Rețetă de sarmale în foi de leuștean. Preparatul nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Cum se face

Rețeta de sarmale în foi de leuștean nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Este un preparat care poate impresiona și cel mai capricios invitat. În acest articol sunt prezentate ingredientele, dar și modul de preparare.

Rețeta de sarmale în foi de leuștean nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun | Shutterstock

Înainte de Crăciun, gospodinele apelează la diferite rețete tradiționale. Din meniul acestora nu lipsesc sarmalele, salată de boeuf, cozonacul, friptura, toba, cârnații, piftia, dar și garnituri precum cartofii sau mămăliga.

Nici preparatele moderne nu lipsesc de pe masa de Crăciun în acest an. Mulți români aleg să își impresioneze invitații cu o rulada de somon sau de vită, mini tarte, piept de curcan umplut cu merișoare și nuci sau chiar cu un cheesecake delicios cu portocală și scorțișoară.

De asemenea, rețeta de sarmale în foi de leuștean este ideală pentru această perioadă din an. Puține gospodine aleg să facă un astfel de preparate deoarece necesită atenție sporită și multă răbdare.

Rețetă de sarmale în foi de leuștean pentru masa de Crăciun: Ingrediente și mod de preparare

Sarmalele în foi de leuștean ar putea fi vedeta mesei de Crăciun. Acestea au un gust aparte, dar și un aspect neașteptat. Este o rețetă pe care românii o fac destul de rar, dar care a devenit celebră în zilele noastre.

Ingrediente pentru sarmalele în foi de leuștean

Pentru această rețetă este nevoie de următoarele ingrediente:

• Un kilogram carne de curcan, pui sau pește

• Două cepe tocate fin

• 150 de grame de orez

• Sare

• Piper

• Leuștean.

Mod de preparare sarmale în foi de leuștean

Nu este o rețetă ușoară, motiv pentru care gospodinele trebuie să urmeze cu strictețe fiecare pas în prepararea ei.

„Sarmalele în foi de leuștean sunt pregătite în variantă miniaturală (miniatură), într-o rețetă care presupune atenție și răbdare, dar care oferă un gust distinct, diferit de cel al rețetelor clasice. Frunzele de leuștean, esențiale pentru acest preparat, trebuie să fie mari și fragede, culese de preferință pe timpul verii și păstrate corespunzător. Înainte de utilizare, acestea se lasă pentru scurt timp în apă cu sare, apoi se clătesc bine pentru a-și păstra prospețimea și aroma specifică.

Compoziția este una simplă, menită să pună în valoare gustul intens al frunzelor. Se folosește carne de curcan, de pui sau de pește, aproximativ un kilogram, două cepe tocate fin și 150 de grame de orez. Condimentarea se rezumă strict la sare și piper, fără alte adaosuri, deoarece aroma de leuștean este elementul dominant al preparatului.

Compoziția se porționează cu ajutorul unei lingurițe și se așază pe fiecare foaie de leuștean, care se rulează atent, obținând sarmale de dimensiuni mici. Acestea se așază apoi într-un vas termorezistent, în straturi, în funcție de cantitatea rezultată. Vasul se introduce la cuptor și se lasă la gătit la o temperatură scăzută, de aproximativ 160 de grade Celsius, timp de două ore, pentru ca aromele să se îmbine lent.”, au fost detaliile oferite de un bucătar profesionist, conform digi24.ro.

Un truc pe care trebuie să și-l amintească orice gospodină, care vrea să pregătească sarmale în foi de leuștean, este faptul că ouăle se adaugă în amestecul de carne doar dacă este prea grasă.