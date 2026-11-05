Ce se întâmplă de fapt în organismul tău dacă mănânci pâine cu acid folic. Efectele reale dezvăluite de un medic specialist

Un medic specialist în obstetrică-ginecologie a dezvăluit ce se întâmplă de fapt în organismul tău dacă mănânci pâine cu acid folic, un produs pe care Marea Britanie vrea să-l introducă pe rafturile magazinelor din întreaga țară.

Din decembrie 2026, Marea Britanie vrea să introducă acid folic în făina de grâu | Shutterstock

Guvernul din Marea Britanie a decis ca, începând din decembrie 2026, făina de grâu să fie îmbogățită cu acid folic.

În prezent, făina de grâu e deja îmbogățită prin lege cu fier, calciu, niacină și tiamină.

Pentru a afla mai multe despre efectele acidului folic în corpul uman, am vorbit cu dr. Ana Chioveanu, medic specialist în obstetrică - ginecologie.

Acidul folic e esențial mai ales în perioada sarcinii, cu efecte benefice recomandate de experți.

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Ce e acidul folic

Noua lege din Marea Britanie a fost anunțată din 2024, dar urmează să intre în vigoare luna viitoare, ceea ce a îngrijorat unii consumatori. Dar experții susțin că decizia ar putea avea numeroase beneficii pentru public, la fel cum s-a întâmplat și în cazul îmbogățirii cu fier și calciu, scrie BBC News.

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Dar acidul folic poate avea numeroase beneficii, „în special pentru sănătatea femeilor și prevenirea malformațiilor congenitale”, susține dr. Chioveanu.

„Acidul folic este forma sintetică stabilă a vitaminei B9, utilizată în suplimente pentru îmbogățirea alimentelor,” potrivit dr. Chioveanu.

„Folații sau acidul folic, cunoscuți ca vitamina B9, sunt esențiali în sinteza ADN-ului, în diviziunea celulară, în formarea globulelor roșii și dezvoltarea sistemului nervos,” susține dr. Chioveanu. „Îl găsim în mod natural în legume cu frunze verzi, broccoli, linte, fasole și citrice.”

Ce beneficii are acidul folic

Acidul folic e recomandat mai ales înainte și în timpul sarcinii, pentru prevenirea malformațiilor congenitale. Potrivit WebMD, defectele congenitale apar în primele 3-4 săptămâni de sarcină. Ca urmare, acidul folic în organism e cu atât mai important în acele etape, când se dezvoltă creierul și măduva spinării a bebelușului.

Dar un aport sănătos de acid folic e important și în pregătirea pentru sarcină. Un studiu recent a arătat că femeile care au luat acid folic timp de cel puțin 1 an înainte de a rămâne însărcinate și-au redus șansele de a naște prematur, scrie WebMD.

„Pregătirea pentru sarcină trebuie să includă atât o alimentație bogată în folați naturali, cât și în suplimentarea cu 400 de micrograme de folați sau acid folic în fiecare zi, ideal începând cu 3 luni înainte de concepție, continuând până la 12 săptămâni de sarcină, iar în anumite condiții până spre momentul nașterii,” a continuat dr. Chioveanu.

„Un aport adecvat de acid folic reduce semnificativ riscul unor malformații grave, malformații grave precum spina bifida și anencefalia,” susține medicul.

Marea Britanie introduce acid folic în făina de grâu

Din 2024, Marea Britanie a anunțat că, din decembrie 2026, fâina de grâu destinată panificației. Guvernul britanic susține că deficitul de folați e o cauză cunoscută a defectelor de tub neural în timpul sarcinii.

Autoritățile estimează că îmbogățirea făinii de grâu cu acid folic va reduce ratele defectelor de tub neural cu aproximativ 20%, „echivalentă cu aproximativ 200 de sarcini afectate prevenite anual”, susține medicul.

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„Este o proiecție, nu este un rezultat deja observat,” a declarat dr. Chioveanu. „Când discutăm de eficiență, există totuși o metaanaliză care a fost publicată în ianuarie 2026, care a inclus 14 studii și peste 33 de milioane de participanți și s-a găsit o asociere între fortificarea obligatorie cu acid folic și reducerea cu până la 44% a riscului de defecte de tub neural.”

Chiar dacă Marea Britanie va introduce în curând această măsură, acidul folic din pâine sau produse de panificație nu trebuie să înlocuiască „suplimentarea recomandată înainte de momentul sarcinii și la începutul sarcinii”.

„Vorbim de o intervenție de altfel simplă, cu beneficii demonstrate științific, care poate să influențeze decisiv sănătatea unui copil încă înainte de naștere,” susține dr. Chioveanu.