Pe ce nivel al cuptorului trebuie să pui tava cu legume pentru a obține o mâncare rumenită perfect. Un chef dezvăluie de ce poziția tăvii contează.

Pe ce nivel al cuptorului trebuie să pui tava cu legume: sus, la mijloc sau jos? | Profimediaimages.ro

Vrei să obții legume rumenite, crocante la exterior și moi la interior? Atunci trebuie să știi că poziția tăvii în cuptor poate face diferența. Un chef de la The Ritz-Carlton din New Orleans explică unde este cel mai bine să așezi legumele pentru a le găti uniform și a evita arderea acestora.

Pe ce nivel al cuptorului trebuie să pui tava cu legume: sus, la mijloc sau jos? Detaliul care face diferența, potrivit unui chef

Atunci când pregătim legume la cuptor, ne concentrăm de obicei pe temperatură, condimente și timpul de coacere. Puțini se gândesc însă că și poziția tăvii poate schimba rezultatul. Dacă vrei legume rumenite, cu margini crocante și interior moale, este important să alegi raftul potrivit.

Thierry Connault, chef executiv la hotelul The Ritz-Carlton din New Orleans, explică de ce locul în care așezi tava contează. Potrivit acestuia, pentru cele mai multe legume, raftul din mijloc este cea mai bună alegere. Aici, căldura se distribuie mai uniform, iar legumele se pot rumeni fără să se ardă prea repede, scrie southernliving.com.

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Care este cel mai bun nivel al cuptorului pentru legumele coapte

Raftul din mijloc este recomandarea de bază atunci când pregătești legume la cuptor. Acesta permite o coacere uniformă și ajută la obținerea unei cruste ușor caramelizate.

„Pe raftul din mijloc, legumele se gătesc uniform și capătă o rumenire și o caramelizare frumoase”, explică Thierry Connault, potrivit southernliving.com.

Un alt avantaj este că reduci riscul ca legumele să se ardă pe partea de jos sau să se închidă prea mult la culoare deasupra. Totuși, poziția tăvii poate fi schimbată în funcție de legumele pe care le pregătești și de rezultatul dorit.

Când este mai bine să folosești raftul de sus

Dacă vrei legume mai rumenite și cu margini crocante, poți așeza tava pe raftul de sus. Fiind mai aproape de rezistența superioară, această zonă permite rumenirea mai rapidă.

Este o alegere bună pentru legumele care se gătesc repede, precum broccoli, conopida, varza de Bruxelles, sparanghelul și fasolea verde. Acestea pot căpăta o crustă apetisantă înainte să devină prea moi.

Există însă și un dezavantaj. Legumele se pot arde la exterior înainte ca interiorul să fie complet gătit. De aceea, este bine să le verifici mai des și să nu le lași nesupravegheate.

Când trebuie să pui tava pe raftul de jos

Raftul de jos este util atunci când pregătești legume care au nevoie de mai mult timp pentru a se înmuia. Căldura mai puternică din partea inferioară ajută la rumenirea bazei, dar poate avea și un efect nedorit.

Partea legumelor care atinge tava se poate arde mai repede. Din acest motiv, trebuie să urmărești atent procesul de coacere.

Această poziție poate fi potrivită și pentru legumele care conțin multă apă, precum ciupercile sau varza. Totuși, este important să verifici dacă partea aflată în contact cu tava nu se rumenește excesiv.

Ce nivel al cuptorului alegi în funcție de legume

Nu toate legumele au nevoie de aceeași temperatură și de același timp de coacere. Unele sunt mai dense și trebuie să stea mai mult în cuptor. Altele se gătesc repede și au nevoie doar de puțin timp pentru a se rumeni.

Potrivit chef-ului Thierry Connault, legumele rădăcinoase, precum cartofii, cartofii dulci, morcovii, păstârnacul și sfecla, se coc cel mai bine pe raftul din mijloc sau puțin mai jos. Acestea au nevoie de timp pentru a se înmuia și în interior.

În schimb, broccoli, conopida, varza de Bruxelles, sparanghelul și fasolea verde pot fi puse pe raftul din mijloc sau pe cel de sus. Astfel, se rumenesc frumos fără să se gătească prea mult.

Contează și dimensiunea bucăților. Dacă tai legumele în bucăți mari, este mai bine să folosești raftul din mijloc sau zona de sub acesta. În acest fel, interiorul are timp să se gătească înainte ca exteriorul să se ardă.

Pentru bucățile mici, raftul din partea superioară poate fi o alegere mai bună. Acestea se rumenesc mai repede și pot deveni mai crocante, mai scrie southernliving.com.

Ce trebuie să faci dacă ai un cuptor cu ventilație

În cazul cuptoarelor cu ventilație, poziția tăvii nu mai este la fel de importantă. Ventilatorul pune aerul cald în mișcare și ajută la distribuirea mai uniformă a temperaturii.

Chiar și așa, chef-ul recomandă să începi tot cu raftul din mijloc. Este o alegere sigură pentru cele mai multe preparate.

Trebuie să ții cont și de temperatură. Cuptoarele cu ventilație rumenesc mai repede și pot găti legumele într-un timp mai scurt. Dacă adaptezi o rețetă pentru un cuptor clasic, temperatura poate fi redusă cu aproximativ 14°C.

Într-un cuptor fără ventilație, poziția tăvii contează mai mult. Aceste aparate pot avea zone mai fierbinți și zone în care căldura ajunge mai greu.

Trucuri simple pentru legume crocante și bine rumenite

Pe lângă poziția tăvii, există câteva detalii care te pot ajuta să obții legume delicioase la cuptor.

Nu înghesui legumele în tavă. Dacă sunt prea apropiate, se formează abur, iar legumele pot deveni moi în loc să se rumenească.

Alege o tavă metalică, suficient de mare. Metalul favorizează rumenirea mai bine decât sticla.

Șterge bine legumele înainte de coacere. Excesul de apă de la suprafață împiedică formarea unei cruste crocante.

Adaugă puțin ulei. Acesta ajută legumele să se rumenească și să capete margini crocante.

Încălzește cuptorul înainte. Temperatura recomandată este, în general, între 200 și 230°C, în funcție de rețetă și de tipul legumelor.

Taie legumele în bucăți asemănătoare. Astfel, se vor coace în același timp și nu vei avea unele bucăți arse și altele crude.

Folosește funcția grill la final, dacă este nevoie. Unul până la trei minute pot fi suficiente pentru o rumenire suplimentară. Supraveghează atent tava pentru a evita arderea.

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