Pericolul la care ne expunem atunci când mâncăm produse de patiserie dimineața. Covrigul reprezintă o mare problemă

Medicul Mihail Pautov a vorbit despre mai multe alimente care dăunează grav sănătății fără ca noi să realizăm acest aspect. Cât de grav este consumul produselor de patiserie și ce explicații există.

Patiseriile din România sunt celebre pentru produsele gustoase și proaspete pe care le au și pe care românii le consumă ori de câte ori au ocazia.

Indiferent că sunt în drum spre job sau spre facultate, o mare parte dintre români apelează la produsele de patiserie pentru a-și potoli foamea într-un timp scurt, dar și la îndemână.

Pentru că patiseriile sunt amplasate pe toate străzile și bulevardele principale ale marilor orașe, oamenii omit să mai ia micul dejun acasă, fie pentru că sunt pe grabă, fie pentru că le este mult mai ușor să cumpere ceva gata preparat.

Cu toate acestea, medicii trag un semnal de alarmă cu privire la produsele de patiserie, dar mai ales cu privire la celebrul covrig pe care aproape toți românii îl iubesc.

Pericolul la care ne expunem atunci când mâncăm produse de patiserie dimineața

Deși sunt gustoase și pline de savoare, produsele de patiserie pot veni la pachet cu probleme serioase de sănătate atunci când sunt consumate în exces. Cu toate că doamnele și domnișoarele care țin la siluetă sunt conștiente de faptul că aceste produse pot să le dea greutatea peste cap, ele nu realizează faptul că acesta nu este singurul pericol la care se pot expune.

Medicul Mihail Pautov a făcut un experiment în acest sens pentru a analiza care sunt semnalele pe care corpul le dă după ce este consumat un astfel de produs. Medicul a ales pentru acest experiment, unul dintre cele mai cumpărate produse de patiserie, și anume: covrigul.

Pentru că românii apelează de cele mai multe ori la un mic dejun format din covrigi și alte produse de patiserie, medicul și-a dorit să le transmită internauților printr-un videoclip postat pe TikTok, de ce ar fi bine să renunțe la consumul acestor produse, sau măcar să îl rărească cât se poate de mult.

„Am găsit un aliment foarte nesănătos care, efectiv, consumat greșit, ne distruge metabolic. Mă refer la aceste alimente în contextul în care le mâncăm aproape zilnic, le mâncăm în cantități mari și ne imaginăm că ele nu ne fac rău și, de fapt, ele ne fac rău”

Astfel, medicul și-a dorit să facă acest experiment chiar în cazul său și a decis să mânânce un covrig la prima oră a dimineții fără să mănânce orice altceva înainte. La scurt timp a menționat ce a putut observa că se schimbă în organismul său.

„Într-o jumătate de oră după ce am mâncat un covrig pe stomacul gol, glicemia a ajuns la 155. Apoi, a urmat o scădere bruscă a glicemiei, aproape de 70, lucru care mi-a adus confuzie, mi-a creat un declin cognitiv tranzitoriu și mi-a dat o senzație puternică de foame.

Nu mă puteam concentra, nu aveam chef să mai vorbesc cu nimeni, tot ce voiam era să mănânc. Apoi am băut o bere fără alcool și mi-am recăpătat glicemia” a povestit medicul în prima parte a videoclipului.

După câteva ore a decis să mai mănânce un covrig, dar pe care l-a combinat și cu alte alimente și apoi a transmis:

„La câteva ore, am mâncat alt covrig, cu somon, cu niște parmezan și cu o salată imensă. Rezultatul: glicemia mi-a crescut foarte puțin. Când am mâncat covrigul alături de grăsime, proteine, multe fibre, nu am mai avut acea senzație de foame, nu mi-a crescut nici insulina, nu am mai avut acea confuzie. Concluzia este – atenție cum mâncăm covrigul și cu ce îl combinăm!

Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică și vă face mai rău decât vă face o cola. Despre cola știți că va face rău, că vă îngrașă, că vă predispune la tot felul de probleme de sănătate și o faceți asumat, dar faceți-o asumat și atunci când mâncați un covrig, care nu este sănătos” a mai adăugat în cea de a doua parte a experimentului.