Antena Căutare
Home Lifestyle Food Plăcintă cu leurdă, pui și praz. Un preparat care aduce primăvara direct în bucătărie

Plăcinta cu leurdă, pui și praz este genul acela de preparat care aduce primăvara direct în bucătărie, combinând savoarea delicată a cărnii de pui cu dulceața discretă a prazului și aroma intensă, ușor usturoiată, a leurdei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 08:23 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 09:17
Este o plăcintă rustică, dar elegantă în gust, perfectă atât pentru o masă în familie, cât și pentru un prânz special. Textura este echilibrată: umplutura cremoasă și suculentă contrastează plăcut cu foile fragede sau aluatul ușor crocant, iar aromele se întrepătrund într-un mod armonios. Leurdă, vedeta primăverii, aduce prospețime și un parfum verde inconfundabil, care transformă complet preparatul.

În momentul în care scoți plăcinta din cuptor, bucătăria se umple de un miros cald și reconfortant: note dulci de praz călit lent, completate de aroma fină a puiului fraged și de parfumul intens al leurdei, care se simte ca o adiere proaspătă de pădure. Foile devin aurii și ușor crocante la exterior, în timp ce interiorul rămâne moale, cremos și suculent.

Fiecare felie oferă un contrast plăcut: baza ușor crocantă, stratul generos de umplutură și, eventual, o crustă rumenă deasupra. Puiul este fraged și bine condimentat, prazul aduce o dulceață subtilă, iar leurda oferă acel gust verde, intens, dar echilibrat, care nu acoperă celelalte ingrediente, ci le pune în valoare.

Articolul continuă după reclamă

Este o plăcintă care poate fi savurată atât caldă, când aromele sunt intense și textura este moale, cât și rece, când gusturile se stabilizează și devin mai bine definite. Descoperă mai jos rețeta detaliată pas cu pas, pentru a o prepara și tu.

Plăcintă cu leurdă, pui și praz - Ingrediente

Pentru aluat (sau poți folosi foi de plăcintă):

  • 500 g făină
  • 250 ml apă călduță
  • 50 ml ulei
  • 1 linguriță sare

Pentru umplutură:

  • 400 g piept de pui
  • 1 fir mare de praz
  • 1 legătură generoasă de leurdă
  • 1 ceapă mică
  • 2 linguri ulei
  • 150 ml smântână pentru gătit
  • 2 ouă
  • 50 g brânză rasă (opțional)
  • sare și piper după gust

Plăcintă cu leurdă, pui și praz - Mod de preparare

Începe cu aluatul. Într-un bol mare, amestecă făina cu sarea, apoi adaugă apa călduță și uleiul. Frământă până obții un aluat elastic și nelipicios. Acoperă-l și lasă-l să se odihnească aproximativ 30 de minute.

Între timp, pregătește umplutura. Taie pieptul de pui în cuburi mici sau fâșii subțiri. Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă ceapa tocată mărunt. Călește-o până devine translucidă, apoi adaugă prazul tăiat rondele subțiri. Gătește-l la foc mediu până se înmoaie și devine ușor dulceag.

Adaugă puiul și gătește-l până se albește și începe să se rumenească ușor. Condimentează cu sare și piper. Lasă compoziția să se răcească puțin.

Spală leurda, scurge-o bine și taie-o fâșii. Adaug-o peste amestecul de pui și praz, apoi încorporează smântâna și ouăle bătute. Dacă folosești brânză, adaug-o acum pentru un plus de cremozitate și gust.

Împarte aluatul în două. Întinde prima foaie și așaz-o într-o tavă unsă. Adaugă umplutura uniform, apoi acoperă cu a doua foaie. Sigilează marginile și înțeapă ușor suprafața cu o furculiță.

Coace plăcinta în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 35-40 de minute, până devine aurie și bine rumenită.

Servire și sugestii pentru plăcintă cu leurdă, pui și praz

Lasă plăcinta să se răcorească puțin înainte de tăiere. Se servește caldă sau la temperatura camerei, alături de o salată simplă de primăvară sau un iaurt ușor acrișor.

Este un preparat complet, sățios și echilibrat, care valorifică perfect ingredientele de sezon și aduce un plus de prospețime în meniul tău.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x