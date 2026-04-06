Mini lasagnas preparate în forme de brioșe, mai ușor de servit și chiar mai atractive

Mini lasagnas preparate în forme de brioșe este unul dintre preparatele care păstrează gustul autentic al lasagnei tradiționale, dar îl transformă într-o variantă porționată, elegantă și foarte ușor de gestionat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 08:01 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 08:38
Mini lasagnas preparate în forme de brioșe păstrează gustul autentic al lasagnei tradiționale, dar îl transformă într-o variantă elegantă și foarte ușor de gestionat. | Shutterstock

Există preparate care, deși pornesc de la o rețetă clasică, capătă o formă nouă și devin mai practice, mai ușor de servit și chiar mai atractive pentru mesele de zi cu zi sau pentru ocazii speciale. Mini lasagnas reprezintă acel gen de mâncare care impresionează fără să fie complicată, potrivită atât pentru mesele în familie, cât și pentru momentele în care vrei să pui ceva deosebit pe masă.

Textura acestui preparat este una echilibrată: straturi fragede de foi de lasagna, sos bogat de carne, un strat cremos de brânză și o crustă ușor rumenită deasupra. Fiecare mini porție își păstrează forma și oferă o combinație perfectă de gusturi în fiecare îmbucătură. Spre deosebire de lasagna clasică, care necesită porționare atentă, varianta aceasta elimină complet acest pas și face servirea mult mai simplă.

În multe bucătării moderne, rețetele clasice sunt reinterpretate pentru a se adapta stilului de viață actual, iar aceste mini lasagnas sunt un exemplu reușit. Sunt ideale și pentru pachețel, pentru bufete sau pentru mesele unde fiecare invitat preferă porții individuale. În plus, este o alegere inspirată dacă vrei să controlezi mai bine cantitățile sau să eviți risipa.

Prepararea mini lasagnas nu este dificilă, dar necesită atenție la detalii, mai ales la stratificare și la consistența sosurilor. Odată înțeleasă logica rețetei, devine ușor de repetat și chiar de adaptat după gust. Rezultatul final este un preparat consistent, aromat și foarte plăcut vizual, care îmbină tradiția cu o prezentare modernă. Descoperă mai jos lista de ingrediente și pașii necesari pentru a prepara și tu rețeta.

Ingrediente

  • 12 foi de lasagna (fierte sau pre-gătite, dacă este cazul)
  • 400 g carne tocată de vită sau amestec vită-porc
  • 1 ceapă mică tocată fin
  • 2 căței de usturoi tocați
  • 400 ml sos de roșii
  • 2 linguri ulei
  • 1 linguriță sare
  • ½ linguriță piper
  • 1 linguriță oregano uscat
  • 1 linguriță busuioc uscat
  • 250 g ricotta sau brânză de vaci bine scursă
  • 1 ou
  • 50 g parmezan ras
  • 150 g mozzarella rasă

Mini lasagnas preparate în forme de brioșe - Mod de preparare

Încinge uleiul într-o tigaie și călește ceapa până devine moale și ușor aurie. Adaugă usturoiul și amestecă scurt, apoi pune carnea tocată și gătește-o până se desface bine și își schimbă culoarea.

Adaugă sosul de roșii, sarea, piperul, oregano și busuiocul. Fierbe compoziția la foc mic până sosul scade și devine legat, cu o consistență densă, potrivită pentru stratificare. Lasă să se răcească ușor.

Amestecă ricotta sau brânza de vaci cu oul și parmezanul până obții o compoziție cremoasă și omogenă.

Citește și: Rețeta de brânză de vaci preparată în casă, mai gustoasă și mai sănătoasă

Taie foile de lasagna astfel încât să încapă în formele de brioșe. Dacă sunt prea rigide, fierbe-le câteva minute și scurge-le bine.

Unge tava de brioșe cu puțin ulei sau tapetează cu hârtie de copt. Așază câte o bucată de foaie de lasagna în fiecare formă, modelând-o ca un coșuleț.

Pune un strat de sos de carne, apoi un strat de cremă de brânză. Continuă cu încă un strat de foi, sos și brânză, în funcție de adâncimea formelor. Finalizează cu sos și mozzarella rasă deasupra.

Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 25–30 de minute, până când suprafața este rumenită și brânza topită capătă o crustă ușor aurie.

Lasă mini lasagna să se răcească 10 minute înainte de a le scoate din forme. Acest pas este important pentru a-și păstra forma intactă.

Citește și: Omletă cu verdeață umplută cu ciuperci și roșii, pentru un mic dejun delicios, de primăvară

Servire și observații pentru mini lasagnas preparate în forme de brioșe

Servește mini lasagnas calde, eventual cu puțin parmezan ras și verdeață proaspătă deasupra. Sunt la fel de gustoase și după ce se răcesc ușor, ceea ce le face perfecte și pentru pachet sau mese rapide.

Poți adapta rețeta folosind carne de pui, legume sau chiar o variantă de post cu sos de roșii și ciuperci. Important este să păstrezi echilibrul între straturi și consistența sosurilor, pentru ca fiecare mini porție să rămână bine legată și gustoasă.

AS.ro Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Observatornews.ro Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Antena 3 Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse) Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
SpyNews Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare

Pancakes proteice cu banane și fulgi de ovăz, pentru mic dejunuri gustoase și consistente
Pancakes proteice cu banane și fulgi de ovăz, pentru mic dejunuri gustoase și consistente
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Cum se gătește, de fapt, carnea de oaie. Secretul pentru un preparat perfect de Paște
Cum se gătește, de fapt, carnea de oaie. Secretul pentru un preparat perfect de Paște
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un grădinar a plantat semințele unei roșii dintr-un burger de la McDonald’s și a filmat rezultatele timp de 4 luni
Un grădinar a plantat semințele unei roșii dintr-un burger de la McDonald’s și a filmat rezultatele timp de 4 luni Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale Jurnalul
Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, ecouri dramatice în familie. Tatăl artistei, internat după șocul despărțirii
Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, ecouri dramatice în familie. Tatăl artistei, internat după... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Lumina Învierii, primită de milioane de credincioși catolici în biserici din toată țara
Lumina Învierii, primită de milioane de credincioși catolici în biserici din toată țara Observator
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola Hello Taste
