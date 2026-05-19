Rețeta clasică de lasagna, cu ragu bogat și sos bechamel fin, inspirată din bucătăria italiană

Rețeta clasică de lasagna este una dintre acele rețete care transformă o masă obișnuită într-un prânz de familie adevărat. Combinația dintre sosul de carne gătit îndelung și sosul bechamel catifelat, oferă preparatului acea textură cremoasă și bogată.

Lasagna este un preparat cu rădăcini vechi în bucătăria italiană, cunoscut pentru alternanța de foi de paste, sosuri și brânzeturi. În nordul Italiei, mai ales în Emilia-Romagna, varianta tradițională folosește ragu și bechamel, în timp ce multe reinterpretări moderne includ ricotta sau combinații rapide de brânzeturi.

Rețeta aceasta de lasagna păstrează spiritul clasic: un sos de carne aromat, bine redus, mozzarella care se topește între straturi și un strat superior rumenit, ușor crocant pe margini și cremos în centru.

Un detaliu foarte important pentru o lasagna reușită este răbdarea. Sosul trebuie lăsat să fiarbă lent pentru ca aromele să se concentreze, iar lasagna trebuie odihnită după coacere. Dacă este tăiată imediat, straturile vor aluneca și sosurile nu vor avea timp să se stabilizeze. De aceea, cele mai bune lasagne sunt adesea și mai gustoase a doua zi.

Textura ideală este cea în care fiecare strat rămâne distinct, dar se îmbină armonios cu celelalte. Sosul alb, bechamel nu trebuie să domine, ci doar să lege compoziția și să ofere finețe. Un alt secret este folosirea unui sos de roșii de calitate și a unei mozzarelle bine scurse, pentru a evita excesul de lichid în tavă. În timpul coacerii, aromele se amestecă treptat, iar marginile ușor caramelizate oferă acel gust specific de lasagna făcută în casă.

Rețeta clasică de lasagna - Ingrediente

Pentru sosul ragu:

500 g carne tocată de vită

300 g carne tocată de porc

2 linguri ulei de măsline

1 ceapă mare, tocată fin

4 căței de usturoi, tocați

2 linguri pastă de tomate

800 ml sos de roșii sau marinara

150 ml vin roșu sec

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță busuioc uscat

1/2 linguriță cimbru

1 foaie de dafin

sare și piper.

Pentru bază:

250 g foi de lasagna

400 g mozzarella rasă

100 g parmezan ras.

Pentru sosul bechamel:

80 g unt

80 g făină

1 l lapte integral

1/4 linguriță nucșoară

sare și piper.

Rețeta clasică de lasagna - Mod de preparare

Mai întâi prepară sosul ragu

Încinge uleiul într-o cratiță mare și călește ceapa până devine moale și ușor aurie. Adaugă usturoiul și gătește încă un minut.

Pune carnea de vită și carnea de porc și gătește-le până se rumenesc bine, desfăcându-le cu o lingură de lemn. Elimină excesul de grăsime dacă este nevoie.

Adaugă pasta de tomate și amestecă energic timp de un minut pentru a-i intensifica aroma.

Toarnă vinul roșu și lasă-l să scadă câteva minute.

Adaugă sosul de roșii, oregano, busuiocul, cimbrul și foaia de dafin. Potrivește de sare și piper.

Lasă sosul să fiarbă la foc mic aproximativ 30-40 de minute, amestecând ocazional, până devine gros și aromat.

Pregătește sosul bechamel

Topește untul într-o cratiță. Adaugă făina și amestecă continuu până obții o pastă aurie deschisă.

Toarnă laptele treptat, amestecând constant cu telul pentru a evita cocoloașele.

Fierbe sosul până se îngroașă ușor. Condimentează cu sare, piper și nucșoară.

Rețeta clasică de lasagna - asamblare și coacere

Unge baza unei tăvi cu puțin sos de carne. Așază un strat de foi de lasagna.

Pune un strat de sos de carne, apoi câteva linguri de bechamel și puțină mozzarella.

Continuă straturile până termini ingredientele. Ultimul strat trebuie să fie format din sos bechamel, mozzarella și parmezan.

Acoperă tava cu folie și coace lasagna la 180°C timp de 35 de minute.

Îndepărtează folia și mai coace încă 15-20 de minute, până când suprafața devine aurie și rumenită.

Lasă lasagna să se odihnească cel puțin 15 minute înainte de porționare.

Pentru un gust și mai intens, poți prepara sosul de carne cu o zi înainte. Aromele se dezvoltă mai bine, iar lasagna va avea o textură mai legată și mai bogată.

