Salată Pizza cu dressing aromat de roșii și oregano. O rețetă care combină gustul mezelurilor cu legume proaspete

Această salată Pizza este una dintre acele rețete care reușesc să transforme ingrediente simple într-un preparat surprinzător de gustos și sățios. Rețeta combină prospețimea legumelor crocante cu gustul intens al mezelurilor și ale unui dressing condimentat care amintește imediat de sosul de pizza.

Ideea acestei rețete de salată Pizza este simplă: toate toppingurile iubite de pe pizza sunt adunate într-un bol mare, fără aluat, dar cu aceeași combinație de arome care face pizza atât de irezistibilă.

Această variantă este perfectă pentru zilele călduroase, pentru mesele rapide de seară sau pentru momentele când vrei ceva consistent, dar totuși proaspăt. Salata are texturi foarte variate. Salata iceberg aduce o notă crocantă, romaine oferă structură și gust vegetal mai intens, mozzarella este cremoasă și delicată, iar pepperoni-ul aduce nota aceea ușor afumată și condimentată specifică unei pizza americane.

Dressingul este elementul care le leagă pe toate. Este o vinegretă cu pastă de tomate, oregano și usturoi, care acoperă fiecare ingredient cu un strat aromat și ușor acrișor.

Un mare avantaj al acestei rețete este flexibilitatea. Poți adăuga aproape orice topping îți place pe pizza: ardei iuți, ciuperci, bacon crocant, roșii cherry sau chiar crutoane cu usturoi. Salata poate fi servită ca fel principal, alături de grisine sau pâine cu usturoi, dar merge excelent și ca garnitură pentru grătare sau mese de vară. Gustul este intens, bogat și foarte satisfăcător, iar prepararea durează puțin. Deși este o salată, senzația este mai apropiată de un platou generos de antipasti italiene, cu influențe americane și multă savoare.

Salată Pizza cu dressing aromat de roșii și oregano - Ingrediente

Pentru dressing:

60 ml oțet din vin roșu

1 linguriță pastă de tomate

2 lingurițe muștar Dijon

1/2 linguriță zahăr

1 1/2 lingurițe oregano uscat

1 linguriță pudră de usturoi

1/2 linguriță sare

1 linguriță piper negru măcinat

180 ml ulei de măsline extravirgin.

Pentru salată:

170 g pepperoni feliat

150 g mozzarella mini

100 g măsline negre feliate

1 ceapă roșie mare

2 ardei grași colorați

1 salată iceberg mică

1 salată romaine

50 g parmezan proaspăt ras fin

grisine sau pâine cu usturoi pentru servire.

Salată Pizza cu dressing aromat de roșii și oregano - Mod de preparare

Pregătește mai întâi dressingul. Pune într-un borcan cu capac oțetul din vin roșu, pasta de tomate, muștarul Dijon, zahărul, oregano-ul uscat, pudra de usturoi, sarea și piperul. Toarnă uleiul de măsline și închide borcanul foarte bine. Agită energic până când dressingul devine omogen, ușor cremos și parfumat. Gustă și ajustează după preferință cu puțină sare sau zahăr, dacă este nevoie.

Taie mozzarella în jumătăți dacă bucățile sunt mai mari. Feliază subțire ceapa roșie și ardeii grași. Taie salata iceberg fideluță, iar salata romaine în bucăți mai mari. Dacă preferi un gust mai blând al cepei, o poți lăsa 10 minute în apă rece cu puțin oțet, apoi o scurgi bine.

Într-un bol foarte mare pune salata iceberg, romaine, ardeii, ceapa roșie, măslinele și mozzarella. Adaugă feliile de pepperoni și amestecă ușor cu mâinile sau cu două linguri mari, astfel încât ingredientele să rămână aerate.

Înainte de servire, agită din nou dressingul și toarnă aproximativ jumătate peste salată. Amestecă bine până când toate ingredientele sunt ușor acoperite. Dacă dorești o salată mai intens condimentată, mai adaugă dressing treptat.

Presară deasupra parmezan proaspăt ras fin și servește imediat, alături de grisine crocante sau pâine cu usturoi.

Sugestii și variații pentru salată Pizza cu dressing aromat de roșii și oregano

Poți transforma această salată într-o variantă vegetariană eliminând pepperoni-ul și adăugând ciuperci sotate sau roșii uscate. Pentru un gust mai apropiat de pizza clasică, poți pune și câteva roșii cherry, ardei iute murat ori pepperoncini. Dacă îți place textura crocantă, adaugă crutoane cu usturoi chiar înainte de servire.

Dressingul poate fi pregătit cu până la 3 zile înainte și păstrat la frigider într-un recipient închis ermetic. Salata este cea mai bună proaspăt amestecată, când frunzele sunt încă foarte crocante, iar aromele sunt intense și bine definite.