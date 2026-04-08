Rețetă de pască cu brânză sărată, ceapă verde și șuncă. Preparatul inedit care nu trebuie să lipsească de pe masa de Paște

Pasca cu brânză sărată, ceapă verde și șuncă este o rețetă pe care puține gospodine aleg să o pregătească în preajma Paștelui. Acest preparat delicios ar putea să impresioneze și cel mai capricios invitat.

Printre preparatele care nu trebuie să lipsească de pe masa de Paște se numără și Pasca. Mulți se gândesc la aceasta ca la un desert, însă puțini sunt cei care au încercat și varianta cu brânză sărată, șuncă și ceapă verde.

De-a lungul timpului, rețeta clasică a cunoscut numeroase reinterpretări, adaptate gusturilor moderne și preferințelor culinare. Astfel, pasca cu brânză sărată, ceapă verde, șuncă și chiar usturoi a câștigat teren în fața celei dulci.

Pe lângă gustul deosebit, acest preparat reprezintă și o alternativă inspirată pentru cei care preferă mâncarea sărată sau doresc să diversifice rețetele tradiționale. Iată care sunt ingredientele și modul de preparare.

Rețetă de pască cu brânză sărată, ceapă verde și șuncă

În continuarea textului sunt prezentate ingredientele necesare pentru pasca cu brânză sărată, ceapă verde și șuncă.

Pentru aluat:

• 500 de grame de făină

• 350 ml de lapte

• 50 ml de ulei

• 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată

• 20 de grame de zahăr

• 15 grame de sare.

Pentru umplutură:

• 500 de grame de brânză dulce de vacă sau 300 de grame de brânză de vaci

• 200 de grame de telemea grasă sau brânză de burduf

• 200 de grame de cremă de brânză

• 60 de grame de șuncă

• două ouă

• trei fire de ceapă verde

• două fire de usturoi verde

• o mână de mărar tocat

• sare

• piper

• un ou bătut pentru decorat.

Mod de preparare pască cu brânză sărată, ceapă verde și șuncă

Pentru pregătirea aluatului se desface drojdia în laptele cald cu puțin zahăr. Se adaugă jumătate din cantitatea de făină și uleiul, ca mai apoi să se amestece întreaga compoziție, conform savoriurbane.com.

Se adaugă restul de făină, un praf de sare și se frământă pentru câteva minute. Un lucru de care gospodinele trebuie să țină cont este faptul că aluatul se lasă la dospit cel puțin 45 de minute.

Apoi, șunca, ceapa și usturoiul se taie în bucăți cât mai mici pentru a fi puse în același bol cu brânza sărată. În vas se mai adaugă mărarul tocat, ouăle crude, sarea, piperul și crema de brânză. Se amestecă foarte bine până se obține o compoziție omogenă.

Aluatul se va întinde bine în formă, iar mai apoi se va turna umplutura. Pasca trebuie coaptă timp de 10 minute la 180 de grade, iar următoarele 15 - 20 de minute la 160 de grade. Poftă bună!