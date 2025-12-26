Antena Căutare
Rețeta de curry de mazare, un deliciu sănătos și sățios. Ingrediente și mod de preparare

Dacă te-ai săturat de rețetele clasice de mâncare de mazăre, atunci cu siguranță ar trebui să încerci acest deliciu culinar, sănătos și sățios. Descoperă cum prepari rețeta de curry de mazăre.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Decembrie 2025, 12:58 | Actualizat Vineri, 26 Decembrie 2025, 14:58
Descoperă cum faci rețeta de curry de mazăre, simplu și rapid | sursa foto: Shutterstock

Mazărea este un ingredient destul de des folosit de români în bucătărie, fie pentru mâncare gătită, fie la salata de bouef, la ghiveciul de legume sau servită ca piure. Dacă te-ai săturat totuși de rețetele clasice, atunci cu siguranță ar trebui să încerci această rețetă de curry de mazăre, ce se pregătește în doar 30 de minute. Preparatul se face imediat, dar se distinge imediat de alte rețete prin bogăția de arome, conferită de numeroasele condimente folosite.

Cum faci cea mai bună rețetă de curry de mazăre. Ingrediente și mod de preparare

Dacă îți place mazărea și dorești să încerci o rețetă simplă și rapidă, dar cu adevărat plină de arome, atunci ar trebui să pregătești curry de mazăre.

Descoperă în rândurile de mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și modul de preparare.

Rețeta de curry de mazăre – Ingrediente

  • Mazăre congelată
  • Ceapă
  • Usturoi
  • Ghimbir (pudră sau proaspăt)
  • Paprika afumată (pudră)
  • Piper (negru și roșu/cayenne)
  • Cuișoare (pudră)
  • Scorțișoară (pudră)
  • Turmeric/curcuma (pudră)
  • Lapte de cocos
  • Roșii coapte la grătar, pe flacăra de la aragaz sau în cuptor
  • Apă
  • Ulei de măsline
  • Pătrunjel (opțional)

Rețeta de curry de mazăre – Mod de preparare

Ca să pregătești această delicioasă rețetă de curry de mazăre trebuie mai întâi să pregătești ingredientele de mai sus. Preparatul nu are lactoză, așa că este perfect și pentru cei care au intoleranță.

Toacă ceapa mărunt și călește-o în puțin ulei de măsline, adăugând ghimbirul și usturoiul și lasă la gătit timp de 10 minute, ca să se elibereze aromele și să își schimbe culoarea. Adaugă apoi restul ingredientelor, ân cantitățile dorite și în funcție de ce aromă dorești să obții (mai picantă sau nu), amestecând energic pentru omogenizare. Adaugă laptele de cocos în cantitatea dorită, în funcție de consistența pe care o dorești pentru sos. Lasă să fiarbă până ce mazărea e moale. La final poți garnisi cu frunze de pătrunjel tocate mărunt, pentru un plus de savoare.

Poți servi rețeta de curry de mazăre alături de o garnitură de orez basmati sau orez cu legume, sau legume simple fierte, precum conopidă, broccoli saun altele. De asemenea, rețeta de curry de mazăre poate să fie servită și cu carne de pui, au informat cei de la savoryspin.com.

imagine cu o farfurie cu curry de mazare si lingura de decor

Pentru a descoperi mai multe detalii despre mazare, poți răspunde la o întrebare simplă la concursul sponsorizat de Vlad Cazino și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.

