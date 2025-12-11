Obe Ata este un sos care îi cucerește chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători. Iată cum se prepară și care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a nu da greș.

Rețeta de Obe Ata, sosul nigerian de ardei roșu care te face să mai vrei încă o porție | Shutterstock.com

Obe Ata este un sos care poate fi savurat atât la micul dejun, la prânz, cât și la cină, datorită faptului că este extrem de versatil și că se poate transforma extrem de ușor dintr-o mâncare de bază într-un sos care poate fi servit în nenumărate feluri.

Preparatul tradițional nigerian este apreciat în lumea întreagă datorită gustului său intens și savuros, dar și pentru că accentul este pus pe ingrediente proaspete, aromate și picante.

Citește și: Ce se întâmplă cu corpul tău atunci când mănânci regulat ardei gras. Descoperirea specialiștilor

Rețeta de Obe Ata, sosul nigerian de ardei roșu care te face să mai vrei încă o porție. Ce ingredient secret dă cel mai bun gust

Articolul continuă după reclamă

Pentru a obține Obe Ata exact așa cum se prepară în țara de origine este important să te asiguri că ai ingrediente proaspete și de calitate, mai ales atunci când vine vorba de ardei.

Cu cât ingredientele sunt mai proaspete și mai aromate, cu atât sosul va fi mai intens și mai gustos, indiferent de felul în care este preparat.

Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi:

Ingrediente pentru Obe Ata

8 ardei grași roșii (aproximativ 2 kg) - fără coțite, fără miez și tăiați cubulețe de aproximativ 1,5 cm

9 linguri de ulei de palmier roșu (135 ml) împărțite

sare kosher

12 căței de usturoi medii - tocați grosier

6 roșii mari (800 g) - fără miez, tăiate în sferturi

4 ardei iuți Fresno (aproximativ 55 g) - fără codițe, fără semințe, tăiați în cubulețe de aproximativ 1,2 cm

4 ardei habanero sau scotch bonnet (aproximativ 30 g) - fără codițe, fără semințe și tăiați în cubulețe de aproximativ 1,2 cm

2 cepe roșii mari (aproximativ 800 g) - curățate de coajă și tăiate în cubulețe de aproximativ 1,2 cm

ghimbir proaspăt - decojit și tocat grosier (aproximativ 20 g)

1 litru de supă de pui sau de legume făcută în casă

9 linguri de canola sau alt ulei neutru (135 ml)

1/2 linguriță de curry nigerian sau mai mult după gust

piper măcinar de Camerun

1,8kg pui gătit cu sos (opțional)

frunze proaspete de busuioc (opțional)

Citește și: Pericolul ascuns din coaja ardeiului gras. Ce poți face că să eviți problemele pe care le poate cauza

Mod de preparare pentru Obe Ata

Se preîncălzește cuptorul la 200°C și se așază grătarele în treimea superioră și inferioară a cuptorului. Se tapetează două tăvi cu margini înalte cu hârtie de copt și apoi, într-un bol mare, se amestecă ardeii grași roșii cu 2 linguri (30 ml) de ulei de palmier.

Se condimentează cu sare și se transferă uniform pe una dintre tăvile de copt cu margini. În același castron se amestecă usturoiul, roșiile, ardeiul iute, sosul habanero, ceapa și ghimbirul cu 4 linguri de ulei de palmier (60 ml). Se condimentează din nou cu sare și se transferă în strat uniform în cealaltă tavă de copt.

Se coc legumele, amestecând din când în când și rotind tăvile o dată sau de două ori în timpul gătirii, până când toate sunt fierte, iar o parte din sucurile lor devin arse pe alocuri. Timpul nu ar trebui să depășească 45 de minute pentru ardeii grași și 30 de minute pentru roșii, ardei iute și ceapă.

Se pun toate legumele coapte într-un blender și se mixează până când se obține un piure gros sau fin în funcție de preferințe. Se transferă sosul într-o oală și se adaugă supa de pui, 3 linguri de ulei de palmier (45 ml), uleiul de canola, pudra de curry și piperul de Camerun.

După ce se fierb bine și se condimentează cu sare, se lasă la foc mic până când consistența sosului se transformă exact ca a unei tocănițe. Aceasta ar trebui să acopere bine bucățile de carne timp de aproximativ o oră, iar dacă doriți să condimentați cu pudră de curry o puteți face în funcție de preferințe.

În cazul în care doriți să serviți cu pui, puteți adăuga puiul în oală și să mai fierbeți timp de aproximativ 15 minute până când acesta este încălzit complet la foc mic. Se servește cu orez cald, iar dacă doriți să îl decorați puteți adăuga și câteva frunze de busuioc.

Potrivit, seriouseats.com, alternativ, puteți găti sosul în continuare pentru aproximativ 3 ore, până când se îngroașă și consistența începe să semene cu a unui sos de bucătărie. Uleiurile se vor desprinde, iar piureul de legume se va prăji, lăsându-și o aromă greu de refuzat.

Citește și: Rețeta tradițională de Baba Ganoush. Ce este și cum se prepară această salată cu vinete. Ce secret îi dă cel mai bun gust

Ardeii grași se numără printre cele mai bune opțiuni atunci când îți dorești să prepari o mâncare gustoasă, dar și sănătoasă în același timp. Fie că prepari ceva simplu sau ceva foarte complicat, aceștia reușesc să dea un gust inedit mâncării fără să fie nevoie de prea mult efort.

Pentru a descoperi mai multe detalii despre ardeiul gras, puteți răspunde la o întrebare simplă și aveți șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.