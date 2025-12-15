Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețeta italiană de Salsa Rossa cu ardei gras pentru mâncăruri delicioase cu carne

Rețeta italiană de Salsa Rossa cu ardei gras pentru mâncăruri delicioase cu carne

Salsa Rossa este ingredientul care dă gustul de neuitat mâncărurilor italiene. Iată cum se prepară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 11:18 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 11:19
Galerie
Rețeta italiană de Salsa Rossa | Shutterstock

Acest sos portocaliu strălucitor este perfect pentru carne fiartă sau pentru un sendviș.

Citește și: Rețeta de Obe Ata, sosul nigerian de ardei roșu care te face să mai vrei încă o porție. Ce ingredient secret dă cel mai bun gust

Rețeta italiană de Salsa Rossa. Dă gust mâncărurilor precum bunicuțele italiene

Aromatizat cu roșii, ardei roșu copt și legume aromatice sotate, acest sos minunat este îngroșat cu pâine și oțet. Urmărește pașii de mai jos pentru a prepara un Salsa Rossa autentic.

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

- 20 g pâine albă sau făcută în casă (aproximativ 1 felie), tăiată cubulețe, fără coajă

- 2 linguri plus 1 linguriță (35 ml) oțet de vin alb

- 1 ardei gras roșu mare (aproximativ 250 g)

- 3 linguri (45 ml) ulei de măsline extravirgin, împărțit

- 1 morcov mediu (60 g), tocat mărunt

- 3 căței medii de usturoi, tocați mărunt

- 1 conserva (395 g) de roșii întregi decojite cu zeama lor

- 30 g Parmigiano-Reggiano sau Grana Padano proaspăt ras

- sare

- piper negru proaspăt măcinat

Citește și: Ce se întâmplă cu corpul tău atunci când mănânci regulat ardei gras. Descoperirea specialiștilor

Mod de preparare

Într-un bol mic, combină pâinea cu oțetul, amestecând până când pâinea este complet înmuiată. Lasă panada deoparte.

Așază ardeiul gras întreg direct peste flacăra unui arzător pe gaz sau sub grillul cuptorului și gătește-l, întorcându-l, până când coaja este arsă pe toată suprafața. Transferă-l într-un bol mic rezistent la căldură și acoperă-l cu folie de plastic. Lasă-l să stea 5 minute.

Folosind șervețele de hârtie, freacă și aruncă coaja arsă de pe ardei. Îndepărtează codița și semințele. Taie grosier pulpa ardeiului.

Într-o cratiță mică, încălzește 1 lingură (15 ml) de ulei de măsline la foc mediu până devine lucios. Adaugă morcovul și usturoiul și gătește, amestecând, până se înmoaie, dar fără să se rumenească, aproximativ 5 minute. Adaugă roșia în cratiță împreună cu miezul de ardei gras și adu la fierbere ușoară, apoi gătește timp de 2 minute, după care îndepărtează cratița de foc.

Citește și: Pericolul ascuns din coaja ardeiului gras. Ce poți face că să eviți problemele pe care le poate cauza

Folosind un blender vertical sau un blender de masă, mixează amestecul de roșii și ardei, panada, brânza și celelalte 2 linguri (30 ml) de ulei de măsline până devine neted. Condimentează după gust cu sare și piper.

Potrivit unei surse, Salsa rezultată poate fi păstrată la frigider într-un recipient etanș timp de până la 5 zile. Se servește la temperatura camerei. Este delicios în sendvișurile de la prânz, gustările cu prietenii sau la mâncăruri mai elaborate servite în familie.

Citește și: Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret

Ardeii grași se numără printre cele mai bune opțiuni atunci când îți dorești să prepari o mâncare gustoasă, dar și sănătoasă în același timp. Fie că prepari ceva simplu sau ceva foarte complicat, aceștia reușesc să dea un gust inedit mâncării fără să fie nevoie de prea mult efort.

colaj mână care amestecă într-o cratiță cu sos și sos roșu pe biscuiți sărați
+14
Mai multe fotografii

Pentru a descoperi mai multe detalii despre ardeiul gras, poți răspunde la o întrebare simplă și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.

Prăjitura Bușteanul de Crăciun (Buturuga de Crăciun) sau Bușteanul de Yule...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rețeta virală de crumble de vanilie și mere pentru care românii au plătit zeci de lei la Târgul de Crăciun. Prepară desertul acasă
Rețeta virală de crumble de vanilie și mere pentru care românii au plătit zeci de lei la Târgul de Crăciun....
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există Catine.ro
Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul
Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului președinte era în Palatul Cotroceni
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca... Jurnalul
Noaptea în care Divinitatea ne schimbă destinul: 20 decembrie aduce cea mai puternică Lună Nouă a întregului deceniu
Noaptea în care Divinitatea ne schimbă destinul: 20 decembrie aduce cea mai puternică Lună Nouă a întregului... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x