Rețeta italiană de Salsa Rossa cu ardei gras pentru mâncăruri delicioase cu carne

Salsa Rossa este ingredientul care dă gustul de neuitat mâncărurilor italiene. Iată cum se prepară.

Acest sos portocaliu strălucitor este perfect pentru carne fiartă sau pentru un sendviș.

Citește și: Rețeta de Obe Ata, sosul nigerian de ardei roșu care te face să mai vrei încă o porție. Ce ingredient secret dă cel mai bun gust

Rețeta italiană de Salsa Rossa. Dă gust mâncărurilor precum bunicuțele italiene

Aromatizat cu roșii, ardei roșu copt și legume aromatice sotate, acest sos minunat este îngroșat cu pâine și oțet. Urmărește pașii de mai jos pentru a prepara un Salsa Rossa autentic.

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

- 20 g pâine albă sau făcută în casă (aproximativ 1 felie), tăiată cubulețe, fără coajă

- 2 linguri plus 1 linguriță (35 ml) oțet de vin alb

- 1 ardei gras roșu mare (aproximativ 250 g)

- 3 linguri (45 ml) ulei de măsline extravirgin, împărțit

- 1 morcov mediu (60 g), tocat mărunt

- 3 căței medii de usturoi, tocați mărunt

- 1 conserva (395 g) de roșii întregi decojite cu zeama lor

- 30 g Parmigiano-Reggiano sau Grana Padano proaspăt ras

- sare

- piper negru proaspăt măcinat

Citește și: Ce se întâmplă cu corpul tău atunci când mănânci regulat ardei gras. Descoperirea specialiștilor

Mod de preparare

Într-un bol mic, combină pâinea cu oțetul, amestecând până când pâinea este complet înmuiată. Lasă panada deoparte.

Așază ardeiul gras întreg direct peste flacăra unui arzător pe gaz sau sub grillul cuptorului și gătește-l, întorcându-l, până când coaja este arsă pe toată suprafața. Transferă-l într-un bol mic rezistent la căldură și acoperă-l cu folie de plastic. Lasă-l să stea 5 minute.

Folosind șervețele de hârtie, freacă și aruncă coaja arsă de pe ardei. Îndepărtează codița și semințele. Taie grosier pulpa ardeiului.

Într-o cratiță mică, încălzește 1 lingură (15 ml) de ulei de măsline la foc mediu până devine lucios. Adaugă morcovul și usturoiul și gătește, amestecând, până se înmoaie, dar fără să se rumenească, aproximativ 5 minute. Adaugă roșia în cratiță împreună cu miezul de ardei gras și adu la fierbere ușoară, apoi gătește timp de 2 minute, după care îndepărtează cratița de foc.

Citește și: Pericolul ascuns din coaja ardeiului gras. Ce poți face că să eviți problemele pe care le poate cauza

Folosind un blender vertical sau un blender de masă, mixează amestecul de roșii și ardei, panada, brânza și celelalte 2 linguri (30 ml) de ulei de măsline până devine neted. Condimentează după gust cu sare și piper.

Potrivit unei surse, Salsa rezultată poate fi păstrată la frigider într-un recipient etanș timp de până la 5 zile. Se servește la temperatura camerei. Este delicios în sendvișurile de la prânz, gustările cu prietenii sau la mâncăruri mai elaborate servite în familie.

Citește și: Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret

Ardeii grași se numără printre cele mai bune opțiuni atunci când îți dorești să prepari o mâncare gustoasă, dar și sănătoasă în același timp. Fie că prepari ceva simplu sau ceva foarte complicat, aceștia reușesc să dea un gust inedit mâncării fără să fie nevoie de prea mult efort.

Pentru a descoperi mai multe detalii despre ardeiul gras, poți răspunde la o întrebare simplă și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.