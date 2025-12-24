Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețeta pas cu pas pentru o supă de dovleac copt, perfectă pentru zilele reci

Rețeta pas cu pas pentru o supă de dovleac copt, perfectă pentru zilele reci

Când temperaturile scad și zilele devin tot mai scurte, o supă fierbinte poate fi răspunsul perfect.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 13:43 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 15:09
Rețeta pas cu pas pentru o supă de dovleac copt, perfectă pentru zilele reci | Shutterstock

Supa de dovleac copt, cremoasă și aromată, câștigă tot mai mult teren în bucătăriile de sezon, nu doar pentru gustul său reconfortant, ci și pentru beneficiile sale nutritive. Ușor de preparat, sănătoasă și spectaculoasă ca savoare, această rețetă promite să devină vedeta meselor de toamnă și iarnă.

Rețeta pas cu pas pentru o supă de dovleac copt, perfectă pentru zilele reci

Preparată din dovleac copt, pentru un plus de intensitate a gustului, supa se remarcă prin textura catifelată obținută aproape exclusiv din legumă, cu un mic ajutor de la laptele de cocos sau smântâna dulce. Condimentele sunt atent dozate – scorțișoară, nucșoară și cuișoare – astfel încât aroma naturală a dovleacului să rămână în prim-plan.

Rețeta este potrivită pentru cei care evită lactatele, dar și pentru vegani, dacă se folosește lapte de cocos și sirop de arțar. În plus, se potrivește perfect atât la o masă de sărbătoare, cât și lângă un sandwich sau o salată, într-o zi obișnuită de toamnă.

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente simple, din cămară

Pentru această supă sunt necesare ingrediente de bază: un dovleac plăcintar de aproximativ 2 kg, ulei de măsline, ceapă galbenă, usturoi, sare de mare, piper proaspăt măcinat, scorțișoară, nucșoară, cuișoare și un praf de ardei iute, opțional. Se adaugă supă de legume, lapte de cocos sau smântână pentru cremozitate, sirop de arțar ori miere pentru o notă dulce și semințe de dovleac (pepitas) pentru decor și textură.

Citește și: Dovlecii rămași după Halloween, un motiv de îngrijorare. La ce ar putea fi folosiți

Cum se prepară, pas cu pas

Totul începe cu dovleacul, tăiat în sferturi și copt în cuptor la 220°C, până când pulpa devine moale și ușor de străpuns cu furculița. Coacerea intensifică aroma și aduce acea notă dulce naturală care definește supa.

Între timp, într-o oală mare, se călesc ceapa și usturoiul în ulei de măsline, până devin translucide. Se adaugă pulpa de dovleac curățată de coajă, condimentele și supa de legume, apoi totul se lasă să fiarbă la foc mic pentru ca aromele să se îmbine.

După aproximativ 15 minute, se completează cu lapte de cocos și sirop de arțar. Amestecul se pasează cu blenderul până devine fin și cremos, apoi se potrivește de gust. Supa se servește fierbinte, presărată cu semințe de dovleac rumenite ușor într-o tigaie.

Citește și: Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele

Perfectă și a doua zi

Un alt avantaj al acestei supe este că devine și mai bună după ce stă la frigider. Poate fi pregătită cu o zi înainte, păstrată până la patru zile sau chiar congelată pentru câteva luni. Pentru cei grăbiți, dovleacul copt poate fi înlocuit cu piure de dovleac din conservă, fără a compromite textura finală.

Cremoasă, sănătoasă și ușor de adaptat, supa de dovleac copt rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri pentru mesele din sezonul rece. O farfurie aburindă poate transforma orice zi friguroasă într-un moment de confort și răsfăț culinar.

Pentru a descoperi mai multe detalii despre dovleac și rețete specifice, poți răspunde la o întrebare simplă la concursul sponsorizat de Vlad Cazino și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.

Cum să prepari cel mai bun Pumpkin Spice Latte acasă: rețeta pas cu pas pentru un rezultat perfect...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Observatornews.ro Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Antena 3 În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum să prepari cel mai bun Pumpkin Spice Latte acasă: rețeta pas cu pas pentru un rezultat perfect
Cum să prepari cel mai bun Pumpkin Spice Latte acasă: rețeta pas cu pas pentru un rezultat perfect
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții Catine.ro
Femeia care a primit Oscarul în materie culinară. Românca a scris istorie în Marea Britanie
Femeia care a primit Oscarul în materie culinară. Românca a scris istorie în Marea Britanie
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț HelloTaste.ro
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x