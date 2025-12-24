Când temperaturile scad și zilele devin tot mai scurte, o supă fierbinte poate fi răspunsul perfect.

Supa de dovleac copt, cremoasă și aromată, câștigă tot mai mult teren în bucătăriile de sezon, nu doar pentru gustul său reconfortant, ci și pentru beneficiile sale nutritive. Ușor de preparat, sănătoasă și spectaculoasă ca savoare, această rețetă promite să devină vedeta meselor de toamnă și iarnă.

Rețeta pas cu pas pentru o supă de dovleac copt, perfectă pentru zilele reci

Preparată din dovleac copt, pentru un plus de intensitate a gustului, supa se remarcă prin textura catifelată obținută aproape exclusiv din legumă, cu un mic ajutor de la laptele de cocos sau smântâna dulce. Condimentele sunt atent dozate – scorțișoară, nucșoară și cuișoare – astfel încât aroma naturală a dovleacului să rămână în prim-plan.

Rețeta este potrivită pentru cei care evită lactatele, dar și pentru vegani, dacă se folosește lapte de cocos și sirop de arțar. În plus, se potrivește perfect atât la o masă de sărbătoare, cât și lângă un sandwich sau o salată, într-o zi obișnuită de toamnă.

Ingrediente simple, din cămară

Pentru această supă sunt necesare ingrediente de bază: un dovleac plăcintar de aproximativ 2 kg, ulei de măsline, ceapă galbenă, usturoi, sare de mare, piper proaspăt măcinat, scorțișoară, nucșoară, cuișoare și un praf de ardei iute, opțional. Se adaugă supă de legume, lapte de cocos sau smântână pentru cremozitate, sirop de arțar ori miere pentru o notă dulce și semințe de dovleac (pepitas) pentru decor și textură.

Cum se prepară, pas cu pas

Totul începe cu dovleacul, tăiat în sferturi și copt în cuptor la 220°C, până când pulpa devine moale și ușor de străpuns cu furculița. Coacerea intensifică aroma și aduce acea notă dulce naturală care definește supa.

Între timp, într-o oală mare, se călesc ceapa și usturoiul în ulei de măsline, până devin translucide. Se adaugă pulpa de dovleac curățată de coajă, condimentele și supa de legume, apoi totul se lasă să fiarbă la foc mic pentru ca aromele să se îmbine.

După aproximativ 15 minute, se completează cu lapte de cocos și sirop de arțar. Amestecul se pasează cu blenderul până devine fin și cremos, apoi se potrivește de gust. Supa se servește fierbinte, presărată cu semințe de dovleac rumenite ușor într-o tigaie.

Perfectă și a doua zi

Un alt avantaj al acestei supe este că devine și mai bună după ce stă la frigider. Poate fi pregătită cu o zi înainte, păstrată până la patru zile sau chiar congelată pentru câteva luni. Pentru cei grăbiți, dovleacul copt poate fi înlocuit cu piure de dovleac din conservă, fără a compromite textura finală.

Cremoasă, sănătoasă și ușor de adaptat, supa de dovleac copt rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri pentru mesele din sezonul rece. O farfurie aburindă poate transforma orice zi friguroasă într-un moment de confort și răsfăț culinar.

