Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele

Semințele de dovleac sunt o alegere excelentă pentru o gustare hrănitoare. Ele oferă proteine de calitate, grăsimi sănătoase, minerale esențiale și compuși bioactivi care sprijină sănătatea. Află ce beneficii au și care este cantitatea optimă de semințe de dovleac recomandată de nutriționiști.

Dincolo de gustul plăcut și textura crocantă, semințele de dovleac sunt o adevărată comoară de nutrienți. Fie că le ronțăi ca gustare, le adaugi în salate sau le presari peste cerealele de la micul dejun, ele oferă o combinație unică de proteine, fibre, grăsimi sănătoase și minerale esențiale.

Semințele de dovleac au fost prețuite din timpuri străvechi atât ca aliment, cât și ca remediu natural. Aztecii și mayașii le atribuiau proprietăți vindecătoare, iar în medicina tradițională chineză erau considerate un aliment yang, adică energizant și echilibrant.

Compoziția nutrițională a semințelor de dovleac

Semințele de dovleac conțin proteine de calitate superioară, comparabile cu cele din soia, conform centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. Ele includ toți aminoacizii esențiali pe care organismul nu-i poate produce singur. Pentru vegetarieni și vegani, aceste semințe se numără printre cele mai valoroase surse vegetale de proteine complete, alături de soia și quinoa.

O porție de 50 de grame de semințe fără coajă furnizează:

Calorii: 227 Proteine: 15 g Grăsimi: 20 g (în mare parte nesaturate) Carbohidrați: 9 g Fibre: 2,5 g

Pe lângă acestea, semințele de dovleac sunt bogate în minerale esențiale, în principal:

magneziu

zinc

fier

fosfor

cupru

mangan

Beneficiile semințelor de dovleac

Aceste semințe pot fi adevărați aliați ai sănătății, spun nutriționiștii. Datorită nutrienților importanți din compoziție, ele sunt considerate un superaliment care poate susține sănătatea inimii, imunitatea, somnul și chiar echilibrul emoțional.

Iată ce beneficii poate aduce consumul regulat de semințe de dovleac:

Susțin sănătatea inimii

Aceste semințe sunt bogate în fibre și grăsimi nesaturate benefice pentru sănătatea cardiovasculară.

„Magneziul, potasiul și grăsimile nesaturate din semințele de dovleac ajută la reglarea tensiunii arteriale, reduc inflamația și susțin nivelurile sănătoase de colesterol, toate acestea fiind esențiale pentru sănătatea inimii”, explică Kristen Lorenz, dietetician specializat în sănătate metabolică și longevitate.

Mențin stabil nivelul glicemiei

Datorită combinației de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, semințele de dovleac pot încetini digestia, contribuind la o eliberare treptată a energiei și la prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei după masă.

În plus, magneziul din compoziția lor contribuie la îmbunătățirea sensibilității la insulină și la reglarea metabolismului glucidic, sprijinind astfel menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge.

Ajută la controlul greutății

Proteinele, fibrele și grăsimile sănătoase din semințele de dovleac induc senzație de sațietate prelungită, reducând pofta de mâncare pe parcursul zilei. Mai ales când sunt consumate dimineața, pot ajuta la reducerea cantității de alimente consumate la mesele următoare și la prevenirea gustărilor nesănătoase.

În plus, conținutul de magneziu, zinc și acizi grași esențiali susține funcționarea optimă a metabolismului și transformarea mai eficientă a caloriilor în energie.

Îmbunătățesc somnul și starea de spirit

Semințele de dovleac conțin triptofan, un aminoacid esențial pentru producția de serotonină și melatonină (hormoni esențiali pentru relaxare, echilibru emoțional și un somn odihnitor).

În combinație cu magneziul, triptofanul contribuie la menținerea unei dispoziții stabile și la reglarea ciclului natural veghe-somn. Consumul regulat de semințe de dovleac, mai ales seara, poate contribui la reducerea anxietății și stresului acumulat în timpul zilei și ajută astfel organismul să se pregătească pentru un somn odihnitor.

Au efect antiinflamator

Semințele de dovleac conțin vitamina E, zinc, magneziu și polifenoli, compuși cu efect antioxidant și antiinflamator dovedit. Acești nutrienți ajută la neutralizarea radicalilor liberi, reduc stresul oxidativ și protejează celulele de degradare. Prin aceste mecanisme, pot contribui la diminuarea inflamațiilor cronice din organism.

„Acești nutrienți acționează împreună pentru a proteja celulele de daune și pentru a reduce inflamația,” explică Kristen Lorenz. În timp, consumul regulat de semințe de dovleac poate atenua procesele inflamatorii din organism care afectează inima, articulațiile, pielea și alte țesuturi sau organe.

Susțin memoria și concentrarea

Semințele de dovleac sunt bogate în nutrienți esențiali pentru creier precum magneziu, fier, zinc și acizi grași Omega 3. Acești compuși contribuie la funcționarea optimă a sistemului nervos, sprijină memoria și cresc capacitatea de concentrare.

O porție mică de semințe consumată dimineața poate fi o metodă eficientă pentru a-ți menține claritatea mentală și concentrarea pe tot parcursul zilei.

Susțin imunitatea

Semințele de dovleac sunt bogate în zinc și magneziu, nutrienți esențiali care contribuie la întărirea sistemului imunitar. Aceste minerale sprijină funcționarea optimă a celulelor imunitare și ajută organismul să lupte eficient împotriva infecțiilor și bolilor.

Consumul regulat de semințe de dovleac poate susține, de asemenea, capacitatea organismului de a se recupera mai rapid după efort fizic sau după o perioadă de stres intens.

Cum să consumi semințele de dovleac

Aceste semințe sunt ușor de integrat în alimentația zilnică. Pot fi consumate la micul dejun, prânz, cină sau gustări, singure sau adăugate în salate și alte preparate.

Nutriționiștii subliniază că atât semințele crude, cât și cele prăjite sunt opțiuni sănătoase și benefice. Totuși, cele crude păstrează puțin mai mulți antioxidanți și nutrienți sensibili la căldură, oferind astfel un plus de beneficii pentru organism.

Semințele de dovleac cu coajă sunt bogate în fibre, dar multe sortimente din comerț conțin o cantitate mare de sare. Sunt recomandate variantele nesărate sau ușor sărate. Semințele fără coajă sunt la fel de sănătoase, pline de proteine și grăsimi bune pentru inimă, însă au mai puține fibre.

Deși sunt foarte benefice pentru sănătate, semințele de dovleac trebuie consumate cu moderație. Fiind bogate în calorii, este recomandat să ne limităm la un pumn mic pe zi, adică aproximativ 28 g (sau un sfert de cană).

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.