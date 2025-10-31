Antena Căutare
Home Lifestyle Health Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele

Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele

Semințele de dovleac sunt o alegere excelentă pentru o gustare hrănitoare. Ele oferă proteine de calitate, grăsimi sănătoase, minerale esențiale și compuși bioactivi care sprijină sănătatea. Află ce beneficii au și care este cantitatea optimă de semințe de dovleac recomandată de nutriționiști.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 09:35 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 10:36
Semințele de dovleac sunt printre cele mai valoroase surse vegetale de proteine complete, care asigură toți aminoacizii esențiali | Shutterstock

Dincolo de gustul plăcut și textura crocantă, semințele de dovleac sunt o adevărată comoară de nutrienți. Fie că le ronțăi ca gustare, le adaugi în salate sau le presari peste cerealele de la micul dejun, ele oferă o combinație unică de proteine, fibre, grăsimi sănătoase și minerale esențiale.

Semințele de dovleac au fost prețuite din timpuri străvechi atât ca aliment, cât și ca remediu natural. Aztecii și mayașii le atribuiau proprietăți vindecătoare, iar în medicina tradițională chineză erau considerate un aliment yang, adică energizant și echilibrant.

Compoziția nutrițională a semințelor de dovleac

Semințele de dovleac conțin proteine de calitate superioară, comparabile cu cele din soia, conform centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. Ele includ toți aminoacizii esențiali pe care organismul nu-i poate produce singur. Pentru vegetarieni și vegani, aceste semințe se numără printre cele mai valoroase surse vegetale de proteine complete, alături de soia și quinoa.

Articolul continuă după reclamă

O porție de 50 de grame de semințe fără coajă furnizează:

Calorii: 227
Proteine: 15 g
Grăsimi: 20 g (în mare parte nesaturate)
Carbohidrați: 9 g
Fibre: 2,5 g

Pe lângă acestea, semințele de dovleac sunt bogate în minerale esențiale, în principal:

  • magneziu
  • zinc
  • fier
  • fosfor
  • cupru
  • mangan

Beneficiile semințelor de dovleac

Aceste semințe pot fi adevărați aliați ai sănătății, spun nutriționiștii. Datorită nutrienților importanți din compoziție, ele sunt considerate un superaliment care poate susține sănătatea inimii, imunitatea, somnul și chiar echilibrul emoțional.

Iată ce beneficii poate aduce consumul regulat de semințe de dovleac:

Susțin sănătatea inimii

Aceste semințe sunt bogate în fibre și grăsimi nesaturate benefice pentru sănătatea cardiovasculară.

„Magneziul, potasiul și grăsimile nesaturate din semințele de dovleac ajută la reglarea tensiunii arteriale, reduc inflamația și susțin nivelurile sănătoase de colesterol, toate acestea fiind esențiale pentru sănătatea inimii”, explică Kristen Lorenz, dietetician specializat în sănătate metabolică și longevitate.

CITEȘTE ȘI: Supă cremă de dovleac, o rețetă delicioasă de toamnă. Ce ingredient aparte poți să-i adaugi

Mențin stabil nivelul glicemiei

Datorită combinației de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, semințele de dovleac pot încetini digestia, contribuind la o eliberare treptată a energiei și la prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei după masă.

În plus, magneziul din compoziția lor contribuie la îmbunătățirea sensibilității la insulină și la reglarea metabolismului glucidic, sprijinind astfel menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge.

Ajută la controlul greutății

Proteinele, fibrele și grăsimile sănătoase din semințele de dovleac induc senzație de sațietate prelungită, reducând pofta de mâncare pe parcursul zilei. Mai ales când sunt consumate dimineața, pot ajuta la reducerea cantității de alimente consumate la mesele următoare și la prevenirea gustărilor nesănătoase.

În plus, conținutul de magneziu, zinc și acizi grași esențiali susține funcționarea optimă a metabolismului și transformarea mai eficientă a caloriilor în energie.

Îmbunătățesc somnul și starea de spirit

Semințele de dovleac conțin triptofan, un aminoacid esențial pentru producția de serotonină și melatonină (hormoni esențiali pentru relaxare, echilibru emoțional și un somn odihnitor).

În combinație cu magneziul, triptofanul contribuie la menținerea unei dispoziții stabile și la reglarea ciclului natural veghe-somn. Consumul regulat de semințe de dovleac, mai ales seara, poate contribui la reducerea anxietății și stresului acumulat în timpul zilei și ajută astfel organismul să se pregătească pentru un somn odihnitor.

Au efect antiinflamator

Semințele de dovleac conțin vitamina E, zinc, magneziu și polifenoli, compuși cu efect antioxidant și antiinflamator dovedit. Acești nutrienți ajută la neutralizarea radicalilor liberi, reduc stresul oxidativ și protejează celulele de degradare. Prin aceste mecanisme, pot contribui la diminuarea inflamațiilor cronice din organism.

„Acești nutrienți acționează împreună pentru a proteja celulele de daune și pentru a reduce inflamația,” explică Kristen Lorenz. În timp, consumul regulat de semințe de dovleac poate atenua procesele inflamatorii din organism care afectează inima, articulațiile, pielea și alte țesuturi sau organe.

CITEȘTE ȘI: Dulceață de dovleac și gem de dovleac. Rețete delicioase și ușor de făcut

Susțin memoria și concentrarea

Semințele de dovleac sunt bogate în nutrienți esențiali pentru creier precum magneziu, fier, zinc și acizi grași Omega 3. Acești compuși contribuie la funcționarea optimă a sistemului nervos, sprijină memoria și cresc capacitatea de concentrare.

O porție mică de semințe consumată dimineața poate fi o metodă eficientă pentru a-ți menține claritatea mentală și concentrarea pe tot parcursul zilei.

Susțin imunitatea

Semințele de dovleac sunt bogate în zinc și magneziu, nutrienți esențiali care contribuie la întărirea sistemului imunitar. Aceste minerale sprijină funcționarea optimă a celulelor imunitare și ajută organismul să lupte eficient împotriva infecțiilor și bolilor.

Consumul regulat de semințe de dovleac poate susține, de asemenea, capacitatea organismului de a se recupera mai rapid după efort fizic sau după o perioadă de stres intens.

Cum să consumi semințele de dovleac

Aceste semințe sunt ușor de integrat în alimentația zilnică. Pot fi consumate la micul dejun, prânz, cină sau gustări, singure sau adăugate în salate și alte preparate.

Nutriționiștii subliniază că atât semințele crude, cât și cele prăjite sunt opțiuni sănătoase și benefice. Totuși, cele crude păstrează puțin mai mulți antioxidanți și nutrienți sensibili la căldură, oferind astfel un plus de beneficii pentru organism.

Semințele de dovleac cu coajă sunt bogate în fibre, dar multe sortimente din comerț conțin o cantitate mare de sare. Sunt recomandate variantele nesărate sau ușor sărate. Semințele fără coajă sunt la fel de sănătoase, pline de proteine și grăsimi bune pentru inimă, însă au mai puține fibre.

Deși sunt foarte benefice pentru sănătate, semințele de dovleac trebuie consumate cu moderație. Fiind bogate în calorii, este recomandat să ne limităm la un pumn mic pe zi, adică aproximativ 28 g (sau un sfert de cană).

CITEȘTE ȘI: Rețeta pentru o budincă de dovleac perfectă. Ce ingredient minune îi oferă gustul autentic​

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

De ce nu e bine să ignori mirosul neplăcut din zona intimă. Sfaturile medicului ginecolog...
Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Observatornews.ro Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit „Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce este boala autoimună de care suferă Emil Rengle. Cum se manifestă colita ulcerativă
Ce este boala autoimună de care suferă Emil Rengle. Cum se manifestă colita ulcerativă
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Care sunt diferențele dintre gripa A și B? Ce simptome are fiecare și cum se tratează
Care sunt diferențele dintre gripa A și B? Ce simptome are fiecare și cum se tratează
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x