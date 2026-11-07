Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețetă simplă cu cartofi și două ouă, perfectă pentru micul dejun, prânz sau cină. Cum o prepari din câteva ingrediente

Rețetă simplă cu cartofi și două ouă, perfectă pentru micul dejun, prânz sau cină. Cum o prepari din câteva ingrediente

Încearcă o rețetă simplă cu cartofi și două ouă, gata în câteva minute. Ai nevoie de puține ingrediente pentru un preparat gustos și sățios.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 10:30 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 16:21
Rețetă simplă cu cartofi și două ouă, perfectă pentru micul dejun, prânz sau cină | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Nu știi ce să mai gătești și vrei ceva rapid și gustos? Această rețetă cu cartofi și două ouă este ideală pentru orice moment al zilei. Se prepară ușor, cu ingrediente ieftine, pe care le ai deja în bucătărie.

Rețetă simplă cu cartofi și două ouă, perfectă pentru micul dejun, prânz sau cină

Pentru blatul de cartofi:

  • 2 ouă;
  • 5 cartofi;
  • 1 cană de lapte;
  • 5 linguri de făină;
  • 10 g de praf de copt;
  • sare și piper negru, după gust.
Articolul continuă după reclamă

Pentru topping:

  • 1 ceapă roșie;
  • usturoi, după gust;
  • 1 piept de pui;
  • 1 morcov;
  • 100 g de ciuperci;
  • 1 ardei gras;
  • 1 legătură de pătrunjel;
  • boia afumată;
  • oregano;
  • piper negru;
  • ulei pentru prăjit;
  • 150-200 g de brânză.

Pentru sos:

  • 2 linguri de smântână;
  • 1 cățel de usturoi;
  • 1 legătură de mărar;
  • sare și piper, după gust.

Cum se prepară

Primul pas este pregătirea blatului. Sparge ouăle într-un bol și bate-le bine cu o furculiță. Curăță cartofii, taie-i în felii și pune-i la fiert într-o oală cu apă și puțină sare. Lasă-i pe foc până când devin moi, apoi scurge apa și pasează-i.

Peste cartofii pasați adaugă laptele și ouăle bătute. Pune sare și piper, apoi încorporează făina și praful de copt. Amestecă bine până când obții o compoziție omogenă.

Pregătește o tavă și acoper-o cu hârtie de copt. Unge suprafața cu puțin ulei, apoi toarnă compoziția de cartofi. Întinde-o uniform, astfel încât să formezi un blat.

În continuare, pregătește umplutura. Încinge puțin ulei într-o tigaie și adaugă ceapa roșie tocată mărunt. Călește-o câteva minute, apoi pune usturoiul.

Taie pieptul de pui în cubulețe și adaugă-l în tigaie. Lasă-l să se gătească, apoi pune morcovul ras, ciupercile feliate și ardeiul gras tocat.

Adaugă pătrunjelul și condimentează cu piper negru, oregano și boia afumată. Amestecă bine toate ingredientele și lasă-le pe foc până când sunt gătite.

După ce umplutura este gata, distribuie-o uniform peste blatul de cartofi. Rade brânza deasupra și acoperă întreaga suprafață.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Lasă pizza la copt timp de 25-30 de minute, până când brânza se topește și capătă o culoare ușor aurie.

Cum prepari sosul de smântână cu usturoi și mărar
Cât timp pizza este la cuptor, poți pregăti sosul. Pune smântâna într-un bol și adaugă usturoiul pisat. Toacă mărunt mărarul și încorporează-l în compoziție.

Condimentează cu sare și piper, apoi amestecă până când obții un sos cremos și omogen.

După ce este gata, scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se răcească puțin. Taie-l în felii și servește-l alături de sosul pregătit.

Acest preparat este o alegere excelentă atunci când vrei să pregătești ceva diferit pentru cei dragi. Este gustos, sățios și poate deveni rapid una dintre rețetele preferate ale familiei.

Citește și: Ce să mănânci dimineața ca să nu ți se facă foame prea repede și să îți menții greutatea. Alimentele recomandate de nutriționiști

Salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte. Rețeta simplă, sățioasă și plină de savoare, perfectă pentru prânz sau ... De ce pun unele gospodine un șervețel de hârtie în punga cu salată. Trucul simplu care ajută la păstrarea prospețimii...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro 15.000 de lei de la stat pentru românii cu panouri fotovoltaice. Înscrierile încep pe 20 noiembrie 15.000 de lei de la stat pentru românii cu panouri fotovoltaice. Înscrierile încep pe 20 noiembrie
Observatornews.ro Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
De ce pun unele gospodine un șervețel de hârtie în punga cu salată. Trucul simplu care ajută la păstrarea prospețimii
De ce pun unele gospodine un șervețel de hârtie în punga cu salată. Trucul simplu care ajută la păstrarea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte. Rețeta simplă, sățioasă și plină de savoare, perfectă pentru prânz sau cină
Salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte. Rețeta simplă, sățioasă și plină de savoare, perfectă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x