Rețetă simplă cu cartofi și două ouă, perfectă pentru micul dejun, prânz sau cină. Cum o prepari din câteva ingrediente

Încearcă o rețetă simplă cu cartofi și două ouă, gata în câteva minute. Ai nevoie de puține ingrediente pentru un preparat gustos și sățios.

Rețetă simplă cu cartofi și două ouă, perfectă pentru micul dejun, prânz sau cină | Profimediaimages.ro

Nu știi ce să mai gătești și vrei ceva rapid și gustos? Această rețetă cu cartofi și două ouă este ideală pentru orice moment al zilei. Se prepară ușor, cu ingrediente ieftine, pe care le ai deja în bucătărie.

Rețetă simplă cu cartofi și două ouă, perfectă pentru micul dejun, prânz sau cină

Pentru blatul de cartofi:

2 ouă;

5 cartofi;

1 cană de lapte;

5 linguri de făină;

10 g de praf de copt;

sare și piper negru, după gust.

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Pentru topping:

1 ceapă roșie;

usturoi, după gust;

1 piept de pui;

1 morcov;

100 g de ciuperci;

1 ardei gras;

1 legătură de pătrunjel;

boia afumată;

oregano;

piper negru;

ulei pentru prăjit;

150-200 g de brânză.

Pentru sos:

2 linguri de smântână;

1 cățel de usturoi;

1 legătură de mărar;

sare și piper, după gust.

Cum se prepară

Primul pas este pregătirea blatului. Sparge ouăle într-un bol și bate-le bine cu o furculiță. Curăță cartofii, taie-i în felii și pune-i la fiert într-o oală cu apă și puțină sare. Lasă-i pe foc până când devin moi, apoi scurge apa și pasează-i.

Peste cartofii pasați adaugă laptele și ouăle bătute. Pune sare și piper, apoi încorporează făina și praful de copt. Amestecă bine până când obții o compoziție omogenă.

Pregătește o tavă și acoper-o cu hârtie de copt. Unge suprafața cu puțin ulei, apoi toarnă compoziția de cartofi. Întinde-o uniform, astfel încât să formezi un blat.

În continuare, pregătește umplutura. Încinge puțin ulei într-o tigaie și adaugă ceapa roșie tocată mărunt. Călește-o câteva minute, apoi pune usturoiul.

Taie pieptul de pui în cubulețe și adaugă-l în tigaie. Lasă-l să se gătească, apoi pune morcovul ras, ciupercile feliate și ardeiul gras tocat.

Adaugă pătrunjelul și condimentează cu piper negru, oregano și boia afumată. Amestecă bine toate ingredientele și lasă-le pe foc până când sunt gătite.

După ce umplutura este gata, distribuie-o uniform peste blatul de cartofi. Rade brânza deasupra și acoperă întreaga suprafață.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Lasă pizza la copt timp de 25-30 de minute, până când brânza se topește și capătă o culoare ușor aurie.

Cum prepari sosul de smântână cu usturoi și mărar

Cât timp pizza este la cuptor, poți pregăti sosul. Pune smântâna într-un bol și adaugă usturoiul pisat. Toacă mărunt mărarul și încorporează-l în compoziție.

Condimentează cu sare și piper, apoi amestecă până când obții un sos cremos și omogen.

După ce este gata, scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se răcească puțin. Taie-l în felii și servește-l alături de sosul pregătit.

Acest preparat este o alegere excelentă atunci când vrei să pregătești ceva diferit pentru cei dragi. Este gustos, sățios și poate deveni rapid una dintre rețetele preferate ale familiei.

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