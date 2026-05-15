Salată coleslaw cu dressing cremos. Una dintre cele mai apreciate salate din bucătăria internațională

Există salate care sunt doar o garnitură și există salate care reușesc să echilibreze întreaga masă cum este această salată coleslaw cu dressing cremos. Cu textura ei crocantă, dressingul fin și gustul ușor dulce-acrișor, această salată a devenit una dintre cele mai populare garnituri din lume.

Deși este asociată adesea cu bucătăria americană, originile acestei salate sunt mult mai vechi și duc spre salatele europene de varză cu sos cremos sau vinegretă. În timp, rețeta s-a transformat și s-a adaptat în nenumărate variante, însă esența a rămas aceeași: legume proaspete, tăiate fin, și un sos care le leagă într-un preparat răcoritor și foarte versatil.

Salata coleslaw este apreciată pentru contrastul dintre prospețimea verzei și cremozitatea dressingului. Tocmai acest contrast o face atât de potrivită lângă preparate consistente și rumenite. O porție de carne la grătar, un burger suculent, un șnițel crocant sau niște cartofi copți capătă imediat mai mult echilibru când sunt servite alături de o salată rece, ușor acrișoară și crocantă. În multe restaurante, coleslaw este servită ca o garnitură aparent banală, dar atunci când este făcută corect, poate deveni una dintre cele mai memorabile părți ale mesei.

Secretul unei salate coleslaw reușite nu stă în ingrediente sofisticate, ci în detalii. Varza trebuie tăiată foarte fin, pentru a absorbi dressingul fără să devină greoaie. Morcovul adaugă dulceață naturală și culoare, iar ceapa vine cu o ușoară iuțeală care dă profunzime gustului. Dressingul trebuie să fie cremos, dar nu excesiv de greu. În această variantă, maioneza este echilibrată cu smântână fermentată, iar oțetul de mere și zeama de lămâie aduc prospețime și aciditate. Muștarul Dijon completează discret sosul și îi oferă o aromă mai rotundă și mai rafinată.

Salată coleslaw cu dressing cremos - Ingrediente

700 g varză albă

150 g morcov

50 g ceapă albă sau roșie

120 g maioneză

80 g smântână fermentată grasă

1 lingură muștar Dijon

1 lingură oțet de mere

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță zahăr

1 linguriță rasă sare

¼ linguriță piper proaspăt măcinat.

Rețeta salatei coleslaw cu dressing cremos - Mod de preparare

Taie varza cât mai fin posibil. Dacă frunzele sunt foarte groase la bază, îndepărtează nervurile tari pentru o textură mai plăcută. Curăță morcovul și dă-l pe răzătoarea mare sau taie-l în fâșii foarte subțiri. Taie ceapa foarte fin, astfel încât să se distribuie uniform în salată fără să domine gustul.

Pune toate legumele într-un bol mare și amestecă-le ușor.

Într-un bol separat, pregătește dressingul. Amestecă maioneza cu smântâna fermentată până obții o compoziție fină și omogenă. Adaugă muștarul Dijon, oțetul de mere, zeama de lămâie, zahărul, sarea și piperul. Amestecă bine până când sosul devine cremos și echilibrat la gust.

Toarnă dressingul peste legume și amestecă foarte bine, astfel încât fiecare fir de varză să fie acoperit uniform.

Acoperă bolul și lasă salata la frigider minimum o oră înainte de servire. În acest timp, aromele se combină, iar textura devine mult mai plăcută.

Amestecă din nou înainte de servire.

Sfaturi pentru o salată coleslaw cu dressing cremos perfectă

Pentru o textură foarte fină, poți frământa ușor varza cu puțină sare înainte de a adăuga dressingul.

Dacă preferi o salată mai lejeră, redu cantitatea de maioneză și adaugă mai multă smântână sau iaurt grecesc.

Poți combina varza albă cu puțină varză roșie pentru un aspect mai colorat și un gust mai intens.

Pentru o aromă mai proaspătă, adaugă puțin mărar tocat sau câteva fire de ceapă verde.

Salata coleslaw se păstrează foarte bine la frigider până a doua zi și devine chiar mai gustoasă după câteva ore de odihnă.

Este excelentă lângă burgeri, crispy de pui, friptură la grătar, cartofi wedges, sandvișuri sau pește pane.