Lista completă a finaliștilor după prima semifinală de la Eurovision 2026. Când are loc a doua semifinală

Prima semifinală Eurovision 2026 s-a încheiat, iar zece țări s-au calificat în marea finală de la Viena. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, va concura în a doua semifinală, programată pe 14 mai.

Prima semifinală Eurovision 2026 s-a încheiat, iar zece țări s-au calificat în marea finală de la Viena. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, va concura în a doua semifinală, programată pe 14 mai. | Getty Images

Competiția Eurovision 2026 a debutat oficial cu prima semifinală, desfășurată marți seară la Wiener Stadthalle din Viena, Austria. În urma voturilor acordate de public și de juriile naționale, zece țări au reușit să obțină calificarea în marea finală de sâmbătă, în timp ce alte cinci au părăsit competiția muzicală europeană.

Lista completă a finaliștilor după prima semifinală de la Eurovision 2026

Țările care s-au calificat după prima semifinală sunt: Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. De cealaltă parte, Estonia, Georgia, Muntenegru, Portugalia și San Marino nu au reușit să strângă suficiente voturi pentru a merge mai departe în concurs.

Eurovision 2026 este găzduit anul acesta de Austria, după victoria obținută la ediția precedentă. Pe lângă țara gazdă, alte cinci state au deja locul asigurat în finală: Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Spania, țări care fac parte din grupul „Big Five”, cele mai importante contributoare financiare ale competiției organizate de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală

România este reprezentată în acest an de Alexandra Căpitănescu, una dintre cele mai tinere artiste prezente în competiție. Cântăreața va urca pe scena Eurovision în cea de-a doua semifinală, programată joi, 14 mai 2026, unde va interpreta piesa „Choke Me”. Reprezentația artistei este așteptată cu mare interes de fanii concursului din România, mai ales după reacțiile pozitive apărute în urma repetițiilor oficiale.

Când are loc a doua semifinală

Alexandra Căpitănescu și echipa sa au ajuns deja la Viena și au participat la primele antrenamente pe scena competiției. Organizatorii Eurovision au publicat imagini și secvențe video de la repetiții, iar prestația delegației României a fost apreciată pentru conceptul vizual modern, coregrafia energică și vocea puternică a artistei.

Citește și: Cine ar putea câștiga Eurovision 2026. Formula care prezice melodia cu cele mai mari șanse

În mediul online, numeroși fani ai concursului și-au exprimat susținerea pentru reprezentanta României, iar mulți speră că artista va reuși să readucă țara noastră în marea finală Eurovision, după mai multe ediții dificile pentru delegația română.

După cea de-a doua semifinală de joi, alte zece țări se vor califica în finala Eurovision 2026, care va avea loc sâmbătă, la Wiener Stadthalle din Viena. Milioane de telespectatori din întreaga Europă sunt așteptați să urmărească spectacolul muzical considerat unul dintre cele mai importante evenimente televizate ale anului.

Citește și: Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Artista va reprezenta țara noastră la etapa internațională