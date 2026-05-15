Acest portar se retrage după Campionatul Mondial 2026. Despre cine este vorba

Guillermo Ochoa, unul dintre cei mai cunoscuți portari din istoria Mexicului, a anunțat că aventura sa la echipa națională se va încheia după Campionatul Mondial din această vară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 09:23 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 09:26
Acest portar se retrage după Campionatul Mondial 2026. Despre cine este vorba | Profimedia Images
Ajuns la 40 de ani, goalkeeperul mexican a lăsat de înțeles că ia în calcul și retragerea definitivă din fotbal după turneul final.

Guillermo Ochoa se pregătește să închidă unul dintre cele mai importante capitole din istoria fotbalului mexican. Ajuns la 40 de ani, legendarul portar a anunțat că după Campionatul Mondial din această vară va spune adio echipei naționale, iar varianta retragerii definitive din fotbal devine tot mai posibilă.

„Memo” Ochoa este considerat unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a avut vreodată Mexicul. Cu 152 de selecții, ocupă locul trei în clasamentul all-time al aparițiilor pentru națională, fiind depășit doar de Andres Guardado și Claudio Suarez. În plus, goalkeeperul mexican se pregătește pentru ceea ce ar putea fi a șasea sa participare la un Campionat Mondial, performanță extrem de rară în fotbalul internațional.

Actualul portar al celor de la AEL Limassol a vorbit deschis despre momentul retragerii și a recunoscut că simte că finalul carierei se apropie.

„Nu este ușor să te retragi, dar în cazul meu cred că va fi mai simplu pentru că am trăit atât de multe în fotbal. Vine un moment când și mintea, și corpul îți transmit că ai oferit tot ce puteai”, a declarat Ochoa într-un interviu.

Detalii despre cariera lui Ochoa

De-a lungul anilor, Ochoa a devenit aproape sinonim cu naționala Mexicului la Campionatele Mondiale. A fost convocat la precedentele cinci ediții și a evoluat efectiv în ultimele trei, acolo unde a impresionat prin parade spectaculoase și reflexe ieșite din comun. Mulți suporteri încă își amintesc prestațiile sale extraordinare contra Braziliei sau Germaniei, meciuri în care a fost omul decisiv pentru selecționata mexicană, arată acest site.

Chiar dacă va face parte din lotul pentru turneul final din această vară, presa mexicană susține că Ochoa nu va mai fi titular incontestabil. Raul Rangel, portarul celor de la Chivas, este favorit să înceapă meciurile din primul minut, în timp ce veteranul ar urma să aibă mai degrabă un rol de lider în vestiar.

Cel mai bun parcurs al lui Ochoa la Cupa Mondială rămâne calificarea în optimile de finală, performanță reușită de Mexic la edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2018.

În actualul sezon, portarul mexican a evoluat pentru AEL Limassol în 26 de partide. A încasat 40 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în șase meciuri. Înainte de aventura din Cipru, Ochoa a trecut pe la cluburi importante precum Club America, Ajaccio, Malaga, Granada, Standard Liege, Salernitana și AVS.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


