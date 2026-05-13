Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor. Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision

Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor. Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision

Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 16 ani, atunci când a participat la X Factor. Reprezentanta României la Eurovision 2026 se pregătește acum să urce pe scena competiției de la Viena cu piesa „Choke Me”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 Mai 2026, 12:46 | Actualizat Miercuri, 13 Mai 2026, 12:55
Galerie
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor. Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision | Getty Images
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, era doar o adolescentă atunci când a urcat pentru prima dată pe scena X Factor.

Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor

Astăzi, la 22 de ani, artista se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: participarea la Eurovision 2026, unde va interpreta piesa „Choke Me” în cea de-a doua semifinală a competiției europene.

În ultimii ani, numele Alexandrei Căpitănescu a devenit tot mai cunoscut în industria muzicală din România. După ce a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2026, artista și-a mărit considerabil numărul admiratorilor și a atras atenția publicului prin vocea sa puternică și stilul artistic modern. Cu toate acestea, puțini își mai amintesc cum arăta Alexandra la doar 16 ani, atunci când a apărut pentru prima dată în fața publicului larg, pe scena emisiunii X Factor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Lista completă a finaliștilor după prima semifinală de la Eurovision 2026. Când are loc a doua semifinală

Originară din Galați, Alexandra a descoperit muzica încă din copilărie. Cânta prin casă de la vârste fragede, iar părinții ei au observat rapid talentul pe care îl avea și au încurajat-o să urmeze cursuri de canto. Orele de repetiții, emoțiile, ambiția și dorința de a evolua au transformat-o, treptat, într-o artistă completă.

La audițiile X Factor, Alexandra Căpitănescu a venit însoțită de mătușa sa și a impresionat încă din primele momente. Tânăra mărturisea atunci că încă lucrează la încrederea în sine, însă muzica este cea care îi oferă curaj și puterea de a se exprima în fața oamenilor.

Pe scena concursului, Alexandra a interpretat piesa „Am I The One”, iar momentul său a fost primit cu ropote de aplauze. Energia, emoția și naturalețea de care a dat dovadă au atras imediat atenția juraților.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Pe scenă a fost un uragan, mi-a plăcut de ea”, spunea Răzvan Simion după prestația concurentei. La finalul momentului, Alexandra a primit trei de „DA” din partea juraților și a mers mai departe în competiție.

Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision

Astăzi, artista își scrie povestea într-o nouă etapă a vieții sale. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 și va urca pe scena de la Viena în cea de-a doua semifinală a concursului, unde va încerca să obțină un loc în marea finală.

Citește și: Alexandra Căpitănescu are doar 16 ani, dar toate ingredientele unui adevărat star. Scena X Factor a fost doar a sa

Fanii din România așteaptă cu emoție momentul artistei și speră că aceasta va reuși să aducă țării noastre un rezultat important la competiția europeană.

+7
Mai multe fotografii

Marea finală Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, la Wiener Stadthalle din Viena, Austria. În finală vor participa cele 20 de țări care se califică din semifinale, alături de țara gazdă, Austria, și statele din grupul „Big Five”: Franța, Germania, Italia și Regatul Unit.

Lista completă a finaliștilor după prima semifinală de la Eurovision 2026. Când are loc a doua semifinală... De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Observatornews.ro A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Alexandru Sautner și-a ieșit din minți! Gestul lui Richard Abou Zaki l-a enervat la maximum: "Tu ești sfânt" Alexandru Sautner și-a ieșit din minți! Gestul lui Richard Abou Zaki l-a enervat la maximum: "Tu ești sfânt"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Péter Magyar a venit cu cei trei fii ai săi la învestire. Cum arată mama băieților, de care premierul e divorțat
Péter Magyar a venit cu cei trei fii ai săi la învestire. Cum arată mama băieților, de care premierul e divorțat
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Sorana Cîrstea a învins-o în două seturi pe Jelena Ostapenko. Premieră în cariera româncei care a intrat în semifinale la Roma
Sorana Cîrstea a învins-o în două seturi pe Jelena Ostapenko. Premieră în cariera româncei care a intrat în...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“ BZI
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni Jurnalul
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi" Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x