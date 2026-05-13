Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor. Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision

Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 16 ani, atunci când a participat la X Factor. Reprezentanta României la Eurovision 2026 se pregătește acum să urce pe scena competiției de la Viena cu piesa „Choke Me”.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, era doar o adolescentă atunci când a urcat pentru prima dată pe scena X Factor.

Astăzi, la 22 de ani, artista se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: participarea la Eurovision 2026, unde va interpreta piesa „Choke Me” în cea de-a doua semifinală a competiției europene.

În ultimii ani, numele Alexandrei Căpitănescu a devenit tot mai cunoscut în industria muzicală din România. După ce a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2026, artista și-a mărit considerabil numărul admiratorilor și a atras atenția publicului prin vocea sa puternică și stilul artistic modern. Cu toate acestea, puțini își mai amintesc cum arăta Alexandra la doar 16 ani, atunci când a apărut pentru prima dată în fața publicului larg, pe scena emisiunii X Factor.

Originară din Galați, Alexandra a descoperit muzica încă din copilărie. Cânta prin casă de la vârste fragede, iar părinții ei au observat rapid talentul pe care îl avea și au încurajat-o să urmeze cursuri de canto. Orele de repetiții, emoțiile, ambiția și dorința de a evolua au transformat-o, treptat, într-o artistă completă.

La audițiile X Factor, Alexandra Căpitănescu a venit însoțită de mătușa sa și a impresionat încă din primele momente. Tânăra mărturisea atunci că încă lucrează la încrederea în sine, însă muzica este cea care îi oferă curaj și puterea de a se exprima în fața oamenilor.

Pe scena concursului, Alexandra a interpretat piesa „Am I The One”, iar momentul său a fost primit cu ropote de aplauze. Energia, emoția și naturalețea de care a dat dovadă au atras imediat atenția juraților.

„Pe scenă a fost un uragan, mi-a plăcut de ea”, spunea Răzvan Simion după prestația concurentei. La finalul momentului, Alexandra a primit trei de „DA” din partea juraților și a mers mai departe în competiție.

Astăzi, artista își scrie povestea într-o nouă etapă a vieții sale. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 și va urca pe scena de la Viena în cea de-a doua semifinală a concursului, unde va încerca să obțină un loc în marea finală.

Fanii din România așteaptă cu emoție momentul artistei și speră că aceasta va reuși să aducă țării noastre un rezultat important la competiția europeană.

Marea finală Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, la Wiener Stadthalle din Viena, Austria. În finală vor participa cele 20 de țări care se califică din semifinale, alături de țara gazdă, Austria, și statele din grupul „Big Five”: Franța, Germania, Italia și Regatul Unit.