Taco Salad. Rețetă consistentă și sățioasă, inspirată din varianta clasică Tex-Mex

Taco Salad este una dintre rețetele care transformă o salată aparent simplă într-o masă completă. Inspirată din varianta clasică Tex-Mex, această reinterpretare păstrează combinația dintre carne condimentată, legume, brânză și tortilla, dar este adaptată într-un stil mai echilibrat și mai aromat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 08:37 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 08:52
Taco Salad este una dintre rețetele care transformă o salată aparent simplă într-o masă completă | Shutterstock
Taco Salad are farmecul preparatelor care pot fi servite atât la prânz, cât și la cină, fără să pară nici prea grele, nici prea ușoare. Este genul de mâncare care aduce la aceeași masă texturi foarte diferite: salata rece și crocantă, carnea fierbinte și bine condimentată, fasolea cremoasă, porumbul dulce și chipsurile crocante care dau acel contrast specific bucătăriei Tex-Mex. În plus, se prepară rapid și poate fi personalizată foarte ușor, în funcție de preferințe.

În această variantă, dressingul este simplu și proaspăt, pe bază de iaurt grecesc și lime, pentru a echilibra gustul condimentat al cărnii. Salata nu este înecată în sos, ci rămâne aerată și proaspătă, iar ingredientele își păstrează identitatea. Este important ca legumele să fie bine răcite înainte de asamblare, iar carnea să fie gătită până devine ușor caramelizată pe margini, deoarece acele mici note intense dau mult caracter preparatului.

Această rețetă este ideală și pentru mesele în familie sau pentru seri relaxate cu prietenii, deoarece fiecare își poate completa porția cu ingredientele preferate. Unii vor mai mult avocado, alții extra jalapeño sau mai multe chipsuri tortilla. Tocmai această flexibilitate a făcut Taco Salad atât de populară în bucătăria americană.

Taco Salad - Ingrediente pentru 4 porții

  • 500 g carne tocată de vită
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 2 linguri pastă de tomate
  • 2 lingurițe boia afumată
  • 1 linguriță chimion măcinat
  • 1 linguriță pudră de usturoi
  • 1 linguriță pudră de ceapă
  • 1/2 linguriță oregano uscat
  • 1/2 linguriță chilli
  • 1 linguriță sare
  • 1/2 linguriță piper
  • 150 ml apă
  • 1 salată romană mare
  • 150 g roșii cherry
  • 1 avocado bine copt
  • 150 g porumb
  • 200 g fasole roșie sau neagră fiartă
  • 120 g cheddar ras
  • 1 ceapă roșie mică
  • 1 jalapeño
  • 100 g chipsuri tortilla
  • coriandru verde proaspăt.

Pentru dressing:

  • 150 g iaurt grecesc
  • 2 linguri smântână fermentată
  • zeama de la 1 lime
  • 1 cățel mic de usturoi
  • 1/2 linguriță chimion
  • sare și piper.

Rețeta de Taco Salad - Mod de preparare

Spală salata romană și rupe frunzele în bucăți mari. Las-o la rece până în momentul servirii pentru a rămâne crocantă.

Taie roșiile cherry în jumătăți, feliază subțire ceapa roșie și jalapeño, apoi cubulețe avocado-ul. Scurge bine fasolea și porumbul.

Într-o tigaie mare încălzește uleiul și gătește carnea tocată la foc mediu spre mare. Desfă-o bine cu spatula și las-o să se rumenească până capătă culoare intensă.

Adaugă pasta de tomate, boiaua afumată, chimionul, pudra de usturoi, pudra de ceapă, oregano, chilli, sarea și piperul. Amestecă bine până când condimentele devin foarte parfumate.

Toarnă apa și lasă compoziția să fiarbă câteva minute, până când sosul scade și îmbracă bine carnea. Preparatul trebuie să rămână suculent, nu uscat.

Pentru dressing, amestecă iaurtul cu smântâna, zeama de lime, usturoiul zdrobit, chimionul, sarea și piperul. Păstrează sosul la frigider până la servire.

Într-un bol mare așază salata verde, apoi distribuie fasolea, porumbul, roșiile, avocado și ceapa roșie. Adaugă carnea caldă deasupra și presară cheddar ras.

Zdrobește grosier chipsurile tortilla și presară-le chiar înainte de servire, pentru a rămâne crocante.

Completează cu felii de jalapeño, coriandru proaspăt și dressingul răcoritor cu lime.

Taco Salad se servește imediat, cât timp contrastul dintre ingredientele reci și carnea fierbinte este încă foarte plăcut. Gustul este intens, ușor afumat, proaspăt și crocant în același timp, exact cum trebuie să fie o salată Tex-Mex reușită.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
