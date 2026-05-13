Morcovi copți în crustă crocantă de parmezan. O rețetă potrivită și pentru platourile festive

Acești morcovi copți în crustă crocantă de parmezan sunt genul de garnitură care reușește să transforme un ingredient simplu într-un preparat foarte gustos, cu texturi și arome care se completează perfect.

Acest tip de preparat a devenit foarte popular în ultimii ani datorită combinației dintre legume coapte și crustele crocante de brânză maturată. Rețeta este inspirată din metoda folosită pentru cartofii sau broccoli cu parmezan, unde brânza se topește direct pe tavă și creează o peliculă rumenă, intens aromată. În cazul morcovilor, contrastul este și mai plăcut, pentru că dulceața lor naturală echilibrează perfect gustul sărat și ușor nucat al parmezanului.

Prin coacere, morcovii își intensifică dulceața naturală și capătă margini ușor caramelizate, iar parmezanul formează o crustă aurie și crocantă, cu gust intens și ușor sărat. Rezultatul este un preparat simplu, dar foarte atrăgător, care poate fi servit atât lângă fripturi, cât și ca gustare sau aperitiv cald.

Pentru un rezultat reușit, morcovii trebuie tăiați în bastonașe relativ egale, astfel încât să se gătească uniform. Dimensiunea este importantă: dacă sunt prea groși, rămân tari în interior până când parmezanul se rumenește excesiv; dacă sunt prea subțiri, se usucă prea repede. Un alt detaliu important este folosirea parmezanului fin ras, care se topește uniform și formează acea crustă crocantă specifică.

Coacerea la temperatură ridicată ajută la caramelizarea morcovilor și la obținerea unei texturi crocante. De asemenea, este important ca bucățile să fie așezate într-un singur strat, fără să se suprapună, pentru a evita aburirea lor în tavă.

Morcovi copți în crustă crocantă de parmezan - Ingrediente

700 g morcovi

80 g parmezan fin ras

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

1 linguriță boia afumată

1/2 linguriță pudră de ceapă

1/4 linguriță fulgi de chili

1/2 linguriță sare

1/2 linguriță piper negru

1 lingură pătrunjel verde tocat

Morcovi copți în crustă crocantă de parmezan - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C și tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Curăță morcovii și taie-i în bastonașe de aproximativ aceeași grosime, astfel încât să se gătească uniform.

Pune morcovii într-un bol mare și adaugă uleiul de măsline, usturoiul zdrobit, boiaua afumată, pudra de ceapă, fulgii de chili, sarea și piperul. Amestecă foarte bine până când toate bucățile sunt acoperite uniform cu condimentele.

Presară aproximativ două treimi din cantitatea de parmezan direct pe hârtia de copt, într-un strat uniform.

Așază bastonașele de morcov peste parmezan, cu partea mai lată în jos. Presară restul de parmezan peste ele.

Coace morcovii timp de 25–30 de minute, până când devin fragezi, iar parmezanul formează o crustă aurie și crocantă. La jumătatea timpului de coacere, rotește tava pentru rumenire uniformă.

Scoate tava din cuptor și lasă morcovii 3–5 minute înainte de a-i desprinde, pentru ca stratul de parmezan să devină crocant.

Presară pătrunjel verde tocat și servește imediat.

Impresii despre acest preparat

Acești morcovi copți în crustă crocantă de parmezan ies fragezi la interior, cu margini caramelizate și o crustă crocantă de parmezan, intens aromată. Gustul dulceag al morcovilor se combină foarte bine cu aroma sărată și ușor nucată a brânzei coapte, iar condimentele adaugă profunzime fără să domine preparatul. Sunt foarte buni serviți fierbinți, imediat după coacere, când contrastul dintre interiorul moale și exteriorul crocant este cel mai plăcut.

Preparatul poate fi servit simplu, cu puțin pătrunjel proaspăt, sau alături de un sos rece pe bază de iaurt și usturoi. Este o rețetă potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru platourile festive, deoarece arată foarte bine și are un gust care place ușor tuturor.

