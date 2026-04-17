Sandviș cu salată de ouă fierte. Rețetă pentru micul dejun sau gustarea de mai târziu

Există preparate care nu au nevoie de tehnici complicate pentru a fi memorabile, iar acest sandviș cu salată de ouă este unul dintre ele. Este genul de mâncare care apare firesc în bucătăriile de zi cu zi, fie dimineața, când vrei ceva consistent dar rapid sau când nu ai chef de gătit elaborat.

În multe case, salata de ouă este legată de ideea de confort culinar, de mese liniștite, fără grabă, în care ingredientele sunt puține, dar bine alese. Textura joacă un rol esențial aici. Ouăle fierte trebuie să fie fragede, cu gălbenușul bine legat, dar nu uscat. Amestecate cu un dressing cremos, devin baza perfectă pentru un sandviș sățios. Țelina apio aduce o notă proaspătă și crocantă, care rupe monotonia texturii moi, iar puțina boia presărată deasupra oferă nu doar culoare, ci și o aromă discretă, ușor dulceagă sau afumată, în funcție de tipul folosit.

Pâinea este la fel de importantă. O felie de pâine cu semințe, ușor prăjită sau doar proaspătă, oferă suportul ideal pentru această compoziție bogată. Frunzele de salată verde adaugă prospețime și un contrast plăcut, transformând un preparat simplu într-unul echilibrat. Roșiile, servite alături, completează farfuria cu aciditate și suculență.

Acest sandviș nu este doar o gustare, ci poate deveni o masă în sine. Este ușor de adaptat și cu alte salate, dar varianta clasică rămâne cea mai apreciată, tocmai pentru echilibrul ei natural între cremos, crocant și proaspăt. Prepararea lui nu necesită mult timp, dar rezultatul este întotdeauna satisfăcător.

Citește și: Salată tabbouleh de primăvară, cu ridichi crocante, năut sățios și castraveți proaspeți

Ingrediente

6 ouă

100 g maioneză

1 linguriță muștar

2 tije de țelină apio

1 lingură zeamă de lămâie

1 praf de sare

1 praf de piper

1 praf de boia dulce sau afumată

4 felii de pâine cu semințe

4 frunze de salată verde

roșii cherry pentru servire

Mod de preparare - Sandviș cu salată de ouă fierte

Fierbe ouăle în apă cu puțină sare timp de aproximativ 10 minute, până când sunt complet tari. Scoate-le într-un bol cu apă rece și lasă-le să se răcească bine, apoi curăță-le de coajă.

Citește și: Ouă fierte moi sau tari: cum și în cât timp se gătesc corect

Prepară salata de ouă fierte

Taie ouăle cuburi potrivite, astfel încât să păstrezi și textură, nu doar o pastă fină. Pune-le într-un bol încăpător.

Toacă mărunt țelina apio și adaug-o peste ouă. Aceasta va aduce un plus de prospețime și o ușoară crocantă.

Adaugă maioneza, muștarul și zeama de lămâie. Amestecă ușor până când toate ingredientele sunt bine legate, dar fără să zdrobești complet ouăle.

Asezonează cu sare și piper după gust, apoi omogenizează din nou compoziția.

Formare sandviș cu salată de ouă fierte

Așază frunzele de salată pe două felii de pâine. Pune un strat generos de salată de ouă peste salată verde, apoi presară puțină boia pentru un plus de aromă și aspect. Poți unge feliile de pâine cu un sos pesto sau cu guacamole.

Citește și: Guacamole – cum îl păstrezi verde și proaspăt + rețetă autentică

Acoperă cu celelalte felii de pâine și presează ușor.

Servește deliciosul sandviș cu salată de ouă fierte alături de roșii cherry tăiate, pentru un contrast plăcut și o notă proaspătă.

Rezultatul este un sandviș consistent, cremos și echilibrat, în care fiecare ingredient își are locul bine definit. Este genul de preparat care nu impresionează prin complexitate, ci prin gustul curat și armonios, exact așa cum ar trebui să fie o rețetă clasică.

Această rețetă de sandviș cu salată de ouă fierte este ideală de preparat și după sărbătorile Pascale, folosind ouăle fierte și vopsite, rămase neconsumate.