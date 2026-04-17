Sandviș cu salată de ouă fierte. Rețetă pentru micul dejun sau gustarea de mai târziu

Există preparate care nu au nevoie de tehnici complicate pentru a fi memorabile, iar acest sandviș cu salată de ouă este unul dintre ele. Este genul de mâncare care apare firesc în bucătăriile de zi cu zi, fie dimineața, când vrei ceva consistent dar rapid sau când nu ai chef de gătit elaborat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 08:33 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 08:49
Un sandviș perfect pentru dimineața, când vrei ceva consistent dar rapid sau când nu ai chef de gătit elaborat | Shutterstock

În multe case, salata de ouă este legată de ideea de confort culinar, de mese liniștite, fără grabă, în care ingredientele sunt puține, dar bine alese. Textura joacă un rol esențial aici. Ouăle fierte trebuie să fie fragede, cu gălbenușul bine legat, dar nu uscat. Amestecate cu un dressing cremos, devin baza perfectă pentru un sandviș sățios. Țelina apio aduce o notă proaspătă și crocantă, care rupe monotonia texturii moi, iar puțina boia presărată deasupra oferă nu doar culoare, ci și o aromă discretă, ușor dulceagă sau afumată, în funcție de tipul folosit.

Pâinea este la fel de importantă. O felie de pâine cu semințe, ușor prăjită sau doar proaspătă, oferă suportul ideal pentru această compoziție bogată. Frunzele de salată verde adaugă prospețime și un contrast plăcut, transformând un preparat simplu într-unul echilibrat. Roșiile, servite alături, completează farfuria cu aciditate și suculență.

Acest sandviș nu este doar o gustare, ci poate deveni o masă în sine. Este ușor de adaptat și cu alte salate, dar varianta clasică rămâne cea mai apreciată, tocmai pentru echilibrul ei natural între cremos, crocant și proaspăt. Prepararea lui nu necesită mult timp, dar rezultatul este întotdeauna satisfăcător.

Citește și: Salată tabbouleh de primăvară, cu ridichi crocante, năut sățios și castraveți proaspeți

Ingrediente

  • 6 ouă
  • 100 g maioneză
  • 1 linguriță muștar
  • 2 tije de țelină apio
  • 1 lingură zeamă de lămâie
  • 1 praf de sare
  • 1 praf de piper
  • 1 praf de boia dulce sau afumată
  • 4 felii de pâine cu semințe
  • 4 frunze de salată verde
  • roșii cherry pentru servire

Mod de preparare - Sandviș cu salată de ouă fierte

Fierbe ouăle în apă cu puțină sare timp de aproximativ 10 minute, până când sunt complet tari. Scoate-le într-un bol cu apă rece și lasă-le să se răcească bine, apoi curăță-le de coajă.

Citește și: Ouă fierte moi sau tari: cum și în cât timp se gătesc corect

Prepară salata de ouă fierte

Taie ouăle cuburi potrivite, astfel încât să păstrezi și textură, nu doar o pastă fină. Pune-le într-un bol încăpător.

Toacă mărunt țelina apio și adaug-o peste ouă. Aceasta va aduce un plus de prospețime și o ușoară crocantă.

Adaugă maioneza, muștarul și zeama de lămâie. Amestecă ușor până când toate ingredientele sunt bine legate, dar fără să zdrobești complet ouăle.

Asezonează cu sare și piper după gust, apoi omogenizează din nou compoziția.

Formare sandviș cu salată de ouă fierte

Așază frunzele de salată pe două felii de pâine. Pune un strat generos de salată de ouă peste salată verde, apoi presară puțină boia pentru un plus de aromă și aspect. Poți unge feliile de pâine cu un sos pesto sau cu guacamole.

Citește și: Guacamole – cum îl păstrezi verde și proaspăt + rețetă autentică

Acoperă cu celelalte felii de pâine și presează ușor.

Servește deliciosul sandviș cu salată de ouă fierte alături de roșii cherry tăiate, pentru un contrast plăcut și o notă proaspătă.

Rezultatul este un sandviș consistent, cremos și echilibrat, în care fiecare ingredient își are locul bine definit. Este genul de preparat care nu impresionează prin complexitate, ci prin gustul curat și armonios, exact așa cum ar trebui să fie o rețetă clasică.

Această rețetă de sandviș cu salată de ouă fierte este ideală de preparat și după sărbătorile Pascale, folosind ouăle fierte și vopsite, rămase neconsumate.

Risotto cremos cu sparanghel și bacon. Un preparat ideal pentru un prânz savuros sau cină...
AS.ro Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui” Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”
Observatornews.ro Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
Antena 3 Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
SpyNews Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea

Risotto cremos cu sparanghel și bacon. Un preparat ideal pentru un prânz savuros sau cină
Risotto cremos cu sparanghel și bacon. Un preparat ideal pentru un prânz savuros sau cină
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Tres Leches Cake. Un desert simplu, dar foarte gustos și rafinat, pentru momente memorabile
Tres Leches Cake. Un desert simplu, dar foarte gustos și rafinat, pentru momente memorabile
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Zbor TAROM cu peripeții, între Amsterdam și București. Starea de urgență, declanșată din cauza unui pilot „incapacitat” de o soluție contra țânțarilor
Zbor TAROM cu peripeții, între Amsterdam și București. Starea de urgență, declanșată din cauza unui pilot... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
Un bloc întreg din centrul Bucureştiului, cu două scări şi 50 de apartamente, este scos la vânzare
Un bloc întreg din centrul Bucureştiului, cu două scări şi 50 de apartamente, este scos la vânzare Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Traian Băsescu avertizează asupra riscului unui război mondial! Critici dure la adresa NATO și SUA
Traian Băsescu avertizează asupra riscului unui război mondial! Critici dure la adresa NATO și SUA BZI
După hidrocentrale, ONG-urile de mediu deschid un nou front de luptă: materiile critice
După hidrocentrale, ONG-urile de mediu deschid un nou front de luptă: materiile critice Jurnalul
Simona Halep, mărturisire cutremurătoare despre cele mai grele momente din viața sa: Trei luni am fost în depresie totală...
Simona Halep, mărturisire cutremurătoare despre cele mai grele momente din viața sa: Trei luni am fost în... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
