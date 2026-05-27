Aripioare de pui glazurate cu miso și caramel. Rețetă inspirată din combinațiile asiatice de dulce-sărat

Aripioarele de pui glazurate cu miso și caramel sunt genul acela de preparat care combină perfect gusturile intense, lipicioase și ușor afumate cu o aromă profundă, aproape imposibil de uitat. Inspirate din combinațiile asiatice de dulce-sărat, aceste aripioare au o crustă lucioasă și caramelizată, iar carnea rămâne fragedă și suculentă sub stratul bogat de glazură. Miso-ul aduce profunzime și o notă discret fermentată, în timp ce zahărul brun și mierea transformă sosul într-o peliculă densă, aromată și ușor sticky după coacere.

Rețeta pornește de la ideea celebră de „miso caramel wings”, dar este adaptată într-un stil mai generos și mai intens condimentat, astfel încât fiecare aripioară să fie bine acoperită cu sos și să capete acele margini caramelizate care se lipesc ușor de degete. Ghimbirul și usturoiul echilibrează dulceața, iar sosul de soia adaugă acea notă sărată care face preparatul atât de satisfăcător.

Aceste aripioare merg perfect pentru mesele relaxate între prieteni, seri de film, platouri pentru petreceri sau chiar ca fel principal, alături de o salată crocantă ori orez simplu. Gustul lor este bogat, dar foarte echilibrat, iar combinația dintre caramel și miso devine din ce în ce mai bună pe măsură ce aripioarele se rumenesc în cuptor.

Secretul rețetei este coacerea la temperatură mare și glazurarea repetată în ultimele minute, astfel încât sosul să devină lucios și dens fără să se ardă. La final, semințele de susan și ceapa verde adaugă contrast și prospețime, completând perfect textura lipicioasă a glazurii.

Aripioare de pui glazurate cu miso și caramel - Ingrediente

Pentru pregătirea aripioarelor:

1,2 kg aripioare de pui

1 lingură ulei vegetal

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper negru.

Pentru glazură:

70 g pastă miso albă

4 linguri zahăr brun

2 linguri miere

3 linguri sos de soia

2 linguri unt

3 căței usturoi zdrobiți

1 linguriță ghimbir ras fin

1 lingură oțet de orez

1 linguriță fulgi de chilli

2 linguri apă.

Pentru servire:

1 fir ceapă verde

1 lingură semințe de susan prăjite

lime tăiat în sferturi.

Aripioare de pui glazurate cu miso și caramel - Mod de preparare

Șterge bine aripioarele cu prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de umezeală. Pune-le într-un bol mare și amestecă-le cu uleiul, sarea și piperul.

Așază aripioarele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, fără să le înghesui. Coace-le la 220°C timp de aproximativ 40-45 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului, până când pielea devine rumenă și crocantă.

Între timp pregătește glazura. Pune într-o crăticioară pasta miso, zahărul brun, mierea, sosul de soia, untul, usturoiul, ghimbirul, oțetul de orez, fulgii de chilli și apa.

Fierbe sosul la foc mic timp de 4-5 minute, amestecând constant, până când devine lucios și ușor îngroșat. Aroma trebuie să fie echilibrată între dulce, sărat și umami.

Scoate aripioarele din cuptor și transferă-le într-un bol mare. Toarnă peste ele aproximativ două treimi din glazură și amestecă bine pentru a fi complet acoperite.

Pune-le din nou în tavă și mai coace-le încă 8-10 minute, până când glazura începe să se caramelizeze pe margini și devine lipicioasă.

Unge aripioarele fierbinți cu restul de sos pentru extra luciu și aromă. Presară deasupra semințe de susan și rondele fine de ceapă verde.

Servește delicioasele aripioare de pui glazurate cu miso și caramel imediat, alături de lime proaspăt. Gustul dulce-sărat, cu note intense de caramel și miso, este cel mai bun atunci când aripioarele sunt fierbinți și proaspăt scoase din cuptor.

