Antena Căutare
Home Lifestyle Food (P) LaRând transformă cozile din restaurante în liste de așteptare digitale

(P) LaRând transformă cozile din restaurante în liste de așteptare digitale

Restaurantele populare nu duc lipsă de clienți, ci de un mod mai simplu de a gestiona momentele de aglomerație. LaRând, o platformă românească dedicată restaurantelor, cafenelelor și teraselor, propune o alternativă la listele pe hârtie, notițele din telefon și cozile neclare de la intrare: clientul scanează un cod QR, intră într-o listă de așteptare digitală și este anunțat când masa este liberă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 10:52 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 10:56
Restaurantele populare nu duc lipsă de clienți, ci de un mod mai simplu de a gestiona momentele de aglomerație
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ultimii ani, restaurantele populare din București au început să se confrunte tot mai des cu o situație paradoxală: cererea există, clienții vin, dar experiența de așteptare rămâne greu de controlat. În lipsa unui sistem clar, momentul în care un client ajunge la intrare și află că nu există mese libere poate deveni rapid o zonă de fricțiune atât pentru el, cât și pentru echipa restaurantului.

LaRând pornește de la o observație simplă: pentru multe localuri, coada nu este neapărat o problemă care trebuie eliminată. De multe ori, ea transmite popularitate și creează sentimentul că locul este căutat. Problema reală apare atunci când așteptarea devine neclară, greu de urmărit și consumatoare de timp pentru personal.

Platforma a fost dezvoltată ca o soluție pentru restaurantele care funcționează cu trafic spontan și care vor să păstreze energia unui loc aglomerat, dar fără haosul din jurul gestionării manuale a clienților. În loc ca personalul să noteze nume pe hârtie, în telefon sau în conversații separate, LaRând mută lista de așteptare într-un flux digital simplu.

Clientul scanează un cod QR sau își lasă datele la intrare, intră într-o listă de așteptare digitală și este anunțat când masa este liberă. Pentru restaurant, echipa vede într-un singur loc grupurile aflate în așteptare, ordinea acestora și statusul fiecărui client.

Articolul continuă după reclamă

„În multe restaurante, presiunea nu vine doar din faptul că sunt mulți clienți, ci din toate micile întreruperi care apar în jurul cozii: cine urmează, cât mai durează, cine a fost

sunat, cine nu s-a prezentat. LaRând a fost gândit ca un instrument practic pentru staff, nu ca un artificiu tehnologic”, spune Ciprian Cucu-Ciuhan, fondatorul LaRând.

Spre deosebire de platformele de rezervări, LaRând nu încearcă să planifice vizita înainte ca un client să ajungă la restaurant. Soluția acoperă momentul de la fața locului, atunci când clientul este deja interesat, dar nu există o masă disponibilă imediat. Practic, platforma ajută restaurantul să transforme un posibil client pierdut într-un client care rămâne în așteptare, dar într-un mod mai clar și mai relaxat.

LaRând se adresează în special localurilor care nu vor să își schimbe complet modul de funcționare, ci să adauge un strat de organizare peste fluxul existent. Platforma poate fi folosită în restaurante urbane, cafenele de brunch, terase, locații cu trafic ridicat în weekend sau localuri unde popularitatea duce frecvent la aglomerație la intrare.

Primele implementări vizează restaurante din București, oraș în care cultura localurilor aglomerate, fără rezervări sau cu disponibilitate limitată, este tot mai vizibilă. Pentru astfel de locații, diferența dintre o coadă gestionată bine și una gestionată improvizat se poate vedea direct în experiența clientului și în presiunea resimțită de personal.

Modelul comercial este pe bază de abonament lunar, iar platforma oferă o perioadă gratuită de testare de 7 zile. Astfel, restaurantele pot testa rapid dacă soluția se potrivește ritmului lor de lucru, fără să își schimbe procesele peste noapte.

Despre LaRând:

LaRând este o platformă românească pentru gestionarea listelor de așteptare în restaurante, cafenele și terase. Soluția ajută localurile aglomerate să organizeze clienții veniți spontan, să reducă haosul de la intrare și să ofere o experiență mai clară de așteptare.

Website:

https://larand.ro

Contact:

Ciprian Cucu-Ciuhan Fondator LaRând

Salată de cartofi cu smântână și ceapă verde. O rețetă plină de gust și sățietate...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal” Au primit &#8220;interzis&#8221;! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: &#8220;Nu e legal&#8221;
Observatornews.ro Cum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoase Cum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoase
Antena 3 Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Salată de cartofi cu smântână și ceapă verde. O rețetă plină de gust și sățietate
Salată de cartofi cu smântână și ceapă verde. O rețetă plină de gust și sățietate
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Banana pudding. Rețeta unuia dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria americană
Banana pudding. Rețeta unuia dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria americană
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan lovește în magistrați! Le taie diurnele celor detașați în altă localitate!
Ilie Bolojan lovește în magistrați! Le taie diurnele celor detașați în altă localitate! BZI
Mediul economic se sufocă, dar guvernul continuă să-l ignore. IMM-urile au ajuns la fundul sacului
Mediul economic se sufocă, dar guvernul continuă să-l ignore. IMM-urile au ajuns la fundul sacului Jurnalul
Maia Sandu îi redă cetățenia lui Traian Băsescu după 9 ani. Mesajul care a reaprins discuțiile despre România și Moldova
Maia Sandu îi redă cetățenia lui Traian Băsescu după 9 ani. Mesajul care a reaprins discuțiile despre... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoase
Cum te protejezi de căpușe și țânțari. Bolile grave pe care le pot transmite vara insectele periculoase Observator
Ce înseamnă un rezultat HPV modificat? Ghid pentru paciente
Ce înseamnă un rezultat HPV modificat? Ghid pentru paciente MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x