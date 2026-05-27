(P) LaRând transformă cozile din restaurante în liste de așteptare digitale

Restaurantele populare nu duc lipsă de clienți, ci de un mod mai simplu de a gestiona momentele de aglomerație. LaRând, o platformă românească dedicată restaurantelor, cafenelelor și teraselor, propune o alternativă la listele pe hârtie, notițele din telefon și cozile neclare de la intrare: clientul scanează un cod QR, intră într-o listă de așteptare digitală și este anunțat când masa este liberă.

Restaurantele populare nu duc lipsă de clienți, ci de un mod mai simplu de a gestiona momentele de aglomerație

În ultimii ani, restaurantele populare din București au început să se confrunte tot mai des cu o situație paradoxală: cererea există, clienții vin, dar experiența de așteptare rămâne greu de controlat. În lipsa unui sistem clar, momentul în care un client ajunge la intrare și află că nu există mese libere poate deveni rapid o zonă de fricțiune atât pentru el, cât și pentru echipa restaurantului.

LaRând pornește de la o observație simplă: pentru multe localuri, coada nu este neapărat o problemă care trebuie eliminată. De multe ori, ea transmite popularitate și creează sentimentul că locul este căutat. Problema reală apare atunci când așteptarea devine neclară, greu de urmărit și consumatoare de timp pentru personal.

Platforma a fost dezvoltată ca o soluție pentru restaurantele care funcționează cu trafic spontan și care vor să păstreze energia unui loc aglomerat, dar fără haosul din jurul gestionării manuale a clienților. În loc ca personalul să noteze nume pe hârtie, în telefon sau în conversații separate, LaRând mută lista de așteptare într-un flux digital simplu.

Clientul scanează un cod QR sau își lasă datele la intrare, intră într-o listă de așteptare digitală și este anunțat când masa este liberă. Pentru restaurant, echipa vede într-un singur loc grupurile aflate în așteptare, ordinea acestora și statusul fiecărui client.

Articolul continuă după reclamă

„În multe restaurante, presiunea nu vine doar din faptul că sunt mulți clienți, ci din toate micile întreruperi care apar în jurul cozii: cine urmează, cât mai durează, cine a fost

sunat, cine nu s-a prezentat. LaRând a fost gândit ca un instrument practic pentru staff, nu ca un artificiu tehnologic”, spune Ciprian Cucu-Ciuhan, fondatorul LaRând.

Spre deosebire de platformele de rezervări, LaRând nu încearcă să planifice vizita înainte ca un client să ajungă la restaurant. Soluția acoperă momentul de la fața locului, atunci când clientul este deja interesat, dar nu există o masă disponibilă imediat. Practic, platforma ajută restaurantul să transforme un posibil client pierdut într-un client care rămâne în așteptare, dar într-un mod mai clar și mai relaxat.

LaRând se adresează în special localurilor care nu vor să își schimbe complet modul de funcționare, ci să adauge un strat de organizare peste fluxul existent. Platforma poate fi folosită în restaurante urbane, cafenele de brunch, terase, locații cu trafic ridicat în weekend sau localuri unde popularitatea duce frecvent la aglomerație la intrare.

Primele implementări vizează restaurante din București, oraș în care cultura localurilor aglomerate, fără rezervări sau cu disponibilitate limitată, este tot mai vizibilă. Pentru astfel de locații, diferența dintre o coadă gestionată bine și una gestionată improvizat se poate vedea direct în experiența clientului și în presiunea resimțită de personal.

Modelul comercial este pe bază de abonament lunar, iar platforma oferă o perioadă gratuită de testare de 7 zile. Astfel, restaurantele pot testa rapid dacă soluția se potrivește ritmului lor de lucru, fără să își schimbe procesele peste noapte.

Despre LaRând:

LaRând este o platformă românească pentru gestionarea listelor de așteptare în restaurante, cafenele și terase. Soluția ajută localurile aglomerate să organizeze clienții veniți spontan, să reducă haosul de la intrare și să ofere o experiență mai clară de așteptare.

Website:

https://larand.ro

Contact:

Ciprian Cucu-Ciuhan Fondator LaRând