Salată tabbouleh de primăvară, cu ridichi crocante, năut sățios și castraveți proaspeți

Această salată tabbouleh reinterpretată pentru primăvară, cu ridichi crocante, năut sățios și castraveți proaspeți, este o explozie de prospețime, texturi și arome echilibrate.

Această variantă de tabbouleh păstrează baza verde aromată – pătrunjel din abundență și mentă proaspătă – dar adaugă ingrediente care oferă contrast și profunzime.

Inspirată din preparatul clasic din bucătăria levantină, această salată tabbouleh capătă aici o notă modernă, mai consistentă și mai hrănitoare, perfectă pentru mesele ușoare de sezon.

Această variantă păstrează baza verde aromată – pătrunjel din abundență și mentă proaspătă – dar adaugă ingrediente care oferă contrast și profunzime. Ridichile aduc o ușoară iuțeală și o textură crocantă, castraveții contribuie cu suculență și prospețime, iar năutul vine cu o consistență cremoasă și o notă discretă de nucă. Totul este legat de un dressing simplu, dar vibrant, pe bază de lămâie și ulei de măsline, care intensifică aromele și le face să se completeze armonios.

Gustul final este revigorant, cu accente citrice, verdețuri parfumate și o alternanță plăcută între crocant și moale. Este genul de salată care poate fi servită ca fel principal într-o zi călduroasă sau ca garnitură lângă preparate la grătar. În plus, este extrem de versatilă și poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe.

Salată tabbouleh de primăvară - Ingrediente

Această salată poate fi adaptată în funcție de preferințele fiecăruia sau de ingredientele de sezon. Urmărește mai jos lista de ingrediente pentru a te inspira dacă dorești să testezi și tu varianta de primăvară.

Pentru salată:

1 legătură mare de pătrunjel proaspăt

1/2 legătură de mentă proaspătă

3-4 fire de ceapă verde

1 castravete mare sau 2 mici

5-6 ridichi

200 g năut fiert (sau din conservă, bine scurs)

50 g bulgur fin (opțional, pentru o variantă mai apropiată de cea clasică)

2 roșii bine coapte (opțional)

sare după gust.

Pentru dressing:

sucul de la 1-2 lămâi (după gust)

4-5 linguri ulei de măsline extravirgin

1 linguriță sirop de arțar sau miere (opțional, pentru echilibru)

piper proaspăt măcinat.

Salată tabbouleh de primăvară - Mod de preparare

Spală foarte bine pătrunjelul și menta, apoi scutură-le de apă și toacă-le mărunt, aproape fin, astfel încât să obții o bază verde bogată și aromată. Tabbouleh-ul autentic pune accent pe verdețuri, nu pe cereale, așa că nu te sfii să folosești cantități generoase.

Dacă alegi să folosești bulgur, pune-l într-un bol și acoperă-l cu apă fierbinte. Lasă-l să se hidrateze 10-15 minute, apoi scurge-l bine și afânează-l cu o furculiță.

Taie castraveții în cuburi mici, ridichile în felii subțiri sau jumătăți de felii, iar ceapa verde rondele fine. Dacă adaugi roșii, îndepărtează semințele și taie pulpa în cuburi mici, pentru a evita excesul de lichid.

Într-un bol mare, combină pătrunjelul, menta, ceapa verde, castraveții, ridichile și năutul. Adaugă bulgurul (dacă folosești) și roșiile. Amestecă ușor pentru a distribui uniform ingredientele.

Separat, prepară dressingul: stoarce lămâile și amestecă sucul cu uleiul de măsline, un praf de sare, piper și, dacă dorești, puțin sirop de arțar sau miere pentru a rotunji aciditatea.

Toarnă dressingul peste salată și amestecă delicat, astfel încât toate ingredientele să fie bine îmbrăcate în sos. Gustă și ajustează cu sare sau lămâie, după preferință.

Lasă salata să se odihnească 10-15 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Servire și sugestii pentru salată tabbouleh de primăvară

Servește salata rece sau la temperatura camerei, simplă sau alături de lipii, brânzeturi ușoare sau preparate la grătar. Este excelentă și ca opțiune de prânz sănătos, fiind sățioasă, dar ușoară.

Dacă vrei un plus de savoare, poți adăuga cuburi de brânză feta, avocado sau semințe prăjite (floarea-soarelui sau pin). Pentru o notă mai intensă, încearcă și un strop de coajă rasă de lămâie în dressing.

Această variantă de tabbouleh de primăvară este o combinație perfectă între tradiție și prospețime modernă – o salată care îți energizează mesele și îți aduce primăvara în farfurie.