Supă de linte gata în 15 minute – rapidă, hrănitoare și plină de aromă

Sunt momente în care ai nevoie de o masă caldă, gustoasă și sățioasă, dar fără să petreci ore întregi în bucătărie. În astfel de situații, această supă de linte gata în 15 minute devine alegerea ideală.

Supa de linte este genul de preparat care îmbină perfect simplitatea ingredientelor cu bogăția gustului, oferind o experiență culinară completă în doar câteva minute. Lintea, mai ales cea roșie, este extrem de apreciată pentru faptul că fierbe rapid și nu necesită înmuiere, ceea ce o transformă într-un aliat de nădejde pentru mesele rapide.

Această supă are o textură catifelată și un gust echilibrat, în care dulceața naturală a legumelor se combină armonios cu aromele discrete ale condimentelor. Ceapa și morcovul oferă o bază ușor dulce și aromată. Iar usturoiul adaugă acea notă intensă, care transformă complet preparatul.

Boiaua dulce și chimionul aduc profunzime și o ușoară tentă exotică, fără a domina gustul general, ci completându-l subtil.

Supă de linte gata în 15 minute - Ingrediente

200 g linte roșie

1 morcov mediu

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

800 ml apă sau supă de legume

1 linguriță boia dulce

½ linguriță chimion (opțional)

sare și piper, după gust

zeamă de lămâie, după gust

pătrunjel proaspăt tocat (opțional)

Rețeta supei de linte - Mod de preparare

Pentru început, pregătește toate ingredientele astfel încât procesul să decurgă rapid. Curăță și toacă mărunt ceapa, usturoiul și morcovul. Clătește bine lintea sub jet de apă rece până când apa devine limpede, pentru a îndepărta eventualele impurități.

Cum prepari supă de linte gata în 15 minute

Într-o oală medie, încinge uleiul de măsline la foc mediu. Adaugă ceapa și gătește-o timp de 2-3 minute, amestecând constant, până când devine moale și ușor translucidă. Acest pas este esențial pentru a construi baza aromatică a supei. Continuă cu morcovul tocat și usturoiul, lăsându-le să se gătească încă un minut, cât să își elibereze aromele.

Presară boiaua dulce și chimionul peste legume și amestecă rapid pentru câteva secunde, astfel încât condimentele să se activeze și să își intensifice aroma. Adaugă imediat lintea scursă și amestecă ușor, apoi toarnă apa sau supa de legume fierbinte.

Lasă supa să fiarbă la foc mediu timp de aproximativ 10-12 minute. Lintea roșie se va descompune rapid, contribuind la textura cremoasă a preparatului. Amestecă ocazional pentru a preveni lipirea de fundul oalei.

După ce lintea este complet fiartă, asezonează cu sare și piper după gust. Dacă preferi o consistență mai fină, poți pasa supa cu un blender vertical până devine omogenă și cremoasă.

La final, adaugă zeamă de lămâie după gust, ajustând aciditatea în funcție de preferințe. Presară pătrunjel proaspăt pentru un plus de culoare și prospețime.

Servește supa fierbinte, simplă sau alături de crutoane crocante sau o felie de pâine prăjită. Este o masă rapidă, hrănitoare și surprinzător de gustoasă, perfectă pentru orice zi aglomerată.

Impresii despre supa de linte

Unul dintre marile avantaje ale acestei supe este versatilitatea. Poți ajusta consistența în funcție de preferințe: dacă o lași așa cum este, vei avea o supă mai rustică, cu textură ușor granulară, iar dacă o pasezi, vei obține o cremă fină și elegantă. În plus, adăugarea sucului de lămâie la final nu este doar un detaliu opțional, ci un mic secret care intensifică toate aromele și aduce un contrast plăcut între cremozitate și prospețime.

Pe lângă gustul său deosebit, această supă este și extrem de nutritivă. Lintea este o sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și minerale, ceea ce face ca preparatul să fie nu doar gustos, ci și benefic pentru organism. Este ideală atât pentru vegetarieni, cât și pentru oricine își dorește o masă echilibrată și ușor de digerat.

Aroma care se răspândește în bucătărie în timpul preparării este simplă, dar reconfortantă – un amestec de legume călite și condimente calde, care îți deschide apetitul instant. Iar faptul că totul se prepară într-o singură oală face ca această rețetă să fie nu doar rapidă, ci și foarte practică.