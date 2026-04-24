Supă de linte gata în 15 minute – rapidă, hrănitoare și plină de aromă

Antena Căutare
Sunt momente în care ai nevoie de o masă caldă, gustoasă și sățioasă, dar fără să petreci ore întregi în bucătărie. În astfel de situații, această supă de linte gata în 15 minute devine alegerea ideală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 08:29 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 08:38
Supa de linte este genul de preparat care îmbină perfect simplitatea ingredientelor cu bogăția gustului | Shutterstock

Supa de linte este genul de preparat care îmbină perfect simplitatea ingredientelor cu bogăția gustului, oferind o experiență culinară completă în doar câteva minute. Lintea, mai ales cea roșie, este extrem de apreciată pentru faptul că fierbe rapid și nu necesită înmuiere, ceea ce o transformă într-un aliat de nădejde pentru mesele rapide.

Această supă are o textură catifelată și un gust echilibrat, în care dulceața naturală a legumelor se combină armonios cu aromele discrete ale condimentelor. Ceapa și morcovul oferă o bază ușor dulce și aromată. Iar usturoiul adaugă acea notă intensă, care transformă complet preparatul.

Boiaua dulce și chimionul aduc profunzime și o ușoară tentă exotică, fără a domina gustul general, ci completându-l subtil.

Citește și: Supă cremă de linte cu sos de mentă și bruschete cu legume

Articolul continuă după reclamă

Supă de linte gata în 15 minute - Ingrediente

  • 200 g linte roșie
  • 1 morcov mediu
  • 1 ceapă mică
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 800 ml apă sau supă de legume
  • 1 linguriță boia dulce
  • ½ linguriță chimion (opțional)
  • sare și piper, după gust
  • zeamă de lămâie, după gust
  • pătrunjel proaspăt tocat (opțional)

Rețeta supei de linte - Mod de preparare

Pentru început, pregătește toate ingredientele astfel încât procesul să decurgă rapid. Curăță și toacă mărunt ceapa, usturoiul și morcovul. Clătește bine lintea sub jet de apă rece până când apa devine limpede, pentru a îndepărta eventualele impurități.

Citește și: Ce se poate prepara din linte roșie. 5 rețete rapide și delicioase

Cum prepari supă de linte gata în 15 minute

Într-o oală medie, încinge uleiul de măsline la foc mediu. Adaugă ceapa și gătește-o timp de 2-3 minute, amestecând constant, până când devine moale și ușor translucidă. Acest pas este esențial pentru a construi baza aromatică a supei. Continuă cu morcovul tocat și usturoiul, lăsându-le să se gătească încă un minut, cât să își elibereze aromele.

Presară boiaua dulce și chimionul peste legume și amestecă rapid pentru câteva secunde, astfel încât condimentele să se activeze și să își intensifice aroma. Adaugă imediat lintea scursă și amestecă ușor, apoi toarnă apa sau supa de legume fierbinte.

Lasă supa să fiarbă la foc mediu timp de aproximativ 10-12 minute. Lintea roșie se va descompune rapid, contribuind la textura cremoasă a preparatului. Amestecă ocazional pentru a preveni lipirea de fundul oalei.

După ce lintea este complet fiartă, asezonează cu sare și piper după gust. Dacă preferi o consistență mai fină, poți pasa supa cu un blender vertical până devine omogenă și cremoasă.

La final, adaugă zeamă de lămâie după gust, ajustând aciditatea în funcție de preferințe. Presară pătrunjel proaspăt pentru un plus de culoare și prospețime.

Servește supa fierbinte, simplă sau alături de crutoane crocante sau o felie de pâine prăjită. Este o masă rapidă, hrănitoare și surprinzător de gustoasă, perfectă pentru orice zi aglomerată.

Citește și: Tartă cu rubarbă și căpșuni. Un desert cu o combinație irezistibilă de arome

Impresii despre supa de linte

Unul dintre marile avantaje ale acestei supe este versatilitatea. Poți ajusta consistența în funcție de preferințe: dacă o lași așa cum este, vei avea o supă mai rustică, cu textură ușor granulară, iar dacă o pasezi, vei obține o cremă fină și elegantă. În plus, adăugarea sucului de lămâie la final nu este doar un detaliu opțional, ci un mic secret care intensifică toate aromele și aduce un contrast plăcut între cremozitate și prospețime.

Pe lângă gustul său deosebit, această supă este și extrem de nutritivă. Lintea este o sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și minerale, ceea ce face ca preparatul să fie nu doar gustos, ci și benefic pentru organism. Este ideală atât pentru vegetarieni, cât și pentru oricine își dorește o masă echilibrată și ușor de digerat.

Aroma care se răspândește în bucătărie în timpul preparării este simplă, dar reconfortantă – un amestec de legume călite și condimente calde, care îți deschide apetitul instant. Iar faptul că totul se prepară într-o singură oală face ca această rețetă să fie nu doar rapidă, ci și foarte practică.

Tartă cu rubarbă și căpșuni. Un desert cu o combinație irezistibilă de arome...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea de “200 de milioane de euro” a lui Gigi Becali: “Banii mă motivează” Afacerea de &#8220;200 de milioane de euro&#8221; a lui Gigi Becali: &#8220;Banii mă motivează&#8221;
Observatornews.ro Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image
Antena 3 Un jet polar coboară spre România și vom fi în zona de contact dintre un ciclon și un anticiclon, anunță ANM. Vremea se răcește din nou Un jet polar coboară spre România și vom fi în zona de contact dintre un ciclon și un anticiclon, anunță ANM. Vremea se răcește din nou
SpyNews Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu” Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Citește și
Tartă cu rubarbă și căpșuni. Un desert cu o combinație irezistibilă de arome
Tartă cu rubarbă și căpșuni. Un desert cu o combinație irezistibilă de arome
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Budinca de chia. Un preparat foarte apreciat pentru micul dejun
Budinca de chia. Un preparat foarte apreciat pentru micul dejun
Cum arată Bergüzar Korel la 17 ani de la serialul turcesc 1001 de nopți. A slăbit 20 de kilograme
Cum arată Bergüzar Korel la 17 ani de la serialul turcesc 1001 de nopți. A slăbit 20 de kilograme Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu”
Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei.... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR!
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR! BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
România, pe podium la Europenele de haltere de la Batumi 2026: Bronz pentru Tiberiu Donose și argint pentru Andreea Cotruța
România, pe podium la Europenele de haltere de la Batumi 2026: Bronz pentru Tiberiu Donose și argint pentru Andreea... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x