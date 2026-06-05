Ratatouille la cuptor cu brânză de capră. Una dintre cele mai reprezentative mâncăruri ale sudului Franței

Ratatouille la cuptor cu brânză de capră este una dintre acele rețete care demonstrează cât de spectaculoase pot deveni ingredientele simple atunci când sunt gătite cu răbdare. Originară din regiunea Provence, ratatouille este una dintre cele mai reprezentative mâncăruri ale sudului Franței.

Secretul unei ratatouille reușite nu stă în tehnici complicate, ci în calitatea legumelor și în timpul acordat gătitului. Fiecare ingredient contribuie cu propria aromă și textură. Vinetele oferă consistență și absorb aromele din jurul lor, dovleceii aduc prospețime și delicatețe, iar ardeii și roșiile creează baza dulce și parfumată a preparatului. Gătite lent, toate aceste legume se transformă într-un amestec bogat și armonios.

În această variantă, ratatouille este îmbogățită cu un sos alb fin și cu brânză de capră, care îi oferă un caracter mai festiv și mai elegant. Brânza de capră este foarte apreciată în bucătăria franceză datorită gustului său ușor acidulat și cremos, care completează perfect dulceața naturală a legumelor coapte. În timpul coacerii, aromele se întrepătrund, iar suprafața preparatului capătă o crustă aurie și apetisantă.

Este o rețetă ideală pentru mesele de familie, pentru un prânz de weekend sau pentru momentele în care dorești să aduci pe masă ceva special fără a folosi ingrediente complicate. Deși este un preparat vegetarian, este suficient de consistent pentru a constitui un fel principal. Servit alături de pâine rustică cu coajă crocantă sau de o salată simplă cu dressing de lămâie, oferă o experiență culinară completă.

Ratatouille la cuptor cu brânză de capră - Ingrediente

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Pentru bază:

2 vinete medii

2 dovlecei medii

2 ardei roșii

1 ardei galben

1 ceapă mare

4 căței de usturoi

800 g roșii bine coapte sau 700 ml passata de roșii

2 linguri pastă de tomate

3 linguri ulei de măsline

1 linguriță cimbru uscat

1 linguriță oregano uscat

1 frunză de dafin

1 lingură oțet balsamic

sare după gust

piper proaspăt măcinat după gust.

Pentru sosul alb:

40 g unt

40 g făină

500 ml lapte

80 g parmezan ras

un praf de nucșoară

sare după gust

piper după gust.

Pentru finisare:

200 g brânză de capră

30 g parmezan ras

1 lingură frunze proaspete de cimbru.

Ratatouille la cuptor cu brânză de capră - Mod de preparare

Spală toate legumele și pregătește-le pentru gătit.

Taie vinetele în cuburi de aproximativ 2 cm. Presară puțină sare peste ele și lasă-le într-o sită timp de 20 de minute. Acest pas ajută la eliminarea excesului de apă și contribuie la obținerea unei texturi mai plăcute. După acest timp, clătește-le rapid și tamponează-le cu hârtie absorbantă.

Taie dovleceii și ardeii în cuburi potrivite. Toacă mărunt ceapa și usturoiul.

Într-o cratiță încăpătoare, încălzește uleiul de măsline. Adaugă ceapa și gătește-o la foc mediu până devine moale și ușor aurie. Adaugă usturoiul și amestecă aproximativ un minut.

Încorporează vinetele și gătește-le 5-6 minute, amestecând periodic. Adaugă ardeii și continuă gătirea încă 5 minute. Pune dovleceii și amestecă bine.

Adaugă roșiile tocate sau pasta de tomate, cimbrul, oregano, frunza de dafin și oțetul balsamic. Potrivește cu sare și piper.

Lasă amestecul să fiarbă lent timp de 25-30 de minute, până când sosul se reduce, iar legumele devin fragede, dar își păstrează forma. Îndepărtează frunza de dafin.

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Pregătește sosul alb

Topește untul într-o crăticioară. Adaugă făina și amestecă permanent timp de un minut. Toarnă laptele treptat, amestecând energic cu un tel pentru a obține un sos neted. Continuă fierberea la foc mic până când sosul se îngroașă ușor.

Adaugă 80 g parmezan, nucșoara, puțină sare și piper. Amestecă până când brânza este complet topită și sosul devine catifelat.

Transferă ratatouille într-un vas termorezistent cu capacitatea de aproximativ 2 litri. Toarnă uniform sosul alb deasupra.

Rupe brânza de capră în bucăți și distribuie-o pe întreaga suprafață. Presară parmezanul rămas și frunzele de cimbru.

Coace preparatul în cuptorul preîncălzit la 190°C timp de 25-30 de minute, până când suprafața devine aurie și apetisantă. Lasă-l să se odihnească 10 minute înainte de servire.

Servește ratatouille la cuptor cu brânză de capră alături de pâine rustică, baghetă franțuzească sau o salată verde simplă. Legumele fragede, sosul cremos și aroma distinctă a brânzei de capră transformă acest preparat într-o combinație elegantă și reconfortantă. Gustul dulce al roșiilor coapte, notele aromatice ale ierburilor provençale și textura bogată a sosului fac din această rețetă o alegere excelentă atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.

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