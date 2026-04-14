Vanilla Cake. Rețeta clasică de tort cu cremă de vanilie

Dacă se apropie un eveniment deosebit pe care dorești să-l celebrezi cu un tort simplu, dar delicios și spectaculos, îți recomandăm să prepari rețeta de tort cu cremă de vanilie - Vanilla Cake.

Există deserturi spectaculoase, încărcate de ingrediente exotice și tehnici complicate, precum acest tort cu cremă de vanilie. Simplu, elegant și incredibil de versatil, acest desert este baza cofetăriei clasice și, în același timp, unul dintre cele mai iubite torturi din lume.

Tortul de vanilie nu impresionează prin opulență, ci prin echilibru: un blat pufos, aerat, ușor umed, combinat cu o cremă fină, catifelată, cu aromă delicată de vanilie. Este genul de tort care se potrivește perfect atât pentru aniversări, cât și pentru momentele în care vrei pur și simplu ceva bun, făcut în casă.

Secretul acestui tort stă în detalii: ouăle la temperatura camerei, o vanilie de calitate (extract sau păstaie), și o cremă gătită lent, până devine densă și mătăsoasă. Este o rețetă care te învață răbdarea și te răsplătește cu un rezultat spectaculos, fără să fie complicată.

Vanilla Cake - Ingrediente (tort de 20–22 cm)

Pentru blat:

4 ouă

150 g zahăr

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

120 ml lapte

100 ml ulei

200 g făină

10 g praf de copt

Un praf de sare

Pentru crema de vanilie:

500 ml lapte

4 gălbenușuri

120 g zahăr

40 g amidon (sau făină)

1 linguriță extract de vanilie sau 1 păstaie de vanilie

50 g unt.

Tort cu cremă de vanilie - Mod de preparare

Nu este un tort complex, este mai degrabă un tort foarte simplu pentru care ai de preparat două elemente: blatul de tort și crema.

Dacă dorești, poți prepara și un sirop clasic sau poți folosi pentru siropare un sirop din cămară, pe care îl diluezi cu apă.

Pregătirea blatului pentru Vanilla Cake

Începe prin a scoate ouăle din frigider cu 20–30 de minute înainte – temperatura camerei ajută la obținerea unui blat aerat.

Separă ouăle. Bate albușurile cu un praf de sare până devin spumă fermă. Adaugă treptat zahărul și continuă mixarea până obții o bezea lucioasă.

Separat, amestecă gălbenușurile cu uleiul, laptele și vanilia. Toarnă acest amestec peste albușuri și încorporează ușor, cu mișcări de jos în sus.

Cerne făina împreună cu praful de copt și adaug-o treptat în compoziție, amestecând delicat pentru a păstra aerul în aluat.

Toarnă compoziția într-o formă tapetată cu hârtie de copt și coace la 180°C timp de aproximativ 30–35 de minute. Blatul este gata când trece testul cu scobitoarea.

Lasă-l să se răcească complet, apoi taie-l în 2 sau 3 foi, în funcție de cât de înalt a crescut.

Citește și: Brownie cu cremă de fistic – desert intens, cremos și elegant

Prepararea cremei fine de vanilie

Într-o cratiță, încălzește laptele împreună cu vanilia, fără să-l aduci la fierbere.

Într-un bol, amestecă gălbenușurile cu zahărul până devin deschise la culoare. Adaugă amidonul și omogenizează bine.

Toarnă treptat laptele cald peste acest amestec, amestecând continuu pentru a evita coagularea ouălor.

Mută compoziția înapoi pe foc mic și gătește, amestecând constant, până când crema se îngroașă. Vei observa cum capătă o consistență similară unei budinci dense.

Ia crema de pe foc și adaugă untul, amestecând până se topește complet. Acoperă cu folie alimentară direct pe suprafață (pentru a evita formarea crustei) și las-o să se răcească complet.

Asamblare Vanilla Cake

Așază prima foaie de blat pe un platou. Dacă dorești, o poți însiropa ușor cu lapte sau sirop de zahăr vanilat.

Adaugă un strat generos de cremă de vanilie și nivelează uniform. Continuă cu următoarea foaie și repetă procesul.

La final, acoperă tortul cu cremă pe deasupra și pe laterale. Poți păstra un aspect rustic sau îl poți finisa perfect cu o spatulă.

Decorează tortul după preferință: frișcă, fructe, fulgi de migdale sau pur și simplu zahăr pudră.

Lasă tortul la frigider cel puțin 2–3 ore (ideal peste noapte). Acest pas este esențial pentru ca aromele să se îmbine și textura să devină perfectă.

Citește și: Pancakes proteice cu banane și fulgi de ovăz, pentru mic dejunuri gustoase și consistente

Sfaturi importante

Folosește ingrediente de calitate, mai ales vanilia – face diferența.

Nu grăbi răcirea cremei sau a blatului.

Pentru un plus de finețe, poți mixa crema răcită înainte de utilizare.

Tortul de vanilie este dovada că simplitatea poate fi absolut rafinată. Este un desert clasic, dar niciodată banal, perfect pentru orice ocazie și ușor de adaptat după gust.

Odată ce îl faci o dată, va deveni cu siguranță una dintre rețetele tale de bază.