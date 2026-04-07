Brownie cu cremă de fistic – desert intens, cremos și elegant

Brownie cu cremă de fistic este o prăjitură bogată, cu bază densă de ciocolată și un strat fin, parfumat, de cremă de fistic, care echilibrează perfect dulceața intensă.

Acest desert impresionează prin simplitate, prin contrast și rafinament. Este genul de desert care atrage privirile înainte de a fi gustat, iar după prima înghițitură devine memorabil.

Textura este cheia acestui preparat. Baza de brownie trebuie să fie ușor umedă, aproape fondantă în interior, cu o crustă fină deasupra. Deasupra, crema de fistic aduce o notă catifelată și o aromă discretă, ușor dulceagă și cu acel gust specific de nucă verde, care contrastează perfect cu ciocolata. În varianta tradițională, această combinație nu este exagerat de dulce, ci echilibrată, cu accente fine și elegante.

Fisticul, deși considerat un ingredient mai sofisticat, a devenit tot mai prezent în deserturile moderne inspirate din cofetăria mediteraneană și orientală. În această rețetă, el nu domină, ci completează. Este important să folosești o pastă de fistic de calitate, cu un conținut ridicat de fistic, pentru a obține acea culoare naturală și aroma autentică.

Acest brownie cu cremă de fistic este potrivit atât pentru o masă festivă, cât și pentru un moment de răsfăț într-o zi obișnuită. Se porționează frumos, în cuburi sau felii, și poate fi servit simplu sau cu câteva fisticuri tocate deasupra. Gustul său bogat îl face să nu aibă nevoie de multe completări. Descoperă mai jos lista de ingrediente și pașii necesari pentru a prepara și tu rețeta.

Brownie cu cremă de fistic - Ingrediente

Pentru brownie:

200 gr ciocolată neagră (minim 50-60% cacao)

150 gr unt

180 gr zahăr

3 ouă

120 gr făină

30 gr cacao

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

Pentru crema de fistic:

200 gr mascarpone

150 gr pastă de fistic

80 gr zahăr pudră

200 ml smântână pentru frișcă (rece)

1 linguriță extract de vanilie

Pentru decor:

50 gr fistic crud sau copt, tocat grosier

Brownie cu cremă de fistic - Mod de preparare

Pentru a prepara blatul de brownie mai întâi topește ciocolata împreună cu untul la bain-marie sau la microunde, amestecând până obții o compoziție netedă și lucioasă. Lasă amestecul să se răcorească ușor.

Bate ouăle împreună cu zahărul până devin ușor spumoase și capătă o consistență cremoasă. Adaugă extractul de vanilie, apoi încorporează treptat ciocolata topită.

Cerne făina împreună cu cacaoa și sarea, apoi adaugă-le peste compoziția lichidă. Amestecă ușor, fără să insiști prea mult, doar cât să se omogenizeze.

Toarnă aluatul într-o tavă tapetată (aproximativ 20x20 cm) și nivelează. Coace în cuptorul preîncălzit la 170°C timp de 20–25 de minute. Centrul trebuie să rămână ușor moale. Scoate tava și lasă brownie-ul să se răcească complet.

Citește și: Rețeta inedită de brownie cu sfeclă roșie, fără gluten

Pentru cremă, bate smântâna pentru frișcă până devine fermă. Separat, amestecă mascarponele cu pasta de fistic, zahărul pudră și vanilia până obții o cremă fină.

Încorporează frișca bătută în crema de fistic, folosind mișcări ușoare, pentru a păstra textura aerată.

Întinde crema peste blatul complet răcit, într-un strat uniform. Nivelează frumos și presară deasupra fistic tocat.

Pune prăjitura la frigider pentru cel puțin 2 ore, astfel încât crema să se stabilizeze și aromele să se combine.

Taie în cuburi sau felii, folosind un cuțit cu lamă subțire, curățat după fiecare tăiere pentru un aspect perfect.

Sfaturi pentru un brownie cu cremă de fistic perfect

Nu coace excesiv brownie-ul — textura ușor umedă este esențială.

Folosește pastă de fistic naturală, nu aromă artificială.

Lasă prăjitura la frigider înainte de tăiere pentru porții curate și frumoase.

Servește-o rece sau la temperatura camerei, pentru a simți cel mai bine aromele.

Citește și: Rețetă de Brownie cu aromă de portocale, preparată de Chef Nicolai Tand