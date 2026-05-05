(P) Cum alegi cel mai potrivit canal de vânzare online pentru afacerea ta

Dacă ai un produs bun și vrei să-l vinzi pe internet, primul lucru care-ți trece prin minte este probabil să-ți faci un magazin online propriu.

Cum alegi cel mai potrivit canal de vânzare online pentru afacerea ta

Sau poate te gândești să listezi direct pe o platformă deja consacrată. Ambele variante funcționează - dar în condiții foarte diferite.

Alegerea canalului potrivit poate face diferența dintre un business profitabil și unul care abia acoperă costurile.

Magazin propriu vs. platformă comună: ce înseamnă fiecare în practică

Un magazin online propriu îți oferă control total - branding, experiența clientului, prețuri, marje.

Dezavantajul major este că traficul trebuie construit de la zero, ceea ce înseamnă investiții constante în publicitate și SEO. Pe de altă parte, o platformă de tip marketplace reunește sute de vânzători sub același acoperiș digital, beneficiind deja de un flux enorm de vizitatori.

Gândește-te la un marketplace ca la un centru comercial: nu tu atragi clienții, ci spațiul în sine. Tu plătești o “chirie” - sub formă de comision - și beneficiezi de audiența deja existentă.

De ce câștigă teren platformele de vânzare colective

Ultimii ani au arătat clar că modelul bazat pe marketplace crește mult mai rapid decât comerțul online clasic.

Motivul? Consumatorii preferă să compare produse, prețuri și recenzii dintr-un singur loc, fără să deschidă zece tab-uri diferite.

Printre avantajele concrete ale acestui model se numără:

- Acces imediat la un public larg, fără investiții inițiale mari în marketing

- Infrastructură gata construită - plăți, logistică, suport clienți, deja integrate

- Credibilitate împrumutată - clienții au mai multă încredere într-o platformă consacrată decât într-un site necunoscut

- Date și analize - acces la statistici detaliate despre comportamentul cumpărătorilor

Desigur, există și concurența directă cu alți vânzători, comisionarea și obligativitatea de a respecta regulile platformei.

Când are sens să vinzi pe o platformă colectivă

Nu orice tip de business se potrivește modelului de marketplace. Există situații în care acest canal este clar avantajos și altele în care poate deveni o capcană.

Funcționează bine dacă:

- Ai produse standardizate, ușor de comparat

- Vrei să testezi cererea înainte de a investi într-un magazin propriu

- Nu ai buget mare de marketing

- Cauți scalabilitate rapidă

Ce trebuie să știi înainte să listezi pe un marketplace

Un aspect important pe care mulți vânzători îl ignoră la început este că simplul fapt de a fi prezent pe o platformă de tip marketplace nu garantează vânzări.

Fotografiile produselor, titlurile, descrierile și recenziile contează enorm - la fel ca prețul și disponibilitatea stocului.

eMAG Marketplace: cum funcționează pentru vânzătorii din România

Unul dintre cele mai utilizate exemple locale este eMAG Marketplace, care permite oricărui comerciant înregistrat să-și listeze produsele alături de oferta proprie a platformei.

Modelul este simplu: te înregistrezi ca vânzător, îți încarci catalogul de produse și beneficiezi de vizibilitatea unui site cu milioane de vizitatori lunar.

Prin eMAG Marketplace, un antreprenor care vinde, să zicem, accesorii pentru grădinărit nu mai trebuie să convingă clienții că site-ul lui e de încredere - credibilitatea vine automat, odată cu prezența pe platformă.

Comisionul variază în funcție de categorie, dar pentru mulți vânzători, volumul suplimentar de comenzi compensează cu vârf și îndesat această taxă.

Strategia inteligentă: combinația dintre canal propriu și platformă externă

Cei mai eficienți vânzători online nu aleg între magazin propriu și marketplace - le folosesc pe amândouă în paralel. Platforma externă aduce volum și vizibilitate, în timp ce magazinul propriu construiește brand și loialitate pe termen lung.

Această abordare duală funcționează mai ales când ai produse cu rulaj mare pe platforme colective, dar și clienți fideli care revin direct la tine pentru comenzi mai mari sau personalizate.

Piața online românească este în creștere, iar accesul la infrastructuri mature - cum este un marketplace bine construit - reprezintă un avantaj real pentru orice antreprenor care vrea să vândă eficient, fără să reinventeze roata de la zero.