Semifinala Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Foștii concurenți din sezonul 16 au degustat farfuriile semifinaliștilor. Ce au zis

Foștii concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite au revenit în platoul show-ului culinar pentru a juriza preparatele semifinaliștilor din acest sezon. Unele farfurii au impresionat, în timp ce altele au fost „taxate” dur.

Semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 25 mai 2026, a fost plină de surprize și momente emoționante. După ce au trecut printr-o primă probă intensă, semifinaliștii au trecut din nou la bancurile de lucru, dar nu singuri, ci alături de un membru al familiei.

Lucrurile au devenit mai complicate pentru concurenți în cea de-a doua probă a etapei. Aceștia au fost puși să facă un dish dedicat chefului lor, dar și experienței din show-ul culinar. Puțini au fost cei care și-au dorit să iasă din zona de confort.

„Eu mă așteptam ca în seara asta să fie gustul copilăriei! Chiar aveam câteva idei mișto în cap. Planurile mele de acasă nu se potrivesc cu cele din târg!”, a dezvăluit Andreea din echipa bordo.

De altfel, toți au fost uluiți la aflarea veștii că foștii concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite vor degusta din preparatele lor. Aceștia au sperat că frafuriile lor să nu fie prea dur criticate.

„Nu o să fie ușor să alegem finaliștii în seara asta pentru că sunt mulți buni!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

„Lupta e strânsă!”, a mai completat chef Ștefan Popescu.

Ce au spus foștii concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite despre preparatele semifinaliștilor

Unele preparate au impresionat peste măsură degustătorii din această seară, în timp ce altele au fost „taxate” dur. Cel mai apreciată farfurie a serii a fost a Marinei, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner.

„S-a cam stins lumina aici! Un desert așa de bun mănânci doar într-un restaurant cu stele Michelin! Foarte bun! Ăsta e un cuțit de aur! A fost un desert extraordinar, de 10 puncte! E foarte greu de executat ce s-a făcut acolo într-o singură oră”, au zis foștii concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite despre preparatul Marinei.

„S-au ridicat la înălțime așteptărilor!”, a mai spus o fostă concurentă a show-ului culinar.

De asemenea, farfuria lui Samy a ridicat câteva semne de întrebare în rândul degustătorilor. Se pare că semifinalistul nu a reușit să le atragă atenția prea mult cu rețeta lui: „Ai ajuns până în semifinală și faci paste?”.

„Nu este o farfurie care te pregătește pentru finală!”, a mai adăugat și chef Richard Abou Zaki despre pastele lui Samy.

Și desertul Sabinei a fost o un deliciu culinar pentru foști concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite. Aceștia au fost fascinați de modul în care și-a semnat farfuria.

„Nu e un plating care să mă scoată din minți!”, a mai dezvăluit și chef Orlando Zaharia despre ceea ce Sabina a pus în farfurie.

Ultima apariție a lui Tal Berkovich la Chefi la cuțite

Ultima apariție a lui Tal Berkovich la Chefi la cuțite a fost chiar la degustarea preparatelor din semifinala sezonului 17. La scurt timp, tânăra și-a pierdut viața într-un accident de mașină alături de fratele ei.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Marea Finală a sezonului 17 are loc marți, 26 mai 2026.