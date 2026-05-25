Semifinala Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Jurații au degustat preparatele semifinaliștilor. Ce au dezvăluit despre farfurii

Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au degustat cu mare atenție preparatele concurenților din cea de-a treia probă a semifinalei Chefi la cuțite sezon 17, de pe 25 mai 2026.

Cea de-a treia probă a semifinalei Chefi la cuțite sezon 17, de pe 25 mai 2026, a fost o adevărată provocare pentru concurenți. Aceștia au fost nevoiți să își lase amprenta în farfurie, făcând un signature dish.

„Se duce în finală cine merită, cine face farfuriile cele mai interesante, cine azi și-a ținut concentrarea la maxim și a demonstrat că poate! La prima vedere sunt chiar frumoase, se vede că ne pregătim de marea finală a sezonului 17”, a punctat chef Richard Abou Zaki.

Citește și: Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Degustarea care i-a lăsat pe chefi fără cuvinte. Farfuria din care s-au „bătut" să mănânce

Unii semifinaliști au ales să meargă pe un preparat sigur, în timp ce alții au decis să iasă din zona de confort. Un lucru este cert, farfuriile acestora au fost apreciate de către jurați. Mai mult, chefii au fost plăcut impresionați de nivelul înalt la care au ajuns concurenții.

Ce au spus jurații despre farfuriile semifinaliștilor de la Chefi la cuțite, sezonul 17

Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au fost luați prin surprindere de farfuriile concurenților din semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 25 mai 2026.

„Au făcut niște farfurii foarte frumoase, colorate și chiar este o bucurie să degustăm aceste preparate”, a fost replica dată de chef Orlando Zaharia.

„Nu excelează! Nu este farfuria de top pe care o caut eu, însă este o frafurie destul de bună!”, a mărturisit chef Alexandru Sautner despre preparatul lui Vladimir din echipa gri.

Citește și: Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Samuel Cernea, în lacrimi după proba individuală: „Ele știu că nu o să o sfârșesc bine.”

„Sunt arse!”, a fost prima reacție a lui chef Richard Abou Zaki atunci când a văzut farfuria lui Alexandru din echipa bej. Se pare că tânărul a reușit să ardă chipsurile de cartofi, iar greșeala lui a fost „taxată” rapid.

„După mine, asta este cea mai bună farfurie de până acum!”, a mai dezvăluit chef Ștefan Popescu despre farfuria lui Alex din echipa bordo.

De asemenea, preparatul lui Samy a captat rapid atenția juraților. Aceștia au fost uluiți de combinația de culori din farfurie.

„Nu-mi dau seama cine ar putea să fie aici”, a spus chef Richard Abou Zaki.

Și Sabina a impresionat cu desertul ei. Jurații au fost impresionați de plating și gust, motiv pentru care laudele nu au întârziat să apară.

„E chiar reușit! Un desert care în finală poate să facă diferența. Un desert demn de semifinală și marea finală!”, a punctat chef Richard Abou Zaki, vizibil uluit.

Și Marina, cuțitul de aur din echipa verde, a făcut furori cu desertul ei. Chef Alexandru Sautner și-a dat seama imediat că în spatele preparatului se află concurenta lui. Se pare că tânăra a mai făcut un astfel de preparat în show-ul culinar.

„A fost un nivel înalt!”, a mai adăugat chef Richard Abou Zaki.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.