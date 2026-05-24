Cu ce problemă s-a confruntat Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea: „Lumea nu și-a dat seama"  

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut o nuntă fastuoasă, cu o mulțime de momente de care s-au bucurat atât mirii cât și invitații. La mai bine de o săptămână de la eveniment, artista a dezvăluit și mici lucruri din culise. 

Publicat: Duminica, 24 Mai 2026, 08:24 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 15:52
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit pe 10 mai | Instagram & Antena 1
Andreea Bălan a povestit pentru spynews.ro despre o mică problemă întâmpinată în timpul nunții și rezolvată fără ca invitații să-și dea seama. Pentru că videoclipul care trebuia să fie proiectat la miezul nopții nu era gata și nici friptura nu putea fi servită încă, a fost nevoie de o diversiune. Andreea Bălan a precizat că invitații nu și-au dat seama că a existat o problemă în respectarea programului.

„La un moment dat, videoclipul care trebuia proiectat la miezul nopții nu era gata și a trebuit să decalăm și să băgăm friptura mai devreme, dar friptura era încă la cuptor. Am avut o ședință ad hoc cu Tedi, fata care se ocupa de organizarea din spate, un fel de regizor de platou. Trebuia să organizeze totul ca să intre la timpul din desfășurător. Fiind foarte mulți artiști, dansul mirilor, tortul, trebuia organizată și mâncarea la fel.”, a povestit Andreea Bălan pentru Spynews.

Flick a fost cel care s-a ocupat de divertisment până când friptura a fost pregătită pentru servire, așa că nimeni nu și-a dat seama că ceva s-a întâmplat în culisele evenimentului.

„Eu am fost relaxată pentru că toată săptămâna dinainte am organizat și am vorbit cu toată lumea, ca să mă asigur că totul va fi bine. Atunci, în noaptea nunții, am știut că am oameni profesioniști care se vor ocupa. Ne-a salvat Flick, a venit și a zis trei glume până când friptura a fost gata, după care a venit friptura, s-a proiectat videoclipul și totul a fost bine, iar lumea nu și-a dat seama. În momentul în care organizezi și ai mai mulți artiști, e firesc să ai oameni care să-i ghideze. Noi n-am avut doar o trupă care a cântat, am avut mai mulți artiști, a fost ca un fel de concert. Mâncarea trebuia să intre la un anumit timp, ca să nu intre peste artiști, să nu intre când se dansează, a fost ca un spectacol. Am fost foarte fericiți că invitații s-au simțit foarte bine și noi, de asemenea. Vrei să le oferi o experiență memorabilă și vrei ca invitații să se simtă bine”

Andreea Bălan nu este o persoană superstițioasă și a cântat la propria nuntă, reușind să-i încânte pe toți cei prezenți. Cântăreața a purtat 4 rochii la nunta cu Victor Cornea: una la Biserică, una la vals, una scurtă la tort și una scurtă la artificii.

