(P) Cursuri-AI.ro lansează prima platformă educațională dedicată exclusiv AI

Când vorbim despre inteligența artificială în România, conversația oscilează de obicei între două extreme. Pe de o parte, entuziasmul aproape evanghelic al celor care văd în AI soluția pentru orice problemă. Pe de altă parte, anxietatea difuză a profesioniștilor care simt că lumea profesională se schimbă sub picioarele lor și nu știu exact ce să facă. Între aceste două extreme există un spațiu enorm, plin de oameni pragmatici care au o singură întrebare concretă: cum învăț să folosesc AI-ul eficient, chiar acum, la locul meu de muncă?

Răspunsul vine de la Cursuri-AI.ro — prima platformă românească de e-learning construită integral în jurul inteligenței artificiale, cu peste 28 de cursuri practice destinate atât profesioniștilor tehnici, cât și celor din domenii non-tehnice precum marketing, finanțe, resurse umane, drept sau antreprenoriat.

Un decalaj care nu mai poate fi ignorat

Cifrele vorbesc de la sine. Conform datelor publicate de Comisia Europeană prin Digital Skills and Jobs Platform, doar 33% dintre adulții din România au un nivel adecvat de competențe digitale — aproape jumătate din media europeană de 54%. Într-o Europă în care peste 60% dintre angajați vor necesita recalificare digitală în următorii doi ani (conform OECD Digital Education Outlook 2026), România pornește dintr-o poziție vulnerabilă.

Paradoxul este că cererea există. Companiile românești caută activ specialiști cu competențe AI. Salariile pentru roluri de AI Engineer au crescut cu 40-60% față de pozițiile clasice de dezvoltare software. Departamentele de marketing, HR și operațiuni din companii de toate dimensiunile experimentează cu automatizări bazate pe AI. Dar între dorința de a adopta aceste tehnologii și capacitatea reală de a le utiliza eficient se întinde un gol pe care piața educațională românească nu l-a acoperit până acum.

Resursele disponibile sunt fie în limba engleză — accesibile doar celor care stăpânesc limba la nivel avansat —, fie presupun un background tehnic solid în informatică sau matematică. Profesionistul din marketing, managerul de operațiuni sau antreprenorul care vrea să integreze AI în fluxul zilnic de lucru rămâne, în practică, fără opțiuni viabile.

O platformă construită pentru toți, nu doar pentru programatori

Ceea ce diferențiază fundamental Cursuri-AI.ro de orice altă resursă educațională disponibilă pe piața românească este premisa pe care a fost construită: inteligența artificială nu este doar pentru ingineri. Este un instrument transversal care schimbă modul în care se face marketing, se gestionează resursele umane, se analizează datele financiare, se creează conținut și se iau decizii de business.

Platforma este organizată pe două mari direcții. Prima se adresează profesioniștilor non-tehnici, cu 14 cursuri dedicate unor domenii specifice: lideri de business și manageri, specialiști în marketing digital, profesioniști în vânzări și CRM, echipe de HR și recrutare, contabili și analiști financiari, educatori și traineri, creatori de conținut, antreprenori, specialiști în operațiuni și supply chain, profesioniști din imobiliare, social media manageri și, mai recent, avocați și juriști. Fiecare curs traduce conceptele AI din jargon tehnic în limbaj de business, cu studii de caz reale, aplicații practice testate și scenarii relevante pentru piața românească.

A doua direcție se adresează profesioniștilor IT, cu 14 cursuri care acoperă întregul spectru tehnic: de la introducerea în AI Engineering și Prompt Engineering, până la integrare avansată de modele lingvistice mari (LLM), RAG (Retrieval-Augmented Generation), agenți AI autonomi, MLOps, fine-tuning, computer vision, arhitectura sistemelor AI și securitate. Catalogul complet de cursuri reflectă această viziune duală: AI accesibil pentru oricine, indiferent de backgroundul profesional.

Profesorul Virtual AI: un mentor disponibil non-stop

Poate cel mai inovator element al platformei este Profesorul Virtual AI — un asistent inteligent integrat direct în experiența de învățare, în fiecare lecție. Acesta nu este un chatbot generic. Este un mentor contextual care cunoaște conținutul exact al lecției pe care o parcurgi, poate răspunde la întrebări specifice, oferă explicații suplimentare atunci când un concept este neclar, generează exemple personalizate și adaptează nivelul de complexitate la cunoștințele demonstrabile ale cursantului.

Funcționalitatea acoperă o problemă reală a educației online: izolarea. În cursurile tradiționale de e-learning, studentul care nu înțelege un concept rămâne blocat. Poate reciti materialul, poate căuta pe cont propriu, poate abandona. Cu Profesorul Virtual AI, are permanent un interlocutor competent care îl ghidează prin materie. Este echivalentul digital al unui tutore privat — dar disponibil oricând, fără programare și fără costuri suplimentare.

De ce 2026 este momentul decisiv

Piața globală a educației AI a atins 7,57 miliarde de dolari în 2025, conform Grand View Research, și se proiectează o creștere la peste 136 de miliarde de dolari până în 2035. Această explozie nu este

întâmplătoare. Conform celui mai recent studiu McKinsey, peste 72% dintre companiile globale folosesc deja AI în cel puțin un proces de business. Nu este vorba despre experimentare — este vorba despre adoptare operațională la scară.

În România, semnalele sunt la fel de clare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a alocat 850 de milioane de euro pentru programe de competențe digitale până în 2027. Prin PNRR, 4,3 miliarde de euro sunt dedicate tranziției digitale. Companiile din Cluj, București, Timișoara și Iași investesc activ în upskilling-ul angajaților pe zona de AI.

Dar investiția în infrastructură și bugetele guvernamentale nu rezolvă problema fundamentală: unde înveți concret? Un profesionist român din finanțe care vrea să înțeleagă cum să folosească AI pentru analiză predictivă nu are nevoie de un curs generic de machine learning de la MIT. Are nevoie de un program care vorbește limba lui, folosește exemple din piața lui și îl duce de la concepte la implementare practică în câteva săptămâni, nu în câteva luni.

Impactul real: ce se schimbă când profesioniștii stăpânesc AI

Experiența primilor utilizatori ai platformei confirmă un pattern consistent. Specialiștii în marketing care parcurg cursurile dedicate raportează reduceri ale timpului de creare a conținutului cu 50-60%, concomitent cu o creștere a calității output-ului. Managerii care aplică tehnicile din cursul dedicat liderilor de business reușesc să identifice oportunități de automatizare pe care anterior le ignorau complet. Dezvoltatorii care parcurg traseul tehnic complet — de la Prompt Engineering la AI Agents — câștigă competențe care îi poziționează pe un segment salarial semnificativ mai ridicat.

Nu este vorba despre a înlocui expertiza umană cu algoritmi. Este vorba despre amplificare. Un specialist HR care folosește AI pentru screening inițial procesează de trei ori mai mulți candidați în același interval de timp, fără a compromite calitatea evaluării. Un antreprenor care folosește AI pentru cercetare de piață și generare de conținut economisește zeci de ore lunar — timp pe care îl poate reinvesti în activități strategice cu impact direct asupra veniturilor.

Diferența dintre un profesionist care „folosește ChatGPT ocazional" și unul care stăpânește AI-ul strategic este aceeași ca între cineva care știe să deschidă un fișier Excel și un analist de date. Instrumentul este identic — competența face toată diferența.

Conținut actualizat și aliniat la reglementările europene

Un aspect critic pe care Cursuri-AI.ro îl abordează frontal este conformitatea cu reglementările europene, în special EU AI Act — cadrul legislativ al Uniunii Europene care reglementează utilizarea inteligenței artificiale. Cursurile platformei nu predau doar cum să folosești AI, ci și cum să-l folosești responsabil, în limitele legale. Fiecare program include secțiuni dedicate eticii AI, protecției datelor personale conform GDPR și utilizării conforme a sistemelor automate.

Acest aspect devine din ce în ce mai relevant pentru companiile românești care operează pe piața europeană. Neconformitatea cu EU AI Act poate atrage sancțiuni severe, iar profesioniștii care înțeleg atât capacitățile, cât și limitele legale ale AI-ului devin resurse esențiale în orice organizație.

Modelul de acces și perspectivele platformei

Cursuri-AI.ro funcționează pe bază de abonament, oferind acces la întreaga bibliotecă de cursuri, inclusiv la Profesorul Virtual AI, quiz-urile de evaluare și conținutul nou adăugat regulat. Abonamentele sunt disponibile în format lunar și anual, cu prețuri adaptate puterii de cumpărare din România. Toate prețurile includ TVA 21% conform legislației fiscale în vigoare.

Platforma este dezvoltată de GALIAN SOFTWARE DEVELOPMENT SRL, companie cu sediul în Cluj-Napoca, și este construită pe o arhitectură tehnică modernă, scalabilă, capabilă să susțină o bază de utilizatori în creștere rapidă.

Un semnal important pentru piața românească

Lansarea Cursuri-AI.ro trimite un mesaj relevant ecosistemului educațional și de business din România: educația AI de calitate nu trebuie să fie un privilegiu al celor care stăpânesc engleza tehnic sau al celor cu background în informatică. Platforma demonstrează că este posibil să construiești conținut educațional AI premium, complet în limba română, accesibil tuturor profesioniștilor care vor să rămână relevanți într-o piață a muncii aflată în transformare fundamentală.

Într-o lume în care competențele AI trec rapid din categoria „nice to have" în „must have", inițiative precum aceasta ar putea face diferența între o Românie care adoptă AI reactiv și una care îl integrează strategic — profesionist cu profesionist, curs cu curs.

Despre Cursuri-AI.ro

Cursuri-AI.ro este prima platformă românească de e-learning dedicată exclusiv inteligenței artificiale. Cu peste 28 de cursuri practice, un Profesor Virtual AI integrat în fiecare lecție și conținut 100% în limba română, platforma oferă profesioniștilor din toate domeniile instrumentele necesare pentru a prospera în era AI.

