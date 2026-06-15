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„Schema” de la casa self-service care a dat-o de gol. O brașoveancă, prinsă în timp ce încerca să fure produse de 3.000 de lei

O femeie din Brașov a fost prinsă în timp ce încerca să fure produse în valoare de aproximativ 3.000 de lei dintr-un supermarket. Descoperă ce metodă a folosit la casa self-service și cum a fost dată de gol.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 20:59 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 21:02
O femeie din Brașov a încercat să plece dintr-un supermarket cu un coș plin de produse fără să achite valoarea reală a cumpărăturilor. | Shutterstock
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O femeie din Brașov a încercat să plece dintr-un supermarket cu un coș plin de produse fără să achite valoarea reală a cumpărăturilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, valoarea bunurilor aflate în coș era estimată la aproape 3.000 de lei. Totuși, la casa self-service, femeia ar fi încercat să plătească doar o fracțiune din această sumă, folosind o metodă care nu a trecut neobservată.

„Schema” de la casa self-service care a dat-o de gol

Incidentul s-a petrecut într-un supermarket din municipiul Făgăraș. Femeia, în vârstă de 32 de ani, s-a îndreptat către zona caselor de marcat self-service, unde a început să scaneze produsele din coș.

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Conform informațiilor disponibile, aceasta a scanat inițial un set de bureți de vase, însă în loc să înregistreze și celelalte produse aflate în coș, a continuat să scaneze același articol de mai multe ori.

Ulterior, a finalizat tranzacția și a achitat suma afișată de aparat, mult mai mică decât valoarea reală a cumpărăturilor.

O brașoveancă, prinsă în timp ce încerca să fure produse de 3.000 de lei

Planul său a fost însă dejucat înainte de a părăsi magazinul. Camerele de supraveghere și sistemele de monitorizare au surprins întreaga operațiune, iar agenții de pază au observat neregulile. Aceștia au intervenit rapid și au oprit-o pe femeie înainte ca aceasta să iasă din incinta supermarketului.

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În urma verificărilor efectuate la fața locului, angajații magazinului au constatat că în coș se aflau numeroase produse care nu fuseseră scanate și, implicit, nu fuseseră plătite. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar reprezentanții magazinului au solicitat intervenția poliției.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. De asemenea, anchetatorii verifică dacă femeia ar fi folosit aceeași metodă și în alte magazine sau în alte ocazii.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Făgăraș, sub coordonarea procurorului de caz. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă să răspundă penal pentru infracțiunea de furt, pedeapsa prevăzută de lege putând include inclusiv închisoarea.

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