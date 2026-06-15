Cine este Anca Veștea, soția noului premier desemnat Adrian Veștea. Cu ce se ocupă, ce funcție are în administrația publică și ce familie are politicianul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României.

Cine este și cum arată soția lui Adrian Veștea. Premierul desemnat are doi copii | Hepta

Soția lui Adrian Veștea a intrat în atenția publicului după ce politicianul a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României.

Cine este și cum arată soția lui Adrian Veștea

Nominalizarea liderului liberal a surprins o parte a clasei politice și a generat numeroase reacții în spațiul public, în contextul actualei crize politice. Adrian Veștea, unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai PNL din zona Brașovului, este căsătorit de mulți ani cu Anca Veștea, alături de care are o familie discretă și unită.

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Noul premier desemnat și soția sa locuiesc în Brașov, iar amândoi au construit cariere în administrația publică. Adrian Veștea este președintele Consiliului Județean Brașov și prim-vicepreședinte al PNL, după ce anterior a ocupat funcțiile de primar și ministru al Dezvoltării.

De-a lungul carierei sale, acesta s-a remarcat prin implicarea în proiecte de infrastructură și dezvoltare regională, fiind considerat unul dintre liderii locali cu experiență administrativă solidă.

Premierul desemnat are doi copii

Anca Veștea activează, la rândul său, în sectorul public. Potrivit informațiilor apărute în SpyNews, aceasta ocupă funcția de consilier superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. Deși este căsătorită cu unul dintre cei mai importanți politicieni ai momentului, soția premierului desemnat a preferat întotdeauna să rămână departe de lumina reflectoarelor și de aparițiile publice frecvente.

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Familia Veștea are doi băieți, Darius și Daniel. Fiul cel mic, Daniel, este absolvent al Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ din județ. Adrian Veștea a vorbit în mai multe rânduri despre importanța familiei și despre sprijinul primit din partea celor apropiați pe parcursul carierei sale politice.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a avut loc pe 14 iunie 2026, după retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea noului Guvern. Președintele Nicușor Dan a explicat că a ales un politician cu experiență administrativă, care a parcurs toate etapele unei cariere în administrația publică, de la funcția de primar până la cea de ministru și președinte de consiliu județean.

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În perioada următoare, Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și pentru a obține votul de încredere al Parlamentului. Premierul desemnat a declarat că își dorește un guvern politic, capabil să implementeze reforme și să mențină România pe un parcurs pro-occidental.