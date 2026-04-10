(P) Nu poți controla variațiile de preț combustibil, dar poți controla consumul!

În ultimele săptămâni, companiile care operează flote comerciale în România se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra costurilor operaționale, generată în principal de creșterea accelerată a prețului combustibilului.

Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 11:10 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 11:14

Nu poți controla variațiile de preț combustibil, dar poți controla consumul!

Pentru multe afaceri din transport și logistică, carburantul reprezintă deja unul dintre cele mai mari centre de cost, iar evoluțiile recente din piață transformă eficiența consumului într-o prioritate strategică.

Contextul actual: scumpiri accelerate ale combustibilului

Piața carburantului din România a intrat într-un nou val de scumpiri în 2026, iar fiecare creștere de preț combustibil se resimte imediat în bugetele companiilor. În doar câteva săptămâni, prețurile au crescut constant, ajungând la peste 9,5 lei/litru pentru motorină și peste 9 lei/litru pentru benzină în majoritatea stațiilor. În unele cazuri, motorina premium a depășit chiar pragul de 10 lei/litru, presiunea asupra costurilor de operare ale flotelor devenind majoră.

Pentru flotele comerciale, aceste scumpiri se traduc rapid în pierderi semnificative. Un simplu calcul arată că o creștere de doar 10-15 bani/litru poate însemna mii sau chiar zeci de mii de lei în plus anual pentru o flotă medie.

De ce este esențial controlul consumului de carburant

În acest context, monitorizarea și reducerea consumului de carburant nu mai sunt doar opțiuni, ci necesități. Orice procent de eficientizare poate avea un impact major asupra profitabilității.

Carburantul reprezintă, în mod obișnuit, între 25% și 40% din costurile totale ale unei flote comerciale. În condițiile actuale din piață, această pondere tinde să crească. Astfel, chiar și o reducere relativ mică a consumului poate genera economii consistente.

De exemplu:

O reducere de 10% a consumului poate însemna economii anuale semnificative, mai ales în contextul unui preț ridicat al combustibilului .

O reducere de 25% a consumului poate transforma complet structura costurilor și poate oferi un avantaj competitiv clar.

În plus, lipsa unui control riguros asupra consumului poate duce la:

consum excesiv cauzat de stilul de condus ineficient;

pierderi de carburant sau utilizări neautorizate;

lipsa optimizării rutelor;

timpi mari de staționare cu motorul pornit.

Toate aceste probleme devin critice într-un context de scumpiri accelerate.

Factorii care influențează consumul de carburant

Pentru a înțelege cum poate fi redus consumul, este important să analizăm factorii principali care îl influențează:

Stilul de condus – accelerările bruște, frânările frecvente și viteza excesivă cresc consumul.

Timpii de ralanti – menținerea motorului pornit în staționare duce la risipă.

Rutele neoptimizate – kilometrii suplimentari înseamnă costuri suplimentare, amplificate de fiecare creștere de preț combustibil.

Încărcarea vehiculului – supraîncărcarea duce la consum mai mare.

Starea tehnică a vehiculului – mentenanța deficitară crește consumul.

Frauda sau utilizarea neautorizată – o problemă frecventă în flotele mari.

Fără un sistem de monitorizare, aceste variabile sunt greu de controlat și de corectat.

Digitalizarea – soluția pentru eficiență

În fața acestor provocări, digitalizarea devine un aliat esențial. Soluțiile digitale moderne de management al flotelor permit companiilor să aibă control complet asupra consumului de carburant, în timp real.

Un exemplu relevant este soluția Consum Carburant de la AROBS TrackGPS, care oferă vizibilitate și control asupra modului în care este utilizat carburantul în cadrul flotei.