Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate. De ce simți nevoia să continui să mănânci

Atunci când iei masa probabil că îți dorești să reduci pofta de mâncare pentru următoarele ore. Pentru a diminua gustările frecvente, este indicat să identifici preparatele și alimentele, ce te pot face să continui să le consumi. Citește despre alimente care nu îți oferă senzație de sațietate.

Publicat: Vineri, 19 Septembrie 2025, 08:05 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 10:29
Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate. De ce simți nevoia să continui să mănânci | Shutterstock

Dacă vrei să scapi de kilogramele în plus sau să gestionezi o greutate optimă, poate fi benefic să eviți să incluzi în alimentație produse, care nu-ți pot potoli senzația de foame. Acestea sunt recunoscute datorită aromelor plăcute pe care le oferă, însă, poate fi nevoie să le limitezi consumul sau să le completezi cu alte alimente.

Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate

Când vrei să urmezi o dietă echilibrată, este important să te asiguri că alimentele pe care le consumi zilnic îți potolesc pofta de mâncare. Poate fi foarte util dacă începi să identifici mâncarea care nu îți oferă senzație de sațietate pentru a ști cum să-ți planifici mesele.

Croissante

Croissantele sunt printre produsele de patiserie cele mai frecvent consumate dimineața. Acestea au un conținut ridicat de grăsimi și făină albă. Compozițiile acestora prezintă multe calorii, dar nu-ți oferă senzație de sațietate.

Gustări sărate

Alunele sărate, chipsurile și biscuiții îți pot produce senzație de sete, conform Independent. Deseori, oamenii confundă senzația de sete cu senzația de foame. Astfel, poți ajunge să mănânci mai frecvent și mai mult, dacă obișnuiești să-i incluzi în alimentație.

Iaurt cu un conținut scăzut de grăsimi

Iaurtul cu un conținut scăzut de grăsimi are în compoziție îndulcitori, care îți pot crește nivelurile de zahăr din sânge. În același timp, nu asigură suficiente grăsimi care să-ți oprească pofta de mâncare pe parcursul zilei, de aceea se regăsește printre aceste alimente care nu îți oferă senzație de sațietate.

CITEȘTE ȘI: 7 alimente care nu îngrașă. Ce poți mânca fără griji la dietă

Cartofi pai

Cartofii prăjiți își pierd o bună parte din conținutul nutritiv, când îi prăjești în ulei și sare. Acest tip de gătire îi face să conțină mai multe grăsimi și mai multă sare decât cartofii simpli. Sunt mai sănătoși dacă îi fierbi sau îi coci.

Orez alb

Orezul alb îți poate crește brusc nivelurile de zahăr din sânge și le poate scădea într-un timp la fel de scurt. Totuși, dacă vrei să consumi mai frecvent orez, poate fi util să-l înlocuiești cu orezul brun. Și în acest caz, se recomandă să-l incluzi în dietă în cantități moderate, potrivit Nourish by WebMD.

Brioșe

Brioșele se formează din concentrații ridicate de: făină, grăsimi și zahăr. Acestea nu îți oferă un profil nutritiv prea bogat. Au un conținut ridicat în calorii și se numără printre aceste alimente care nu îți oferă senzație de sațietate.

Albușul de ou

Dacă mănânci doar albușul de ou, fără gălbenuș, acesta nu-ți va calma senzația de foame. Gălbenușul este o proteină completă, bogată în aminoacizi, pe care organismul îi folosește pentru a crea noi celule. Cantitatea de grăsimi saturate și colesterol dintr-un ou întreg are șanse scăzute să devină dăunătoare pentru organism. În același timp, albușurile conțin mai multe substanțe nutritive, inclusiv: vitamina B3, denumită și niacină și minerale, cum ar fi: magneziu, calciu și potasiu.

CITEȘTE ȘI: Salate sățioase la cină. 5 rețete care să-ți țină de foame dacă ții regim

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

