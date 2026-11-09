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Apa rece, caldă sau la temperatura camerei? Care este cea mai bună pentru sănătate și ce spun specialiștii

Apa, în funcție de temperatura la care este consumată, poate avea efecte benefice diferite. Descoperă totul în rândurile de mai jos

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 20:03 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 20:05
Descoperă ce efecte are apa pentru organism, în funcție de temperatura la care este consumată | Profimedia
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Indiferent de temperatură, apa face bine organismului. Previne deshidratarea, reglează temperatura corpului, ajută la eliminarea substanțelor toxice din organism și este esențială pentru viață. Apa, în funcție de temperatura la care este consumată, poate avea efecte benefice diferite. Descoperă ce au arătat numeroase studii realizate pe acest subiect.

Apa rece, caldă sau la temperatura camerei? Care este cea mai bună pentru sănătate și ce spun specialiștii

Apa, în funcție de temperatura la care este consumată, poate avea efecte diferite.

În primul rând, apa rece este bună pentru hidratare. Nu e de mirare că, după efort, ți se face poftă de apă rece. Un studiu mai vechi, din 2012, a arătat că apa rece poate scădea temperatura corpului. Acest lucru este util când faci efort intens, când sunt temperaturi ridicate sau când ai febră. Un alt studiu, din 2013, a arătat că apa rece băută imediat după efort, într-un loc cald, hidratează mai bine decât o apă la o altă temperatură. În cazul sportivilor, temperatura ideală este de 16 grade Celsius. Un an mai târziu, un alt studiu a arătat că apa rece accelerează arderea caloriilor. Tocmai de aceea, cei care țin dietă sunt încurajați să consume cel puțin doi litri de apă pe zi.

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Apa caldă are și ea efectele ei. Poate susține digestia și poate reduce riscul de constipație.

Băuturile calde, în general, ajută digestia. Un exemplu concludent este cafeaua sau ceaiul. Nu doar apa caldă, ci și cea rece, prin efectul de hidratare, ajută la digestie. Lichidele ajută mâncarea să înainteze și ajută tranzitul. În mod surprinzător, una dintre cele mai frecvente cauze ale constipației este chiar deshidratarea, arată cei de la verywellhealth.com.

Apa caldă mai ajută la calmarea durerilor în gât sau la congestia nazală. Ceaiul și supele fierbinți sunt cel mai bun exemplu, căci cele ajută la calmarea tusei și a gâtului inflamat și la desfundarea nasului. În domeniul frumuseții, vaporii de la apa fierbinte, ajută la deschiderea porilor și curățarea tenului. În plus, un duș fierbinte nu doar relaxează, ci și ajută la circulația sângeului.

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