Acidul glicolic: cum ajută la regenerarea și hidratarea pielii, beneficiile acidului glicolic pentru ten și frumusețe

Acidul glicolic este unul dintre cele mai comune ingrediente active din produsele de îngrijire a pielii. Dar ce face? Și cum ar trebui utilizat?

Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 10:35 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 10:56
Acidul glicolic: cum ajută la regenerarea și hidratarea pielii | Shutterstock

Medicul dermatolog Angela Wei, de la Clinica Cleveland explică ce este și care sunt numeroasele sale beneficii.

Ce este acidul glicolic?

Acidul glicolic provine din trestia de zahăr și este un tip de alfa-hidroxiacid (AHA). AHA-urile sunt acizi faciali solubili în apă (ceea ce înseamnă că se dizolvă în apă, nu în ulei și, de obicei, funcționează cel mai bine la suprafața pielii). Fiind cel mai mic AHA, acidul glicolic poate pătrunde în piele mai adânc decât alte AHA. Este folosit ca exfoliant pentru a ajuta la eliminarea celulelor moarte ale pielii și la desfundarea porilor. Rezultatul: pielea ta apare mai luminoasă, mai netedă și mai radiantă.

„Deoarece acidul glicolic este atât de mic, poate pătrunde în piele mai ușor decât alți acizi și poate fi puțin mai eficient”, confirmă Dr. Wei. „Ajută la slăbirea conexiunii care ține celulele moarte ale pielii la suprafața pielii, ducând la o piele mai proaspătă și mai netedă dedesubt.”

Alte tipuri de AHA includ:

  • acidul citric, prezent în citrice
  • acidul malic, prezent în mere
  • acidul lactic, prezent în lapte

Beneficiile acidului glicolic pentru piele

„Acidul glicolic are o componentă anti-îmbătrânire care ajută la îmbunătățirea tonusului și texturii pielii”, spune Dr. Wei.

Acidul glicolic este, de asemenea, un exfoliant, ceea ce înseamnă că:

  • Îndepărtează celulele moarte ale pielii și curăță porii înfundați.
  • Previne punctele negre și erupțiile cutanate.
  • Stimulează producția de colagen.
  • Îmbunătățește aspectul liniilor fine și al ridurilor.
  • Iluminează pielea și creează un ton mai uniform.
  • Iluminează petele întunecate care rezultă din deteriorarea ușoară a pielii solare sau acneei.
  • Ajută la absorbția altor produse care pătrund în piele, cum ar fi acidul hialuronic (care ajută la hidratarea pielii).

Acidul glicolic are un efect pozitiv asupra reînnoirii pielii, deși procesul din spatele acestui mecanism nu este încă pe deplin înțeles. Ceea ce se știe, însă, este că acidul glicolic îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii, ceea ce poate fi atribuit efectului său pozitiv asupra producției de colagen și elastină. Acest lucru poate duce la reducerea ridurilor și a liniilor fine existente sau încetini formarea lor. Acidul glicolic îmbunătățește și conținutul de umiditate al pielii, ajutând la o mai bună hidratare.

Are proprietăți antibacteriene, conform MedicalNewsToday, un studiu din 2020 afirmă că, la anumite concentrații, acidul glicolic poate inhiba creșterea bacteriilor.

AHA-urile sunt ingrediente comune în multe produse de îngrijire a pielii pentru tratarea acneei. Dovezile arată că formulele care conțin acid glicolic pot ajuta la reducerea acneei, la îmbunătățirea texturii pielii și la a preveni acneea comedoniană.

Există unele studii care susțin că acidul glicolic este un tratament eficient pentru deteriorarea pielii cauzată de soare și chiar ar putea ajuta la prevenirea fotoîmbătrânirii.

Efecte secundare / adverse ale acidului glicolic

Unele persoane pot avea reacții la produsele care conțin acid glicolic. Acestea pot prezenta:

  • roșeață sau inflamație
  • mâncărime
  • umflare
  • arsură

Simptomele precum arsura nu sunt un semn că produsul funcționează. Dacă apare oricare dintre cele de mai sus, spală produsul de pe piele și întrerupe utilizarea lui.

Aceste simptome pot apărea și dacă:

  • o persoană folosește acid glicolic prea puternic
  • îl folosește prea frecvent
  • îl folosește în apropierea ochilor

Dacă acidul glicolic intră în contact cu ochii, clătiți-i imediat sub jet de apă curată.

Cine nu ar trebui să utilizeze acid glicolic?

Înainte de a încerca acidul glicolic, ar fi bine să ceri sfatul unui profesionist din domeniul sănătății, cum ar fi un medic dermatolog, în special dacă ai vreo afecțiune a pielii în acel moment. Acidul glicolic nu este potrivit pentru toată lumea.

De asemenea, este important să aștepți până când orice leziune sau arsură de soare este vindecată înainte de a aplica acid glicolic pe zona afectată.

Atenție mare la utilizarea produselor care conțin acid glicolic dacă aveți:

  • Piele sensibilă
  • Piele uscată
  • Rozacee
  • Eczemă
  • O infecție activă a pielii

„Majoritatea oamenilor pot beneficia de acid glicolic”, notează Dr. Wei. „Dar dacă ai pielea sensibilă sau o piele care nu se vindecă, ar putea provoca mai multe iritații.”

Acidul glicolic este, de asemenea, în general sigur în timpul sarcinii atunci când este utilizat în concentrații mici, dar dacă ești gravidă sau alăptezi, ar trebui să consulți totuși medicul înainte de a-l utiliza.

Cum se utilizează produsele cu acid glicolic

Începe cu o cantitate mică atunci când utilizezi produse care conțin acid glicolic. Testează puțin pe o zonă a pielii și vezi cum reacționează.

„Aș începe să folosesc acid glicolic o dată sau de două ori pe săptămână și aș trece la utilizarea sa în fiecare seară, dacă simți că pielea ta îl tolerează”, sfătuiește Dr. Wei.

Acidul glicolic trebuie utilizat noaptea. La fel ca retinolii, acesta crește sensibilitatea la soare.

„Deoarece vei avea un risc crescut de arsuri solare și de deteriorare a pielii cauzată de razele UV, vei dori să aplici o cremă de protecție solară cu spectru larg în timpul zilei, cu SPF 30 sau mai mare, și să o reaplici pe parcursul zilei”, adaugă ea.

Este recomandat să eviți utilizarea acidului glicolic împreună cu:

  • Alți exfolianți, cum ar fi acizii lactic și salicilic
  • Retinol
  • Seruri cu vitamina C

„Ajută să reduci cantitățiile de ingrediente active pe care le folosești atunci când încerci pentru prima dată un produs nou, deoarece poți izola mai ușor cauza unei probleme dacă ești sensibilă la acesta”, explică Dr. Wei. „De asemenea, trebuie să te asiguri că nu exagerezi, deoarece acest lucru poate duce la rezultate nedorite, cum ar fi iritații, uscăciune și sensibilitate crescută.”

Adâncimea de penetrare și, implicit, eficacitatea acidului glicolic depind de: valoarea pH-ului și concentrația de aplicare. Cu cât produsul de peeling e mai acid și are concentrația de acid mai mare, cu atât mai pronunțate sunt efectele pozitive, dar uneori și efectele iritante. În principiu, peelingurile profunde cu acid glicolic în concentrații mari și valori scăzute ale pH-ului sunt întotdeauna rezervate dermatologiei și dermato-cosmeticii. În domeniul produselor cosmetice pentru îngrijirea pielii, se găsesc în principal peelinguri cu acid glicolic cu acțiune superficială, în concentrații de până la maximum 10%. Iar pentru o exfoliere bună pH-ul trebuie să fie mai mic de 4.

În cea mai mare parte, produsele cu acid glicolic sunt sigure pentru utilizare acasă, deoarece conțin de obicei concentrații mai mici de acid facial. Dar peelingurile chimice la cabinet utilizează concentrații mai mari. Acestea sunt de obicei rezervate persoanelor care au nevoie de rezultate mai imediate sau au afecțiuni ale pielii mai persistente, cum ar fi hiperpigmentarea și melasma.

„De obicei, vezi diferențe mai dramatice cu procedurile la cabinet, cum ar fi peelingurile chimice cu acid glicolic”, împărtășește Dr. Wei. „Dar cu produsele fără prescripție medicală care utilizează acid glicolic, pot fi necesare câteva luni de utilizare constantă înainte de a observa că pielea ta arată mai luminoasă sau că pigmentarea ta este mai uniformă.”

