Adormi greu și nu reușești să ai un somn odihnitor? Descoperă 7 trucuri mai puțin cunoscute care te pot ajuta să adormi mai repede și să te relaxezi înainte de culcare.

7 trucuri mai puțin cunoscute care te ajută să adormi mai repede. Cum poți avea un somn odihnitor | Shutterstock

Te numeri printre persoanele care se așază în pat seara, dar nu reușesc să adoarmă prea ușor? Uneori, stresul, gândurile legate de ziua următoare sau temperatura nepotrivită din dormitor pot întârzia instalarea somnului. Din fericire, există câteva trucuri simple, mai puțin cunoscute, care te-ar putea ajuta să te relaxezi și să adormi mai repede.

7 trucuri mai puțin cunoscute care te ajută să adormi mai repede

De la purtarea șosetelor în pat până la exercițiile de respirație sau o tehnică prin care încerci să rămâi treaz, anumite obiceiuri pot contribui la îmbunătățirea calității somnului. Iată șapte metode pe care le poți încerca atunci când ai dificultăți în a adormi.

Poartă șosete în pat

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Poate părea un obicei neobișnuit, mai ales dacă preferi să dormi desculț, însă încălzirea picioarelor poate favoriza instalarea somnului.

Un studiu realizat în 2018 de cercetători de la Universitatea Națională din Seul a observat că participanții care au purtat șosete în timpul nopții au adormit, în medie, cu aproximativ 7,5 minute mai repede.

Explicația ține de reglarea temperaturii corpului. Încălzirea extremităților favorizează dilatarea vaselor de sânge și eliminarea căldurii, un proces care poate ajuta organismul să se pregătească pentru somn.

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Fă o listă cu lucrurile pe care le ai de făcut

Dacă obișnuiești să te gândești la toate responsabilitățile zilei următoare imediat ce pui capul pe pernă, încearcă să le notezi înainte de culcare.

Cercetările sugerează că scrierea unei liste cu sarcinile pentru ziua următoare poate ajuta la reducerea preocupărilor și la adormirea mai rapidă. Într-un studiu din 2017, participanții care au petrecut cinci minute scriind o listă cu lucrurile pe care urmau să le facă au adormit mai repede decât cei care au scris despre activitățile deja încheiate.

Încearcă să nu te mai forțezi să adormi

Cu cât te gândești mai mult la faptul că trebuie să adormi repede, cu atât poți deveni mai tensionat.

O tehnică neobișnuită, cunoscută drept intenție paradoxală, presupune să încerci să rămâi treaz, fără să depui însă efort pentru a face acest lucru.

Ideea este să elimini presiunea de a adormi imediat. Astfel, anxietatea asociată somnului se poate diminua, iar relaxarea poate apărea mai ușor. Nu trebuie să te lupți cu somnul, ci doar să renunți la încercarea de a-l controla.

Fă un duș cald cu 90 de minute înainte de culcare

Un duș sau o baie caldă înainte de somn poate avea efecte benefice asupra relaxării. Specialiștii recomandă, în general, o baie caldă cu aproximativ una-două ore înainte de culcare.

Apa caldă determină dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii, iar după ieșirea din duș organismul poate elimina mai ușor căldura. Scăderea temperaturii corporale centrale este unul dintre procesele care pregătesc corpul pentru somn.

Răcorește camera în care dormi

Temperatura din dormitor poate influența calitatea odihnei. O încăpere prea caldă poate provoca disconfort și treziri în timpul nopții.

Aerisește camera înainte de culcare și încearcă să menții o temperatură confortabilă, de regulă în jurul valorii de 18-20 de grade Celsius. De asemenea, alege lenjerie de pat și pijamale potrivite sezonului.

Încearcă exercițiile de respirație

O altă metodă pe care o poți testa este tehnica de respirație 4-7-8. Aceasta presupune să inspiri pe nas timp de patru secunde, să-ți ții respirația timp de șapte secunde și să expiri lent pe gură timp de opt secunde.

Repetarea exercițiului poate contribui la calmarea organismului și la reducerea tensiunii. Dacă îți este dificil să respecți intervalele, nu forța respirația.

Important este să păstrezi un ritm lent și confortabil.

Ridică-te din pat dacă nu reușești să adormi

Dacă ai stat în pat aproximativ 20-30 de minute și somnul nu apare, încearcă să te ridici. În loc să verifici constant ceasul sau să te enervezi că nu poți adormi, mergi într-o altă cameră și ocupă-te de o activitate liniștită.

Poți citi câteva pagini dintr-o carte sau poți asculta muzică relaxantă, la lumină slabă. Întoarce-te în pat atunci când simți că ți se face somn.

Acest obicei face parte din tehnicile de control al stimulilor, folosite și în terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie. Scopul este să asociezi din nou patul cu somnul, nu cu frustrarea și încercările repetate de a adormi.