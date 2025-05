Băuturi pentru niveluri ridicate de energie. Cum te pot face să devii mai activ

Din când în când fiecare persoană se poate simți obosită sau poate observa că mișcările sale sunt mai lente decât de obicei. Alimentația îți poate influența capacitatea de a desfășura activități zilnice. Citește despre băuturi pentru niveluri ridicate de energie.

Senzația de epuizare poate avea la bază mai multe cauze, printre care se pot regăsi unele afecțiuni sau problemele de alimentație. În cazul în care starea se accentuează sau încep să apară la alte simptome, se recomandă să ceri consultul unui medic pentru a primi un diagnostic și un tratament corect.

Băuturi pentru niveluri ridicate de energie

Câteodată, lipsa unui aport optim de nutrienți poate sta la baza stărilor frecvente de epuizare sau slăbiciune. În această situație, poți încerca să-ți prepari băuturi simple, care te pot ajuta să obții mai multă energie pe parcursul zilei și să ai o stare de bine.

Pe lângă aceste preparate este important să iei în considerare și alți factori. Printre aceștia se regăsesc: îmbunătățirea calității somnului, practicarea exercițiilor fizice cu regularitate sau limitarea consumului zilnic de cofeină.

Smoothie-uri

Smoothie-urile conțin macronutrienți esențiali, cum ar fi: grăsimi, carbohidrați și proteine, fiind printre aceste băuturi pentru niveluri ridicate de energie. Aceste substanțe nutritive îți asigură un număr optim de calorii pentru funcționarea zilnică a organismului. Totuși, este indicat să verifici eticheta smoothie-urilor din comerț pentru a evita excesul de zahăr.

Cafea

Cafeaua conține cofeină, un stimulent care se leagă de receptorii de adenozină din creier, potrivit Eating Well. Adenozina dă o stare de somnolență, dar cofeina blochează acest proces, ceea ce-ți poate asigura o stare de alertă.

Suc de sfeclă

Sucul de sfeclă îți poate îmbunătăți performanță sportivă, mai ales în ce privește alergarea și exercițiile de rezistență și se regăsește printre aceste băuturi pentru niveluri ridicate de energie. Sfecla include nitrați, care sunt transformați în oxid nitric, o moleculă ce ajută la dilatarea vaselor de sânge pentru a îmbunătăți fluxul sanguin, ceea ce mărește cantitatea de oxigen transportată către mușchi și creier. Astfel, te pot face să simți mai puțin dificultatea exercițiilor.

Ceai Matcha

Dacă te simți epuizat din cauza stărilor de stres, acestea pot fi ameliorate cu ajutorul ceaiului Matcha. Catechinele din ceaiul Matcha pot combate efectele dăunătoare ale radicalilor liberi, ce pot apărea asupra creierului. Băutura conține teanină, un compus recunoscut pentru capacitatea de a stimula atenția. De asemenea, ceaiul Matcha poate sprijini sănătatea oaselor și poate atenua nivelurile de stres.

Suc de kiwi cu apă de cocos

Poți încerca să-ți pregătești suc de kiwi cu apă de cocos pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit. Poate fi foarte eficient datorită concentrațiilor ridicate de vitamina C din compoziție. Gama largă de vitamine, minerale și antioxidanți din compoziție poate da o dispoziție bună, deoarece se numără printre aceste băuturi pentru niveluri ridicate de energie. Aceasta poate îmbunătăți fluxul de sânge către creier sau poate aduce modificări benefice la nivelul microbiomului intestinal.

Suc de rodie

Sucul de rodie are un conținut bogat în nutrienți, precum: folat (vitamina B9), vitamina C, vitamina K și potasiu, conform Amazing Food and Drink. Acesta oferă proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, alături de niveluri ridicate de energie.

