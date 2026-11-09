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Câte cești de cafea pe zi ar putea reduce riscul de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul mai multor decenii

Descoperă câte cești de cafea pe zi trebuie să bei ca să ții demența la distanță.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 18:57 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 19:00
Descoperă ce au descoperit oamenii de știință despre cafea | Profimedia
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Cafeaua este una dintre cele mai îndrăgite băuturi din întreaga lume. Milioane de oameni o consumă mai ales dimineața. Pe lângă efectele care deja se știu, aceasta ar contribui și la prevenția demenței. Află câte cești de cafea pe zi ar trebui să consumi. Descoperă toate informațiile în rândurile de mai jos.

Câte cești de cafea trebuie să bei zilnic ca să reduci riscul de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe mai multe decenii

Mulți oamenilor asociază cafeaua cu un plus de energie sau cu o digestie mai bună. Specialiștii susțin că băutura face mult mai mult decât atât. În Statele Unite ale Americii (SUA), un studiu pe adulți a demonstrat că cei care beau cafea constant au un risc mai mic de demență. Studiul a durat 43 de ani. În plus, respectivele persoane sunt într-o formă mult mai bună din punct de vedere cognitiv, la vârsta bătrâneții. Totuși, efectele se văd în cazul celor care consumă o anumită cantitate de cafea.

Dintre o sută de mii de persoane care consumă multă cafea, 141 de cazuri au făcut demență. Dintre o sută de mii de persoane care au consumat puțină cafea sau deloc, 330 de persoane au făcut demență.

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Termenul „demență” este unul general. El desemnează mai multe boli ce afectează treptat gândirea, memoria și puterea de a face lucrurile. Cea mai frecventă este boala Alzheimer. Participanții care au băut mai multă cafea cu cofeină s-au plâns mai rar de probleme cu memoria. Care este cantitatea potrivită pentru a te bucura de efectele benefice asupra memoriei?

Răspunsul: două-trei cești de cafea pe zi. Aceasta este cantitatea asociată cu o condiție mai bună a memoriei. Efectele au fost observate chiar și la cei cu predispoziție genetică pentru demență și boli degenerative, informează cei de la sciencedaily.com.

Și ceaiul a fost asociat cu un risc mai mic de demență și cu o funcționare cognitivă mai bună, mai ales la una-două cești pe zi. Efectul s-a văzut indiferent dacă a fost cei cu cofeină sau fără. Nu același lucru s-a putut spune despre cafeaua fără cofeină.

În prezent sunt necesare multe studii pentru a se demonstra pe deplin această legătură înte consumul regulat de cafea și memoria mai bună. Totuși, cei care consume deja una sau două cești de cafea pe zi au un motiv în plus de bucurie.

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