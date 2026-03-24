(P) Dinți ficși fără proteze mobile

Pierderea dinților nu afectează doar capacitatea de a mânca, ci și încrederea în sine și calitatea vieții, în general. În trecut, soluția standard pentru înlocuirea dinților pierduți era proteza mobilă. Deși funcțională, aceasta venea la pachet cu numeroase inconveniente: instabilitate în timpul vorbirii, limitări alimentare drastice și necesitatea utilizării adezivilor dentari. Astăzi, stomatologia modernă oferă o alternativă modernă la protezele mobile.

Conceptul de dinți ficși sau dinți ficși în 24 de ore permite reconstrucția totală a arcadei dentare, oferind pacientului senzația și forța masticatorie a dinților naturali.

Ce înseamnă dinți ficși în 24 de ore?

Secretul procedurii Dinți ficși constă în utilizarea unui număr strategic de implanturi dentare (de regulă 4 sau 6) care servesc drept stâlpi de susținere pentru o lucrare protetică fixă. Această metodă este ideală pentru persoanele care și-au pierdut toți dinții de pe arcadă, din cauza unei parodontoze avansate, de exemplu, sau ai căror dinți nu mai pot fi salvați.

Cea mai mare temere a pacienților este timpul lung de așteptare, însă tehnologia actuală permite proceduri de dinți ficși în 24 ore, ceea ce înseamnă că poți pleca din clinică cu un zâmbet funcțional chiar a doua zi după intervenție. Această rapiditate este posibilă datorită încărcării imediate a implanturilor, adică fixarea unei lucrări protetice provizorii pe șuruburile inserate. Procedura oferă pacientului o dantură fixă, estetică și stabilă, până la integrarea definitivă a implanturilor în os.

Este esențial să consulți o listă de prețuri implant dentar pentru a înțelege ce presupune investiția într-o reabilitare totală. Deși costul inițial este mai ridicat decât în cazul unei proteze mobile, durabilitatea și confortul pe termen lung transformă această soluție în cea mai eficientă variantă din punct de vedere economic.

Transformări Before and After: cum schimbă dinții ficși fizionomia feței

Impactul vizual este, de asemenea, un factor decisiv pentru cei interesați de reabilitarea danturii cu implanturi dentare. Mulți pacienți doresc să vadă rezultate reale înainte de a trece prin această transformare.

Avantajele majore ale dinților ficși față de proteza clasică

1. Stabilitate și forță masticatorie

Spre deosebire de proteze, dinții ficși sunt ancorați în os. Acest lucru îți permite să mănânci alimente dure fără teama că lucrarea se va desprinde sau va provoca durere.

2. Sănătatea osului maxilar

Atunci când lipsesc rădăcinile naturale, osul începe să se resoarbă (să se micșoreze) în timp. Implanturile dentare stimulează osul exact ca o rădăcină naturală, prevenind atrofierea acestuia și păstrând structura feței.

3. Confort și dicție

Protezele mobile acoperă adesea cerul gurii, afectând simțul gustului și claritatea vorbirii. Sistemele fixe sunt mult mai discrete, lasă palatul liber și permit o pronunție clară a cuvintelor.

4. Întreținere ușoară

Dinții ficși se curăță prin periaj normal, la fel ca dinții naturali.

Ești un candidat potrivit pentru această procedură?

Persoanele care au pierdut mai mulți dinți sau care poartă deja o proteză mobilă sunt candidați ideali. Totuși, succesul pe termen lung depinde de câțiva factori esențiali:

Densitatea osoasă: Chiar și în cazurile de resorbție osoasă severă, tehnicile moderne permit inserarea fără a fi nevoie de adiții osoase complexe în majoritatea cazurilor.

Chiar și în cazurile de resorbție osoasă severă, tehnicile moderne permit inserarea fără a fi nevoie de adiții osoase complexe în majoritatea cazurilor. Sănătatea generală: Afecțiuni precum diabetul trebuie să fie sub control pentru a asigura o vindecare optimă.

Afecțiuni precum diabetul trebuie să fie sub control pentru a asigura o vindecare optimă. Renunțarea la fumat: Fumatul îngreunează procesul de osteointegrare și crește riscul de infecții.

Etapele procedurii dinți ficși în 24 ore

Drumul către un zâmbet nou începe cu o consultație amănunțită și o scanare CBCT (computer tomograf). Pe baza acestor imagini 3D, medicul planifică digital un ghid chirurgical, care asigură precizie maxim în poziționarea fiecărui implant, evitând structurile anatomice importante (nervi sau sinusuri).

În ziua intervenției, se extrag resturile radiculare (dacă mai există) și se inserează implanturile. Urmează amprentarea digitală, iar laboratorul de tehnică dentară realizează lucrarea provizorie fixă. În mai puțin de 24 de ore, pacientul revine pentru fixarea dinților. După câteva luni, când implanturile sunt complet integrate în os, lucrarea provizorie este înlocuită cu una definitivă, realizată din materiale ultra-estetice, precum zirconiul sau ceramica.