Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni

Cu toate că a fost confirmată prezența acestui virus în țara noastră, se pare că nu au apărut încă prea multe cazuri.

Hantavirus este o afecțiune rară, dar care poate deveni periculoasă dacă nu este depistată la timp. Chiar dacă în România nu vorbim despre un număr mare de cazuri, medicii atrag atenția că virusul există și poate provoca forme severe de boală în anumite condiții.

Hantavirusul este existent și în România

Hantavirusul este transmis, în principal, de rozătoare. Oamenii se pot infecta cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina, fecalele sau saliva acestora. Practic, simplul contact cu praful dintr-un spațiu infestat poate fi suficient pentru a contracta virusul.

În România, cazurile sunt izolate și apar sporadic, motiv pentru care boala nu este foarte cunoscută. Tocmai acest lucru poate duce la întârzieri în diagnostic, mai ales că debutul este înșelător. Primele simptome seamănă foarte mult cu cele ale unei gripe obișnuite: febră, dureri de cap, stare generală de rău și dureri musculare.

În unele situații, evoluția poate deveni rapid severă. După faza inițială, pot apărea probleme respiratorii grave, iar în formele cele mai serioase, boala poate duce la pneumonie sau sindrom de detresă respiratorie acută. Există și variante ale infecției care afectează rinichii, ceea ce complică și mai mult tabloul clinic.

Cât de periculos este și cum te poți proteja

Deși nu este foarte răspândit, hantavirusul poate fi periculos tocmai din cauza simptomelor nespecifice din primele zile. Mulți pacienți ajung la medic abia când apar complicațiile, ceea ce îngreunează tratamentul.

Autoritățile sanitare din România susțin că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Totuși, există anumite contexte în care probabilitatea de infectare crește. De exemplu, în mediul rural sau în locuințe și spații neîngrijite, unde pot apărea infestări cu rozătoare, riscul devine mai mare.

Prevenția joacă un rol esențial. În primul rând, este important să eviți contactul direct cu rozătoarele și să menții curățenia în locuință și în spațiile de depozitare. Aerisirea încăperilor închise, mai ales a celor care nu au fost folosite o perioadă lungă, este o măsură simplă, dar eficientă, arată acest site.

De asemenea, atunci când cureți zone unde ar putea exista urme de rozătoare, este recomandat să folosești mănuși și, dacă este posibil, mască de protecție, pentru a evita inhalarea particulelor contaminate. Evitarea ridicării prafului este esențială în astfel de situații.

Chiar dacă hantavirusul nu reprezintă o amenințare majoră în România, este bine să rămâi vigilent și atent. Măsurile simple de igienă și prevenție pot face diferența și pot reduce considerabil riscul de îmbolnăvire, arată specialiștii.