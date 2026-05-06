Antena Căutare
Home Lifestyle Health Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni

Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni

Cu toate că a fost confirmată prezența acestui virus în țara noastră, se pare că nu au apărut încă prea multe cazuri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 15:30 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 15:44
Hantavirusul este existent și în România | Shutterstock
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Hantavirus este o afecțiune rară, dar care poate deveni periculoasă dacă nu este depistată la timp. Chiar dacă în România nu vorbim despre un număr mare de cazuri, medicii atrag atenția că virusul există și poate provoca forme severe de boală în anumite condiții.

Hantavirusul este existent și în România

Hantavirusul este transmis, în principal, de rozătoare. Oamenii se pot infecta cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina, fecalele sau saliva acestora. Practic, simplul contact cu praful dintr-un spațiu infestat poate fi suficient pentru a contracta virusul.

În România, cazurile sunt izolate și apar sporadic, motiv pentru care boala nu este foarte cunoscută. Tocmai acest lucru poate duce la întârzieri în diagnostic, mai ales că debutul este înșelător. Primele simptome seamănă foarte mult cu cele ale unei gripe obișnuite: febră, dureri de cap, stare generală de rău și dureri musculare.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Croazieră de coșmar pe Atlantic, soldată cu trei morți și îmbolnăviri la bord. Ce se întâmplă cu pasagerii afectați de hantavirus

În unele situații, evoluția poate deveni rapid severă. După faza inițială, pot apărea probleme respiratorii grave, iar în formele cele mai serioase, boala poate duce la pneumonie sau sindrom de detresă respiratorie acută. Există și variante ale infecției care afectează rinichii, ceea ce complică și mai mult tabloul clinic.

Cât de periculos este și cum te poți proteja

Deși nu este foarte răspândit, hantavirusul poate fi periculos tocmai din cauza simptomelor nespecifice din primele zile. Mulți pacienți ajung la medic abia când apar complicațiile, ceea ce îngreunează tratamentul.

Autoritățile sanitare din România susțin că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Totuși, există anumite contexte în care probabilitatea de infectare crește. De exemplu, în mediul rural sau în locuințe și spații neîngrijite, unde pot apărea infestări cu rozătoare, riscul devine mai mare.

Prevenția joacă un rol esențial. În primul rând, este important să eviți contactul direct cu rozătoarele și să menții curățenia în locuință și în spațiile de depozitare. Aerisirea încăperilor închise, mai ales a celor care nu au fost folosite o perioadă lungă, este o măsură simplă, dar eficientă, arată acest site.

Citește și: Ce e hantavirusul și de ce e atât de periculos. 3 persoane deja au murit la bordul unui vas de croazieră blocat pe apă

De asemenea, atunci când cureți zone unde ar putea exista urme de rozătoare, este recomandat să folosești mănuși și, dacă este posibil, mască de protecție, pentru a evita inhalarea particulelor contaminate. Evitarea ridicării prafului este esențială în astfel de situații.

Chiar dacă hantavirusul nu reprezintă o amenințare majoră în România, este bine să rămâi vigilent și atent. Măsurile simple de igienă și prevenție pot face diferența și pot reduce considerabil riscul de îmbolnăvire, arată specialiștii.

(P) Lipsa igienei orale, marea boală a românilor. Două treimi dintre noi avem cel puțin o afecțiune dentară...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Observatornews.ro Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Antena 3 Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Lipsa igienei orale, marea boală a românilor. Două treimi dintre noi avem cel puțin o afecțiune dentară
(P) Lipsa igienei orale, marea boală a românilor. Două treimi dintre noi avem cel puțin o afecțiune dentară
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
(P) Top 5 farmacii cu livrare rapidă în Prahova
(P) Top 5 farmacii cu livrare rapidă în Prahova
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Ce mesaj acid a transmis Oana Lis după moartea bunicii. I-a pus la punct pe cei care au criticat-o
Ce mesaj acid a transmis Oana Lis după moartea bunicii. I-a pus la punct pe cei care au criticat-o Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“ BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Connect-R, declarații sincere despre viața amoroasă: De 8 ani nu simt nevoia unei relații. Motivul pentru care încă este singur
Connect-R, declarații sincere despre viața amoroasă: De 8 ani nu simt nevoia unei relații. Motivul pentru care... Kudika
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne... Redactia.ro
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x