(P) Implant dentar Straumann: precizie si durabilitate garantata

Pierderea unui dinte nu este doar o problemă estetică. În timp, aceasta poate afecta masticația, vorbirea, sănătatea osului maxilar și chiar încrederea în sine. Implantologia modernă oferă soluții performante și predictibile, iar unul dintre cele mai apreciate sisteme la nivel mondial este implantul dentar Straumann.

Recunoscut pentru standardele elvețiene de calitate, inovațiile tehnologice și rezultatele clinice, implantul dentar Straumann este una dintre opțiunile medicilor specializați în implantologie. Materialele avansate și tehnologiile dezvoltate de companie sunt concepute pentru a oferi integrare osoasă rapidă, stabilitate pe termen lung și o rată ridicată de succes.

Ce este un implant dentar Straumann?

Un implant dentar Straumann reprezintă o rădăcină artificială realizată din materiale biocompatibile premium, inserată în osul maxilar pentru a susține o coroană, o punte dentară sau o lucrare fixă complexă.

Brandul elvețian Straumann este unul dintre liderii mondiali în implantologie, fiind recunoscut pentru cercetarea continuă și dezvoltarea unor soluții inovatoare care optimizează procesul de vindecare și cresc predictibilitatea tratamentelor.

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Implant dentar Straumann: precizie și durabilitate garantată prin tehnologie elvețiană

Atunci când alegi un implant dentar, unul dintre cele mai importante aspecte este durabilitatea pe termen lung. Un tratament cu implantar trebuie să ofere stabilitate, confort și funcționalitate pentru mulți ani.

Implanturile Straumann sunt dezvoltate folosind tehnologii avansate și materiale inovatoare, precum aliajul Roxolid®, cunoscut pentru rezistența sa ridicată, și suprafața SLActive®, concepută pentru a accelera osteointegrarea și procesul de vindecare.

Această combinație de precizie inginerească și cercetare științifică transformă implantul Straumann într-o soluție premium pentru pacienții care își doresc rezultate predictibile și de lungă durată.

De ce este considerat implantul Straumann un standard premium?

Cercetare și inovație continuă

În spatele fiecărui implant Straumann se află zeci de ani de cercetare și dezvoltare. Compania investește constant în tehnologii care îmbunătățesc integrarea implantului și experiența pacientului.

Materiale de ultimă generație

Roxolid® este un material dezvoltat pentru a oferi o rezistență superioară comparativ cu implanturile tradiționale din titan, permițând tratamente eficiente inclusiv în situații clinice complexe.

Vindecare mai rapidă

Tehnologia SLActive® favorizează o osteointegrare accelerată și contribuie la reducerea timpului necesar pentru integrarea implantului în os.

Avantajele unui implant dentar Straumann

Stabilitate excelentă

Implantul se fixează ferm în os și oferă o bază solidă pentru restaurările protetice.

Aspect natural

Coroanele susținute de implanturi Straumann sunt proiectate pentru a reproduce aspectul și funcționalitatea dinților naturali.

Confort pe termen lung

Pacientul poate mânca, vorbi și zâmbi fără disconfort, exact ca în cazul danturii naturale.

Rezistență în timp

Materialele premium și tehnologia de fabricație contribuie la menținerea performanțelor implantului pe termen foarte lung.

Pentru cine este recomandat implantul dentar Straumann?

Implanturile Straumann pot reprezenta o soluție eficientă pentru:

pacienții care au pierdut un singur dinte

persoanele cu mai mulți dinți lipsă

pacienții care necesită restaurări complete

cei care își doresc o soluție fixă și durabilă

persoanele care caută un sistem premium susținut de cercetare științifică

Cât costă un implant dentar Straumann?

Costul unui implant dentar poate varia în funcție de complexitatea cazului, necesitatea unor proceduri suplimentare și tipul lucrării protetice finale.

Deși implanturile premium presupun o investiție inițială mai mare, mulți pacienți aleg această soluție datorită fiabilității și predictibilității pe termen lung.

Pentru informații detaliate despre opțiunile disponibile și costurile tratamentului, poți consulta pagina dedicată de prețuri implant dentar.

Cum alegi clinica potrivită pentru un implant dentar Straumann?

Calitatea implantului este importantă, însă succesul tratamentului depinde și de experiența echipei medicale, de tehnologia utilizată și de planificarea corectă a intervenției.

Atunci când alegi o clinică, este recomandat să iei în considerare:

experiența medicilor implantologi

tehnologiile digitale disponibile

protocoalele de siguranță

experiența pacienților

posibilitatea monitorizării pe termen lung

Dacă dorești o evaluare personalizată, poți solicita o consultație accesând pagina de programare.

Unde poți beneficia de tratamente cu implant dentar Straumann?

Accesul la tehnologie modernă și la o echipă multidisciplinară este esențial pentru succesul tratamentului implantar.

Înainte de a începe tratamentul, este recomandat să alegi o clinică ce utilizează protocoale moderne de diagnostic și planificare digitală. Pentru informații despre centrele disponibile în București, Arad, Oradea, Craiova, Ploiești, Sibiu sau Brașov, poți consulta pagina dedicată de locații.

Un implant dentar Straumann se remarcă prin precizie, materiale premium, cercetare științifică și durabilitate, fiind considerat una dintre cele mai performante soluții disponibile în implanto