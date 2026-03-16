(P) Deficit de fier? Află de ce este important să apelezi la sfatul farmacistului

Farmacistul este, de multe ori, cel mai accesibil profesionist din domeniul sănătății. Și chiar dacă într-o lume digitalizată pare că informația poate fi găsită foarte ușor, rolul farmacistului în consilierea pacienților rămâne de neînlocuit. El este sursa profesionistă, de încredere și de proximitate care poate livra informații verificate și răspunde la nelămuririle pacienților.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 10:43 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 11:16
Farmacistul este, de multe ori, cel mai accesibil profesionist din domeniul sănătății

Astfel, un farmacist profesionist are responsabilitatea de a explica modul de administrare, potențialele interacțiuni medicamentoase și de a recomanda produse adaptate nevoilor specifice ale pacientului.

Iar consilierea de calitate oferită de un farmacist pregătit poate face diferența între un tratament eficient și unul care nu își atinge scopul. De exemplu, în cazul carențelor nutriționale sau al stărilor de oboseală cronică, pacientul are nevoie de o îndrumare avizată către soluții care folosesc tehnologii avansate de absorbție. Aici intervine expertiza unui specialist care poate identifica cele mai bune produse pentru necesitățile individuale, de la caz la caz.

Simptome ale deficitului de fier

Oboseala persistentă, starea de slăbiciune, paloarea pielii, amețelile, durerile de cap, respirația îngreunată, mâinie și picioarele reci și unghiile fragile pot fi semne ale unei carențe de fier. Un deficit care poate da organismul peste cap, dacă este ignorat.

Fierul este un mineral esențial pentru funcționarea optimă a organismului, având un rol crucial în transportul oxigenului către celule și în susținerea sistemului imunitar. Atunci când deficitul de fier nu poate fi suplinit prin alimentație, medicul sau farmacistul poate

recomanda produse pe bază de fier, cu formule care includ și alte ingrediente menite să-i ușureze absorbția la nivelul organismului. Un astfel de exemplu este FeroFort de la Benesio, care abordează această problemă prin utilizarea unei tehnologii moderne: fierul micronizat și încapsulat. Formula conține, pe lângă fier și vitamina C, și acid folic (vitamina B9). Micronizarea presupune divizarea în particule extrem de fine, dispersabile în apă, ceea ce ajută semnificativ la absorbția intestinală și la diminuarea efectelor secundare gastrointestinale (greață, constipație).

Ingrediente cu acțiune concentrată

Fierul micronizat

Fierul micronizat are la bază o tehnologie de fragmentare care îi permite să treacă prin mediul gastric fără a cauza iritații, fiind absorbit în intestin. Această caracteristică are rolul de a reduce efectele secundare gastrice obișnuite (gust metalic, greață, dureri abdominale).

Vitamina C

Rolul vitaminei C în combinație cu fierul este acela de a potența absorbția fierului, pentru ca organismul să beneficieze la maximum de doza administrată.

Vitamina B9

Contribuie la formarea normală a globulelor roșii și la reducerea oboselii și extenuării, interacționând cu fierul pentru a reda energia organismului.

Astfel de formule inteligente prioritizează biodisponibilitatea (procentul din doza administrată și viteza cu care substanța activă ajunge în circulația sanguină) și confortul pacientului, o tendință actuală regăsită în farmaciile moderne.

Prin urmare, farmacia nu trebuie privită doar ca un punct de desfacere și vânzare pentru medicamente, suplimente alimentare, tratamente etc. Și

asta pentru că pacientul de astăzi nu caută doar un produs pe raft, ci un partener de încredere, un specialist capabil să ofere claritate adesea într-un ocean de opțiuni terapeutice și suplimente alimentare.

Importanța proximității și serviciilor de calitate

Ca pacient, criteriile pentru selecția unei farmacii de încredere s-au rafinat considerabil în ultimii ani. Nu mai este suficientă proximitatea, deși rămâne în continuare un aspect important. Contează în egală măsură diversitatea produselor, disponibilitatea stocurilor și, înainte de toate, pregătirea personalului. Iar în ultimii ani, se poate spune că o farmacie de încredere în România se distinge și prin capacitatea de a răspunde nevoilor diverse ale unei populații din ce în ce mai preocupate de prevenție.

Rețelele extinse, cum sunt farmaciile Catena, au reușit să creeze un standard de proximitate care ușurează viața pacienților. Cu 950 de locații la nivel național, acestea asigură nu doar accesul la o gamă extinsă de produse, ci și o continuitate a îngrijirii, datorită accesului facil. În plus, implementarea sistemelor de fidelizare și a campaniilor de sănătate publică transformă vizita la farmacie într-o experiență educațională, nu doar una tranzacțională.

Cum recunoști o farmacie de top

O farmacie care investește în modernizare este procupată, cu precădere, de calitatea serviciilor și produselor oferite. Iată câteva elemente care definesc o farmacie de top în prezent:

Consiliere personalizată - farmaciștii sunt instruiți să asculte pacientul și să-i ofere soluții bazate pe profilul individual al acestuia, verificând interacțiunile cu alte tipuri de medicație.

Accesibilitatea și programul prelungit - nevoile medicale nu respectă un orar strict, motiv pentru care o farmacie cu program prelungit sau locațiile non-stop sunt foarte importante pentru comunitate.

Programe de fidelitate - cardurile de fidelitate, precum cele oferite de Catena, de exemplu, permit pacienților să acceseze o multitudine de produse la prețuri accesibile.

Campanii de prevenție - organizarea periodică în farmacii a unor campanii de măsurare a tensiunii arteriale sau a glicemiei, dar și distribuirea către pacienți de materiale informative de tipul broșurilor sau flyerelor, s-ar putea spune că transformă farmacia într-un hub de prevenție.

Educație pentru sănătate - informarea corectă a pacientului este un pilon central al farmaciilor moderne. Astfel, atunci când un pacient intră într-o farmacie pentru sfaturi, dincolo de informațiile despre produsul dorit, poate primi și informații despre stilul de viață, dietă și modul în care suplimentele pot completa un regim alimentar deficitar.

Farmacia ca punct de sprijin pentru o viață sănătoasă

Alegerea unei farmacii de încredere în România este o decizie care poate influența, într-o anumită măsură, calitatea vieții. Dincolo de locație și prețuri, factorul uman, respectiv farmacistul, rămâne în centrul sistemului farmaceutic. Profesionalismul acestuia, alături de produse inovatoare și de o infrastructură modernă, asigură succesul în susținerea prevenției și sănătății publice.

Permanent fidelă misiunii de a fi aproape de oameni, rețeaua de farmacii Catena, cu o tradiție de 26 de ani în România, este un exemplu pentru modul în care reușește să îmbine consilierea personalizată cu inovația medicală. Iar această garanție a calității se reflectă și în distincțiile și trofeele obținute, printre care:

· “Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma” - Gala Capital/Companii de Elită (ediția 2025);

· Consumer Superbrand 2024 – 2025, care confirmă încrederea, profesionalismul și apropierea față de pacienți;

· Grupul Fildas-Catena a primit trofeele Forbes – Liga Campionilor în Business 2025, ”Forbes 500 Business Awards 2024” și recunoașterea Capital – Companii de Elită 2024, pentru performanțe remarcabile în industrie etc.

O farmacistă cu pacienta
O cutie de pastile Feroforte alături de logo Catenă

