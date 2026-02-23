Antena Căutare
Tatăl lui Salman Khan a ajuns de urgență la spital. Iulia Vântur și actorul indian trec prin momente grele. Ce a pățit Salim Khan

Salman Khan și Iulia Vântur trec prin momente dificile. Tatăl actorului în vârstă de 90 de ani a ajuns de urgență la spital în Mumbai. Salim Khan a fost internat la Terapie Intensivă.

Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 16:04 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 17:00
Salman Khan și Iulia Vântur trec prin momente dificile

Clipe grele pentru Iulia Vântur și iubitul ei, Salman Khan. Salim Khan, tatăl actorului indian, a fost transportat de urgență la spital în data de 17 februarie 2026. Medicii l-au internat direct la Terapie Intensivă pentru a-i acorda primul ajutor.

În așteptarea unor vești, actorul și partenera lui au fost surprinși în fața clădirii în care Salim Khan se afla. Puțini sunt cei care știu faptul că artista are o relație foarte specială cu viitorul socru.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Salim Khan, tatăl lui Salman Khan. Familia i-a fost aproape

Tatăl lui Salman Khan a ajuns pe mâinile medicilor din Mumbai după ce a suferit o hemoragie cerebrală minoră. De asemenea, Salim Khan are și probleme cu tensiunea arterială. Actorul indian nu a oferit detalii despre starea de sănătate a părintelui său în vârstă de 90 de ani.

Jalil Parker, doctorul care se ocupă de tatăl lui Salman Khan, a vorbit despre internarea bărbatului.

Citește și: De ce nu s-a căsătorit Salman Khan până acum, nici măcar cu Iulia Vântur. Explicația oferită de tatăl său: „Caută...”

„Da, este adevărat că Salim Khan, tatăl superstarului Bollywood Salman Khan, a fost internat la Spitalul Lilavati la ora 8.30. Medicul lor de familie, Sandeep Chopra, l-a adus. Îngrijirile de urgență au fost inițiate imediat, iar domnul Salim Khan a fost mutat la unitatea de terapie intensivă de la etajul 1”, a dezvăluit Jalil Parker, fără a da mai multe informații despre starea de sănătate a acestuia, conform news18.com.

Un lucru este cert, Salim Khan a avut aproape persoanele dragi. În cursul zilei de sâmbătă, 21 februarie 2026, acesta a fost vizitat de membrii familiei la spital.

În aceste momente dificile, familia a preferat să țină subiectul delicat departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor.

Ce spune Loredana despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan

În urmă cu puțin timp, Loredana povestea despre relația frumoasă pe care o au Iulia Vântur și Salman Khan, dar și despre pasiunea pentru India.

Citește și: Gestul neașteptat pe care Salman Khan l-a făcut pentru Iulia Vântur. Cum a ajutat-o celebrul actor

„Nu este prima oară când ne întâlnim și de fiecare dată parcă suntem și mai aproape, suntem și mai lipsiți de formalisme pentru că atât Iulia, cât și Salman fac un cuplu extraordinar și de câte ori mă duc la ei acasă sau la fermă, unde am fost acum, îmi dau seama ce relație extraordinară există între ei și ce om extraordinar e, un bărbat care știe cum să iubească, cum să aprecieze femeia din viața lui.

Salman Khan, Iulia Vântur și Salim Khan, tatăl actorului
+1
Cred că e o lecție pentru foarte mulți bărbați. Și admir foarte tare acest gen de bărbați galanți care fac totul pentru jumătatea lor. Și, ți-am zis, ne simțim ca în sânul lui Adam pentru că, practic, Salman și Iulia ne fac toate poftele. Ne răsfață, ne plimbă… Este ceva incredibil. Deci n-am cuvinte să descriu”, a dezvăluit artista, conform click.ro.

