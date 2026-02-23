Cum a fost răsfățată Ramona Olaru de presupusul iubit. Ce imagini a publicat vedeta pe rețelele sociale

Antena Căutare
Norocul i-a surâs Ramonei Olaru pe plan amoros. Se pare că vedeta iubește din nou după eșecurile avute în dragoste. Mai mult, aceasta le-a arătat fanilor săi cum este răsfățată de bărbatul care a cucerit-o.

Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 15:08 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 15:55
Ramona Olaru și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu câteva postări neașteptate. Prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a lăsat pozată în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios, în dormitor.

Fanii au tras rapid concluziile. Aceștia și-au dat seama imediat că vedeta trece printr-o perioadă frumoasă din punct de vedere sentimental. Deși a trecut prin relații care nu au funcționat, Ramona Olaru nu și-a pierdut speranța.

Ramona Olaru a așteptat mult să își cunoască alesul inimii, iar norocul pare că i-a surâs. Superba brunetă nu a oferit detalii despre cel care ar fi putut să o cucerească, însă nu a ezitat să își anunțe fanii că este mai răsfățată ca niciodată.

Cum este răsfățată Ramona Olaru de noul partener

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani a decis să publice câteva imagini cu noul partener. Aceasta s-a pozat în timp ce era ținută în brațe de bărbatul care a cucerit-o, în dormitor. De asemenea, vedeta a avut grijă să-i țină ascuns chipul partenerului ei.

Tot în mediul online, superba brunetă a arătat tuturor că este tratată ca o adevărată prințesă de presupusul iubit. Bărbatul a avut grijă să o răsfețe pe vedetă cu un buchet spectaculos de trandafiri roșii.

Mai mult, Ramona Olaru a avut parte și de o surpriză dulce atunci când s-a întors acasă. Noul partener i-a pregătit clătite cu nutella și căpșuni.

Un lucru este cert, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani trece printr-o etapă specială din viața ei, iar drept dovadă stau chiar postările sale de pe rețelele sociale.

Ramona Olaru știe ce vrea de la bărbatul de lângă ea

Relațiile din trecut au făcut-o pe Ramona Olaru să își impună anumite principii în ceea ce privește bărbatul de lângă ea.

„Deja lucrurile s-au schimbat de câțiva ani și mi-am schimbat modul de operare atunci când vine vorba de bărbați și atunci când ies cu un tip.

Dacă văd din prima niște chestii, nu mai accept a doua întâlnire. Nu mai accept lucruri de prințesă la bărbați, sub nicio formă. Eu trebuie să fiu prințesa, nu putem să fim două prințese într-o casă.

Să îmi arate că e bărbat din cap până în picioare și la comportament de dimineață până seara. Știu că nu am avut cei mai frumoși bărbați (n.r. râde), dar nu mai țin atât de mult la fizic, țin mai mult la interior”, spunea vedeta în urmă cu ceva timp, la Antena Stars.

