Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos”

Ministrul Sănătății despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: “Soluţia nu e să-i legăm de glie” | Observator

Cel mai bun medic e trenul până la Bucureşti. Acesta e tratamentul pe care îl primesc mulţi români în multe spitale din ţară. Oraşe întregi depind de un singur medic. Campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” a adus în fața publicului, fără filtre, această realitate dureroasă. E o situaţie fără ieşire?

Invitat în platoul Observator, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit despre starea actuală a sistemului medical, despre plecarea medicilor din țară și despre reformele promise pentru a reduce inegalitățile dintre spitale. În dialogul cu Olivia Păunescu, ministrul a oferit o evaluare a sistemului sanitar din România.

"Un sistem care nu are garda jos şi care este în transformare. Un sistem care încearcă să recupereze ceea ce s-a pierdut în zeci de ani, din păcate", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Rugat să comenteze poziția exprimată de Ilie Bolojan, referitor la medicii formaţi în sistemul public de învăţământ al României, care ar trebui să profeseze timp de câţiva ani doar în ţară, ministrul a subliniat cadrul european care reglementează profesia medicală și libertatea de mișcare a specialiștilor.

"Eu nu o să-i contrazic nici pe domnul primar şi nici pe domnul premier, spun doar că meseria de medic este reglementată la nivelul Uniunii Europene, există multe directive care reglementează profesia de medic şi printre multele direcţii pe care le prevede acest regulament evidenţiez doar unul. Şi anume, că meseria de medic beneficiază de mobilitate", a spus Rogobete.

Alexandru Rogobete susține că problema nu poate fi rezolvată prin constrângeri, ci prin investiții și condiții mai bune de muncă.

"Pentru că beneficiază de această mobilitate, pentru că au dreptul să aleagă unde muncesc, cred că soluţia nu este să-i legăm de glie, într-un spital sau în altul. Soluţia este să investim consistent, astfel încât infrastructura, programele de finanţare, dar şi colaborarea care există în multe locuri cu autorităţile locale să îi atragă în acest loc.

Aţi găsit nişte exemple mai puţin fericite, dar să ştiţi că există multe autorităţi locale care au reuşit să atragă în ultimii ani de zile mulţi medici. De exemplu, Spitalul Universitar din Bistriţa, unde s-a investit masiv, au realizat parteneriate cu universităţile şi au transformat spitalul într-un spital clinic, unde pe lângă zona medicală are loc şi practică medicală, de cercetare, profesională etc. Şi aici au fost atraşi peste 90 de medici în ultimii ani", a adăugat ministrul Sănătăţii.

De ce nu ajung medicii acolo unde este cea mai mare nevoie și când vor avea pacienții șanse egale? Ministrul a indicat drept principală problemă lipsa reorganizării unităților sanitare.

"Spitalele nu au mai fost organizate şi reclasificate de peste 30 de ani, iar unul dintre procesele de reformă pe care le-am început la finalul anului trecut şi va fi pus în practică în primăvara acestui an, se referă fix la acest lucru. Anume, la reclasificarea unităţilor sanitare. În ultimii 30 de ani, tehnologia a avansat extraordinar de mult, industria farma a avansat extraordinar de mult, nu mai vorbim de alte ghiduri şi practici medicale în sistem care reduc timpii de recuperare. În urmă cu zeci de ani, un pacient avea nevoie de 3-4 zile de recuperare în spital, astăzi, a doua zi după intervenţie pleacă acasă. Or, spitalele nu au fost de 30 de ani reorganizate şi reaşezate şi nu s-a ţinut cont de această dezvoltare a medicinii din ultimii ani", a precizat ministrul.

