Antena Căutare
Home Lifestyle Health Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos”

Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos”

Ministrul Sănătății despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: “Soluţia nu e să-i legăm de glie”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 13:10 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 13:24
Galerie
Ministrul Sănătății despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: “Soluţia nu e să-i legăm de glie” | Observator

Cel mai bun medic e trenul până la Bucureşti. Acesta e tratamentul pe care îl primesc mulţi români în multe spitale din ţară. Oraşe întregi depind de un singur medic. Campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” a adus în fața publicului, fără filtre, această realitate dureroasă. E o situaţie fără ieşire?

Invitat în platoul Observator, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit despre starea actuală a sistemului medical, despre plecarea medicilor din țară și despre reformele promise pentru a reduce inegalitățile dintre spitale. În dialogul cu Olivia Păunescu, ministrul a oferit o evaluare a sistemului sanitar din România.

Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos”

"Un sistem care nu are garda jos şi care este în transformare. Un sistem care încearcă să recupereze ceea ce s-a pierdut în zeci de ani, din păcate", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Articolul continuă după reclamă

Rugat să comenteze poziția exprimată de Ilie Bolojan, referitor la medicii formaţi în sistemul public de învăţământ al României, care ar trebui să profeseze timp de câţiva ani doar în ţară, ministrul a subliniat cadrul european care reglementează profesia medicală și libertatea de mișcare a specialiștilor.

"Eu nu o să-i contrazic nici pe domnul primar şi nici pe domnul premier, spun doar că meseria de medic este reglementată la nivelul Uniunii Europene, există multe directive care reglementează profesia de medic şi printre multele direcţii pe care le prevede acest regulament evidenţiez doar unul. Şi anume, că meseria de medic beneficiază de mobilitate", a spus Rogobete.

Alexandru Rogobete susține că problema nu poate fi rezolvată prin constrângeri, ci prin investiții și condiții mai bune de muncă.

"Pentru că beneficiază de această mobilitate, pentru că au dreptul să aleagă unde muncesc, cred că soluţia nu este să-i legăm de glie, într-un spital sau în altul. Soluţia este să investim consistent, astfel încât infrastructura, programele de finanţare, dar şi colaborarea care există în multe locuri cu autorităţile locale să îi atragă în acest loc.

Aţi găsit nişte exemple mai puţin fericite, dar să ştiţi că există multe autorităţi locale care au reuşit să atragă în ultimii ani de zile mulţi medici. De exemplu, Spitalul Universitar din Bistriţa, unde s-a investit masiv, au realizat parteneriate cu universităţile şi au transformat spitalul într-un spital clinic, unde pe lângă zona medicală are loc şi practică medicală, de cercetare, profesională etc. Şi aici au fost atraşi peste 90 de medici în ultimii ani", a adăugat ministrul Sănătăţii.

De ce nu ajung medicii acolo unde este cea mai mare nevoie și când vor avea pacienții șanse egale? Ministrul a indicat drept principală problemă lipsa reorganizării unităților sanitare.

"Spitalele nu au mai fost organizate şi reclasificate de peste 30 de ani, iar unul dintre procesele de reformă pe care le-am început la finalul anului trecut şi va fi pus în practică în primăvara acestui an, se referă fix la acest lucru. Anume, la reclasificarea unităţilor sanitare. În ultimii 30 de ani, tehnologia a avansat extraordinar de mult, industria farma a avansat extraordinar de mult, nu mai vorbim de alte ghiduri şi practici medicale în sistem care reduc timpii de recuperare. În urmă cu zeci de ani, un pacient avea nevoie de 3-4 zile de recuperare în spital, astăzi, a doua zi după intervenţie pleacă acasă. Or, spitalele nu au fost de 30 de ani reorganizate şi reaşezate şi nu s-a ţinut cont de această dezvoltare a medicinii din ultimii ani", a precizat ministrul.

Declarațiile ministrului, precum și primele episoade ale Campaniei Observator „Sănătatea, cu garda jos” e observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Ministrul Sănătății, observator

Citește și: Președintele Nicușor Dan, interviu exclusiv la Observator Antena 1, după întâlnirea cu Donald Trump

Infertilitatea, unul dintre motivele principale ale scăderii natalității în România. Cauzele medicale, explicate de spec...
Înapoi la Homepage
AS.ro Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Observatornews.ro TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Antena 3 Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Clinica Stomatologică Dr. Șerban București: ce preț are un implant dentar și de ce nu este o sumă fixă?
(P) Clinica Stomatologică Dr. Șerban București: ce preț are un implant dentar și de ce nu este o sumă fixă?
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi Catine.ro
(P) Cum alegi suplimente alimentare pentru susținerea sistemului imunitar
(P) Cum alegi suplimente alimentare pentru susținerea sistemului imunitar
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 €... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere Jurnalul
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x